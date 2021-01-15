Белорус Шарангович приезжал в КХЛ из фарм-клуба, а вернулся в первое звено «Нью-Джерси»

Белорусская школа никогда не поставляла пачками своих выпускников в НХЛ, но периодически дарила лучшей лиге мира ярких хоккеистов. Долгое время местная молодёжь росла и тянулась в Северную Америку, смотря на Руслана Салея, Константина Кольцова, братьев Костицыных и Михаила Грабовского. Но после того как действующий тренер минского «Динамо» в сезоне-2015/2016 сыграл свой последний матч за «Айлендерс», белорусское присутствие в НХЛ резко прервалось, а претендента на звание местного Next One и вовсе не было видно. Американские и канадские клубы периодически драфтовали молодых белорусов, но железобетонных игроков уровня НХЛ в них видели немногие. Казалось, что уставшему смотреть на то, как его сборная из года в год барахтается на дне элитного дивизиона, Александру Лукашенко уже впору бить в набат и от бессилия привычно угрожать уголовными делами местным функционерам. Но неожиданно местная школа выдала вполне боеспособное поколение.

В 2017-м в четвёртом раунде ушёл в систему «Филадельфии» бывший капитан белорусской молодёжки Максим Сушко. Годом ранее скаутам «Калгари» приглянулся двухметровый защитник Степан Фальковский. Но главных талантов страны североамериканские клубы застолбили на позапрошлом драфте: уже во втором раунде уехал в «Флориду» к Бобровскому и Денисенко наследник Салея Владислав Колячонок, а чуть позже третьим пиком «Вашингтона» стал габаритный, но рукастый край Алексей Протас. Именно их называли будущими лидерами сборной. Однако следующим белорусом в НХЛ стал не Колячонок или Протас, а неожиданно засверкавший центр Егор Шарангович, которого «Нью-Джерси» выбрал только в пятом раунде, когда тому было уже 20 лет.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

В отличие от многих соотечественников, всё чаще уезжающих развиваться в канадскую CHL, воспитанник минского хоккея остался на родине и уже к 19 годам сыграл около 50 матчей в КХЛ и два раза съездил на чемпионат мира в элитный дивизион. Во многом именно благодаря раннему дебюту в КХЛ на него в 2018 году обратили внимания скауты «Нью-Джерси». Мог ли тогда молодой белорус представить, что через пару сезонов КХЛ поможет ему пробиться в первую тройку «Девилз» к Джеку Хьюзу и Кайлу Палмьери, минуя ещё один сезон в фарме?



Сразу после драфта Шарангович рванул в Северную Америку, подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси» и, казалось, прописался на всё три сезона в АХЛ. В системе «Девилз» не было россыпи вундеркиндов, но точно были парни, которых по потенциалу оценивали выше здоровяка из Минска. На родине к отъезду Егора многие отнеслись со скепсисом и прогнозировали скорое возвращение в «Динамо». Учитывая игру вингера в первых двух сезонах за «Бингхэмптон» в АХЛ и конкуренцию за место в основе, такой сценарий вполне могли бы стать реальностью, но тут случился коронавирус, и жизнь заставила Шаранговича вернуться в Европу.

Егор Шарангович Фото: Frank Jansky/Getty Images

Перспективы 22-летнего центра в «Нью-Джерси» действительно были туманны. По ходу двух сезонов в фарм-клубе он стабильно прогрессировал, а незадолго до приостановки начал реально разрывать АХЛ и за последние 15 матчей набрал сразу 14 очков. Но при всём этом Егор не был первым кандидатом даже на подъём в нижние звенья, хотя практически всё время главный тренер «Бингхэмптона» Марк Деннехи отмечал его оборонительные навыки, постоянно использовал в меньшинстве и говорил, что белорусу нужно добавлять в атаке.



В КХЛ Шарангович возвращался только на несколько месяцев, чтобы не сидеть полгода без хоккея и с пользой скоротать время до открытия тренировочного лагеря «Девилз». И, кажется, даже в Минске не ожидали, что вернувшийся из-за океана форвард начнёт без раскачки приносить «Динамо» очки и уедет в январский тренинг-кемп одним из лучших снайперов лиги. За несколько месяцев на родине Егор не только помог родному клубу мощно начать «регулярку», но и сам стал намного лучше.



