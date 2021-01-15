«Моего первенца будут звать Кирилл!» Что пишут в США после яркого дебюта Капризова в НХЛ

Великолепная игра 23-летнего российского новичка «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова не могла остаться незамеченной экспертами и болельщиками за океаном. Улыбчивым форвардом «дикарей» восхитились практически все.

«Этот парень! Этот чёртов парень!»

Партнёры по «Миннесоте» и сотрудники клуба отдали Кириллу должное, отметив технику россиянина и его самоотдачу.



«Что мы увидели в исполнении Капризова? Волшебство. Представляю, какое давление на него оказывалось, потому что его давно ждали, все говорили о нём. Он сыграл потрясающе. Его рабочая этика на высоком уровне, ну а технику сегодня все увидели. Мы очень рады за него. Не стоит ожидать, что он каждый вечер будет так играть, но сейчас все счастливы, он очень талантливый парень. Были опасения, что он просто потеряется во всей этой шумихе, но нет, это не тот парень. Он будет иметь огромное влияние на игру нашей команды. Он способен делать вещи, создавать моменты из ничего», — отметил после матча автор одного из голов «Миннесоты» Маркус Фолиньо.

«Поэтому мы зовём его Долларовый Кирилл». Капризов ворвался в НХЛ с рекорда! Две передачи и гол в овертайме – тренер «Миннесоты» на радостях чуть не свалился вместе с помощником на пол.

«Он действительно очень хорошо сыграл. Он играл, когда шайба была у него на клюшке и старался вернуть её, когда её не было. Ему очень повезло в овертайме, но я думаю, что Кирилл это заслужил», — отметил капитан «Миннесоты» Зак Паризе. «В атаке он играл правильно. Но нас больше волновала его командная игра. Он не обыгрывал один в один, всю команду не жадничал, не бегал туда-сюда. Делился шайбой. Его способности феноменальны. Он не выглядел новичком, у которого горело лицо и который не мог дышать от волнения», — добавил наставник Дин Эвасон.



«Отличный молодой парень! Он очень много работает, Капризов заслужил то, что с ним случилось сегодня. Он особенный. Он получил шайбу на клюшку в овертайме и все увидели, что он — особенный талант. Вот почему мы его называем Dolla Bill Kirill», — сказал защитник «дикарей» Мэтт Дамба.



«Этот парень, этот чёртов парень!» — восхитилась Капризовым пресс-служба «Миннесоты» в официальном «твиттере» клуба.

«Парень в порядке. Сначала он заработал своё первое очко за голевой пас, затем добавил вторую передачу, ну а напоследок забил победный гол в овертайме. Он в одиночку отобрал шайбу, обыграл вратаря Куика и устроил себе «трёхочковый» вечер. Очень неплохо для дебюта в НХЛ», — отметил обозреватель официального сайта «Уайлд» Дэн Майерс.

Капризов стал первым игроком за 31 год, забившим свой первый гол в НХЛ в овертайме. До него последний раз это сделал Тим Суини, забивший за «Калгари» в октябре 1990 года.

Кроме этого, Капризов — первый в истории новичок, набравший 3 очка и забивший гол в овертайме в дебютном матче.

«Он продемонстрировал нечто невероятное»

Пресса также была в восторге от новой российской звезды.



«У Кирилла Капризова получился потрясающий дебют. Две передачи в основное время и победный гол в овертайме! Претендент на «Колдер Трофи» подкараулил ошибку Дрю Даути нашёл способ отправить шайбу за спину Джонатану Куику. Что за начало!» — восхитился Капризовым аналитик Dobber Prospects Тони Феррари.

«Капризов блестяще дебютировал, «подняв» «Миннесоту» до победы. Пять последних лет вопрос заключался в том, сможет ли Кирилл оправдать тот ажиотаж, который царил вокруг него. В своём первом матче в НХЛ 23-летний россиянин показал, что сможет. Хотя, на самом деле, перед его дебютом в лиге даже не было достаточно ажиотажа — настолько хорош он был в этот вечер. На протяжении всей игры он демонстрировал что-то невероятное.



Но как бы ни важна была победа, хотя в сжатом сезоне из 56 матчей каждый выигрыш ценнее обычного, Капризов доказал, что он настоящий. Он был лучшим игроком на площадке, оправдав все высокие ожидания в своём первом матче в свитере «Уайлд». И заставил всех задуматься, насколько хорош он может быть. В овертайме он сыграл роль героя, которую невозможно было даже придумать. Но он это сделал, и легенда о Капризове продолжила расти», — восторженно написал автор Pioneer Press Дэйн Мизутани.

«Новичок Кирилл Капризов был архитектором победы, забив гол в дополнительное время — сенсационный дебют российского новичка в НХЛ. Он сделал обманное движение, обыграл Джонатана Куика и забил победный гол. Поначалу обе команды демонстрировали «ржавчину», что объяснимо сжатыми сроками сборов и отсутствием контрольных матчей. Игра открылась лишь во второй половине первого периода — это случилось после того, как Капризов продемонстрировал свой хоккейный интеллект, отдав передачу на Бродина, открывшего счёт», — отметила Сара Маклеллан из Minneapolis Star-Tribune.



Куда более восторженно о Капризове высказалась другая девушка-репортёр — ведущая Minnesota Wild Radio Network Алексис Пирсон. «Если Капризов забьёт в овертайме, я назову своего первого ребёнка Кирилл», — написала она в «Твиттере», а позже подтвердила намерение. «Боже, моего первенца будут звать Кирилл!» — добавила Пирсон. «А что, если будет девочка, то Капри — очень милое имя», — включилась в обсуждение ведущая NHL Network Джейми Херш.

«Капризов — лучший игрок своей команды в этом матче, и это без учёта победного гола. Здорово, что он наконец-то надел форму «Уайлд», — отметил аналитик Fox Sports, а в прошлом центрфорвард «Миннесоты» Уэс Уолц.



«В городе появилась новая звезда. Кирилл Капризов будет любим. Победный гол в овертайме и две передачи в дебютном матче в НХЛ! Это будет весело», — отметил олимпийский чемпион по кёрлингу американец Тайлер Джордж.

«Капризов идёт темпом на 168 очков»

Болельщики не остались в стороне и тоже высказали несколько очень любопытных мнений про Капризова в социальных сетях.



«А вот представьте, если бы НХЛ не облажалась и разрешила Капризову играть за «Миннесоту» в минувшем плей-офф!» — задался вопросом в «Твиттере» болельщик Джем Калласпо. «Капризов идёт темпом, который позволяет набрать 168 очков и забить 56 голов!» — в духе старых газетных заголовков отметили авторы «твиттера» Minnesota Comrades.



«Чистая статистика, очки в среднем за игру за всю карьеру. Гретцки — 1,92, Капризов — 3», — пошутил болельщик с никнеймом ThielbarWRLD.



Но были и не только восторженные высказывания. Так, в «твиттере» знаменитого подкаста Пола Биссонетта Spittin Chiclets появилось видео гола Капризова, в комментариях под которым Кирилл был раскритикован за то, что взял себе 97-й номер. Под этим же номером, как известно, играет Коннор Макдэвид.



«Он не должен был брать номер 97. Надо было показать больше уважения», — отметил болельщик Билли Клиффорд. «Все знают, что Макдэвид — следующее лицо НХЛ. Капризов будет великолепным игроком, но, как и в случае с номером 87, такого просто не должно быть», — поддержал его YakMCPenny64.