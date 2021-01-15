«Поэтому мы зовём его Долларовый Кирилл». Капризов ворвался в НХЛ с рекорда!

Две передачи и гол в овертайме – тренер «Миннесоты» на радостях чуть не свалился вместе с помощником на пол.

У Кирилла Капризова в «Миннесоте» особая миссия. Его ждали пять лет, чтобы он приехал и добавил ярких красок в скучный хоккей. Но не так-то это просто сделать, по крайней мере с первой попытки. Для начала нужно было самому не съехать в болото обыденности.

Дебют россиянина пришёлся на матч с «Лос-Анджелесом» — одной из худших команд НХЛ последних лет. И, сказать по правде, в первом периоде глазу было решительно не за что зацепиться. Игра наводила отчаянную тоску – ни скоростей, ни опасных моментов, ни малейшей искорки. Капризова тоже не было видно, он выглядел потерянным и даже шайбы толком не касался.

«Этот мальчик может играть!» В НХЛ восхищаются Капризовым, он готов стать звездой Долгожданный дебют Кирилла в НХЛ состоится уже скоро — все в предвкушении появления новой звезды.

Только в последнюю пятиминутку команды начали медленно раскачиваться. Маркус Фолиньо оказался перед воротами Джонатана Куика и мог забивать, потом «короли» ответили своим голевым моментом, но промазали. И когда одинокая вспышка активности потухла и всё шло к тому, что первый период закончится по нулям, счёт неожиданно был открыт.



Капризов протащил шайбу в зону атаки, сместился в центр, пошёл сразу на трёх соперников, но застрял в них и потерял шайбу. Тем не менее получилось практически так, как и было задумано – Кирилл всю дорогу смотрел на подключавшегося к атаке Юнаса Бродина, который подхватил шайбу и «расстрелял» Куика. Есть первое очко в НХЛ для Кирилла!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Лос-Анджелес» не стал откладывать задачу отыграться до второго периода. За пять секунд до конца «дикари» пробросились, Копитар выиграл вбрасывание в чужой зоне, двинул шайбу в сторону ворот, а Джефф Картер добил её в сетку.

Второй период получился гораздо более бодрым – Капризов стряхнул с себя стартовое волнение и расправил плечи, на руку было и то, что «Лос-Анджелес» хватал одно удаление за другим. В большинстве россиянин был самым активным на площадке, кружил по площадке, раздавал передачи, постоянно обострял игру. Его усилия не привели к результативным действиям, но по крайней мере спецбригада большинства «Миннесоты» стала выглядеть живенько.



Зато «Лос-Анджелес» продолжил забивать – в быстрой контратаке Андреас Атанасью вывел свою команду вперёд, а под конец периода Адриан Кемпе забил из-за линии ворот рикошетом от ноги защитника «Миннесоты».



В третьем периоде Дин Эвасон перетасовал звенья, и вместо Бьюгстада в звене Капризова появился Виктор Раск. Это незамедлительно принесло плоды – Кирилл, в очередной раз накрутив парочку соперников, выложил идеальную передачу в слот на Раска, тот прицелился и пальнул сквозь трафик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» сравняла счёт уже без участия россиянина – не всё же ему одному за всех отдуваться, в конце концов. Но победную точку поставил Капризов, взяв всё в свои руки в овертайме. Сначала он бросал сам в большинстве – бросок заблокировали, потом отдавал передачу – партнёр попал в штангу. А когда, уже в равных составах, Дастин Браун отдал рискованную передачу назад на выходе из своей зоны, Кирилл был тут как тут. Перехватил, объехал Копитара, раскачал Куика и разобрался с ним один на один. В последний момент шайба сошла у него с крюка, но отскочила в конёк, а оттуда – в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это было идеальное завершение матча. Парень, который буквально плавил лёд всю игру, заслужил этот гол, как никто другой. Улыбка на его лице говорила обо всём без слов – фантастический дебют, а Эвасон на радостях прыгнул на своего помощника и чуть не свалился вместе с ним на пол. «Когда Капризов убежал один на один, думал про себя: «Пожалуйста, забей!» — говорил тренер.



Капризов с ходу установил рекорд — до него ни один игрок в дебютном матче в НХЛ не набирал трёх очков, при этом забивая в овертайме. «Он – что-то с чем-то. Поэтому мы называем его Долларовый Кирилл», — сказал впечатлённый Мэтт Дамба. Даже бывший партнёр Капризова по «Салавату Юлаеву» Линус Умарк встал пораньше, чтобы посмотреть на дебют старого друга, а после игры послал ему привет в «Инстаграме», снабдив «историю» смайликом с короной. Не осталось никаких сомнений, что в «Миннесоте» зажглась новая звезда.