«Вещи, над которыми мы работали с Егором, — это его взрывная и дистанционная скорость. Я думаю, он действительно приложил к этому усилия. Это было здорово. Он очень мотивирован и очень легко поддаётся обучению. Егор добился больших успехов в своей силе и своей физической форме — это стало ключевым фактором, благодаря которому он способен выполнять упражнения на высоком уровне. Он воспользовался предоставленной ему возможностью. Я не удивлён этим», — объясняет резкий скачок Егора главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, с которым Шарангович пересекался ещё в сборной у Дэйва Льюиса.

Крэйг Вудкрофт Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

В России и Беларуси у Вудкрофта сложилась репутация хоккейного шарлатана. Канадец любил поговорить о высоком и часто устраивал на пресс-конференциях демагогию, рассказывая о своём прогрессивном хоккее, но в итоге минчане барахтались на дне и откровенно разочаровывали. В этом сезоне с вменяемыми исполнителями его «Динамо» заиграло новыми красками, а прорыв Шаранговича случился во многом благодаря ему. Например, результативность проспекта «Девилз» можно связать, в первую очередь, с тем, что Вудкрофт не боялся использовать своего второго центра по максимуму: до возвращения в Америку Егор регулярно выходил и в большинстве, и в меньшинстве, постоянно появляясь в стрессовых концовках. А ещё Шарангович до отъезда был абсолютным лидером «Динамо» по общему игровому времени — помогло то, что он стал одним из тех, кого обошла стороной осенняя эпидемия коронавируса. Тогда минчанам пришлось обходиться без доброй половины легионеров, а Шарангович получил капитанскую нашивку и полностью справился с давлением, потащив за собой партнёров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Важен и другой фактор — Вудкрофт полностью развязал Шаранговичу руки в атаке и заставил как можно чаще использовать свой бросок и брать игру на себя. Чаще Егора по вратарям «поливали» только легионеры Бреннан Менелл, Райан Мёрфи и Шейн Принс:



«Мы действительно поощряли его за то, что он много бросает и доверяет своему броску. Мы обнаружили, что, возможно, он не верил в него так сильно, как следовало бы. Так что это помогало ему преодолеть эту горбину. Мы говорили ему что-то типа: «Эй, знаешь, у тебя есть бомба, и тебе стоит использовать её чаще».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

И как же символично, что одним из тех, кто готовил Егора к штурму НХЛ в этом сезоне, был Михаил Грабовский. Именную живую легенду белорусского хоккея называют виновником прорыва Шаранговича. Можно ли найти более подходящего личного тренера перед мясорубкой за место в «Нью-Джерси», чем человек, у которого за спиной 500 матчей в НХЛ?



«Егор пришёл к нам как молодой игрок. Мы рассчитывали, что он станет вторым или третьим центральным нападающим. В начале сезона вкатывался, местами не хватало уверенности. Но за счёт своей работы он добился прогресса. Очень важно, что Егор восприимчив, слушает и понимает тренерский штаб. С каждой игрой у него было больше доверия. Когда большая часть игроков оказалась в лазарете, у Шаранговича появился шанс стать капитаном команды. Он понял, что надо научиться играть в роли лидера. Проявлял себя соответствующим образом в раздевалке и на лавке. Понял, что от него требуется быть не только молодым и перспективным, ведущим второго звена, но и лидером всей команды.



С Егором мы давно знакомы, общались ещё во времена, когда он играл в Америке. Ему всегда говорил, что его сильные качества – это движение, скорость, физические данные. Важно, что он не останавливается. Например, физику подтянул за последнее время, всё-таки в первые сезоны в Северной Америке ему этого не хватало. В этом году, поиграв на больших площадках, он ещё прибавил в этом компоненте, плюс ударно поработал летом.



Я ему сказал, что у него есть шансы заиграть в НХЛ, вырасти в сильного хоккеиста. У Егора всё для этого есть. Главное продолжать развивать физические качества, руки, точность и силу броска. Следующий шаг – проявить себя так же, как в КХЛ. Шаг за шагом. В Егоре мне импонирует ещё одна черта – трудолюбие. На него всегда можно положиться. Дай любое задание, он его выполнит. В НХЛ таких игроков любят», — сказал Грабовский после отъезда своего наследника.

До возвращения в Ньюарк Шарангович стабильно шёл в топ-5 лучших снайперов КХЛ. Стоит ли говорить, что осенью талантливый белорус был одним из самых обсуждаемых игроков системы «Нью-Джерси», а местные журналисты и фанаты «Дьяволов» на безрыбье регулярно смотрели матчи белорусского клуба? Нынешний сезон поистине уникальный. При обычных реалиях Шарангович приехал бы в сентябрьский тренинг-кемп, сыграл в паре выставочных матчей и почти наверняка привычно вернулся в «Бингхэмптон». Но вместо этого Егор сенсационно взорвал КХЛ, набрав 25 (17+8) очков в 34 матчах, и вернулся в Америку не только с роскошной формой и игровой практикой, но и твёрдым желанием пробиться в основу команды Линди Раффа. Да и когда ещё, если не в это сумасшедшее время, человек из фарм-клуба, транзитом через вторую тройку минского «Динамо», ворвётся напрямую в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Палмьери? Как сказал классик, жизнь — лучший драматург.

Изначально главный хитмейкер «Нью-Джерси» начинал лагерь на краю в тройке с Йеспером Боквистом и Янне Куокканеном. Однако уже во второй двусторонке Шарангович сделал дубль, будто и не ощутив разницу между КХЛ и лагерем, а старина Рафф через пару дней наградил белоруса переводом в первое звено, убрав оттуда Никиту Гусева. Вот это поворот.

«Он попадает в нужные места. Я снова думаю, что это всё его бросок. Есть причина, по которой он забил столько голов. Если честно, то я мало что о нём знаю. Но у него есть глаза, я наблюдал за ним почти каждую смену. Он хорошо видит лед. Егор попал в ситуацию, когда у него будут возможности. Думаю, это были два действительно хороших броска. Я думаю, что область, в которой он может помочь и Джеку, и Палмсу, заключается в том, что он прекрасно видит лёд и умеет забрасывать шайбы. Если они доставят ему шайбу, то у него будет прекрасная возможность забить. Он доказал это в двусторонках», — сказал Рафф.

Фото: Rich Graessle/Getty Images

Повезло Шаранговичу не только с тем, что он, в отличие от конкурентов за место в основе, несколько месяцев рубился во второй лиге мира, но и с отсутствием Нико Хишира и Йеспера Братта. Пока первый продолжает восстанавливаться после травмы ноги, второй полностью пропустил лагерь из-за волокиты с новым контрактом и из-за обязательного карантина точно пропустит первые несколько матчей «регулярки». Если не шанс жизни, то что это?



В своей дебютной игре в НХЛ Шарангович очков не набрал, но заработал на себе сразу три удаления и точно не был инородным телом в первой тройке с американским уникумом. Пожалуй, ближе всего к первой шайбе за «Нью-Джерси» Егор был в середине первого периода: габаритный форвард роскошно включил ноги на выходе из своей зоны, пролетел мимо Мэтта Грызлика и вывалился практически «1 в 0» с Раском — помешать белорусу открыть счёт провалившийся американец сумел только ценой фола. Мог бывший динамовец и отличиться зрячим голевым пасом из-за ворот, но Хьюз из убойной позиции шмальнул в плечо финского голкипера.

Права на видео принадлежат MSG Network. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте MSG в «Твиттере».

«Шарангович действительно хорош. Здорово владеет шайбой, наносит мощные броски. Нужно, чтобы он продолжал развиваться и искать свою игру. Сегодня Егор провёл первый матч в лиге, как и вся наша тройка – во время спаррингов мы действовали в разных звеньях, поэтому, можно сказать, пока наше звено находится в поисках своей игры.



Я думаю, с Егором будет комфортно играть, просто нужно, чтобы он больше использовал свой бросок, габариты и индивидуальное мастерство. Всё это рабочие моменты, для первого матча наше звено сыграло хорошо», — оценил дебют Шаранговича Джек Хьюз.



Выпускать белоруса на реализацию лишнего, несмотря на всю его продуктивность, Рафф не решился, но регулярно отправлял его убивать меньшинство и не побоялся выпустить в овертайме. «Нью-Джерси» в итоге проиграл по буллитам, но без своего первого плюса в НХЛ Егор со льда не ушёл и помог команде сравнять счёт: за 6 минут до конца третьего периода «дьяволы» заставили Чарли Макэвоя отправить шайбу в свои ворота после сутолоки перед воротами Раска, а одним из тех, кто навёл суету на пятачке «Бостона», стал именно Шарангович. 17 минут, 2 броска в створ, 1 заблокированный бросок, 80% выигранных вбрасываний (4/5), 3 заработанных удаления и восторженные отзывы болельщиков «Нью-Джерси» — дебют у Егора получился более чем достойный.



За океаном универсального минчанина уже сейчас называют готовым игроком НХЛ и сомневаются, стоит ли Раффу убирать его из первого звена после возвращения Хишира и Братта. Если Шарангович продолжит играть так же, то место в основе у него точно будет, а с его универсальностью он может быть полезен как в топ-6, так и в нижних звеньях. Кажется, что в НХЛ Шарангович надолго.