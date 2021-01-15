Овечкин – единственный российский капитан в НХЛ. Когда подтянутся остальные?

Кандидатов хватает, а некоторые, как Тарасенко и Панарин, уже на подходе.

Новый сезон НХЛ стартовал, некоторые российские хоккеисты уже проявляют себя во всей красе, а мы решили рассказать про всех капитанов команд. Кстати, далеко не в каждом клубе есть человек с литерой «С» на груди. Среди россиян и вовсе капитанит лишь один игрок, зато сразу несколько наших соотечественников уже на подходе.

Овечкин вернулся! Все гадали, сколько голов он забьёт, а он начал раздавать передачи Первая погоня за новым снайперским рекордом не удалась, но победа осталась за «столичными».

«Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин, 35 лет



Овечкин – единственный российский хоккеист, являющийся капитаном своей команды. Ови – символ «Кэпиталз», спортсмен с железным характером и огромным авторитетом, побивший все рекорды «Вашингтона». После нынешнего сезона у Александра заканчивается контракт со «столичными», но нет сомнений, что стороны сумеют договориться о новом соглашении.

«Анахайм Дакс»

Райан Гецлаф, 35 лет



Райан — опытный канадский форвард, выбранный «Анахаймом» на драфте ещё в далёком 2003 году. Отметим, что сезон-2008/2009 Гецлаф начал с буквой «A» на свитере. Дальше – больше. Перед началом сезона-2010/2011, после того как закончил карьеру предыдущий лидер «уток» Скотт Нидермайер, Гецлаф был назначен новым капитаном «Анахайма». Лучше кандидатуры не придумать.

«Аризона Койотс»

Оливер Экман-Ларссон, 29 лет



Всю карьеру в системе «Финикса» и «Аризоны» выступает топовый шведский защитник Оливер Экман-Ларссон. Были моменты, когда скандинава могли обменять в другой клуб, но швед по-прежнему верен одной франшизе. Той самой, которая его драфтовала в 2009 году в первом раунде.

«Бостон Брюинз»

Патрис Бержерон, 35 лет



Вместе с защитником Здено Харой из «Бостона» ушла целая эпоха. Интересно, как теперь будет выглядеть американская команда, которую некоторые по-прежнему считают претендентом на Кубок Стэнли. Не удивительно, что новым капитаном «мишек» стал ведущий центральный нападающий Патрис Бержерон, который будет вести «Брюинз» к новым победам.

Фото: Rich Graessle/Getty Images

«Баффало Сэйбрз»

Джек Айкел, 24 года



Талантливый нападающий Айкел – одна из главных надежд «клинков». Болельщики «Баффало» сравнивают американца едва ли не с Коннором Макдэвидом, возлагая на своего форварда такие же большие надежды. Сложно сказать, оправдает ли он их сполна, но капитанская нашивка обязывает выкладываться на 100% в каждом эпизоде.

«Калгари Флэймз»

Марк Джиордано, 37 лет



Одноклубник Никиты Нестерова, опытнейший канадец Марк Джиордано – столп обороны «Калгари». Кстати, сезон-2007/2008 североамериканец провёл в чемпионате России, выступая за московское «Динамо». Скорость у Джиордано давно не та, но опыт, лидерские качества и бросковые навыки никуда не делись.

«Каролина Харрикейнз»

Джордан Стаал, 32 года



Хочется верить, что когда-нибудь мы обязательно увидим форварда Андрея Свечникова в роли капитана «Харрикейнз». Но пока, даже несмотря на мастерство и талант россиянина, становиться капитаном ему рановато. Кандидатура канадского нападающего Джордана Стаала в этом плане подходит практически идеально.

«Чикаго Блэкхоукс»

Джонатан Тэйвз, 32 года



Звёздный канадец в свои 32 года выиграл всё, о чём может мечтать профессиональный хоккеист. Сейчас в «Чикаго» наступают времена перестройки, команду здорово лихорадит, а лидеры не боятся говорить об этом открыто. Конечно, «Блэкхоукс» нужны такие люди, как Тэйвз.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

«Колорадо Эвеланш»

Габриэль Ландеског, 28 лет



Шведы всегда отлично чувствовали себя в «Колорадо». Вспомните хотя бы легендарного Петера Форсберга. У «лавин» складывается отличный коллектив, который уже в нынешнем сезоне сможет побороться за главный трофей. К победам команду Джареда Беднара поведёт уроженец Стокгольма Ландеског, являющийся ударной силой в атаке.

«Коламбус Блю Джекетс»

Ник Фолиньо, 33 года



Кто знает, останься Артемий Панарин в «Коламбусе», может, именно он вывел бы «Блю Джекетс» с капитанской нашивкой в нынешнем сезоне. Но пути россиянина и клуба из Огайо разошлись, а капитаном «мундиров» является форвард Ник Фолиньо. Неплохой выбор, но в целом состав у «Коламбуса» слабоват. Вся надежда на жёсткий тренерский кулак Джона Тортореллы.

«Даллас Старз»

Джейми Бенн, 31 год



Очень интересно понаблюдать за «Далласом». Как возрастная команда, дошедшая в прошлом году до финала Кубка Стэнли, будет выступать в новом сезоне? Сейчас у «звёзд» непростые времена: их матчи перенесены из-за известной и всем надоевшей болезни. Функции капитана в «Далласе» возложены на нападающего Джейми Бенна. Он драфтован клубом из Техаса ещё в 2007 году, так что ничего удивительного.

«Детройт Ред Уингз»

Дилан Ларкин, 24 года



Американский нападающий стал 37-м капитаном в истории «Детройта». Здесь ситуация чем-то похожа на «Баффало» и Айкела. При этом Джек и Дилан – одногодки. В «Детройте» нынче смутные времена, перестройка в самом разгаре, состав слабый. Ларкину не позавидуешь, на него легла огромная ответственность.

«Эдмонтон Ойлерз»

Коннор Макдэвид, 24 года



Канадский вундеркинд – одна из главных звёзд современной НХЛ. С Макдэвидом в «Ойлерз» связывают всё своё ближайшее будущее. В Канаде соскучились по Кубку Стэнли. Не мудрено, что именно Макдэвид стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне. Капитан сразу взялся за дело.

Фото: Curtis Comeau/Getty Images

«Флорида Пантерз»

Александр Барков, 25 лет



Русскоговорящий финн Александр Барков – один из сильнейших центральных нападающих в НХЛ. У Баркова отличные руки, он очень умный и командный игрок. Не зря во «Флориде» так дорожат своим активом. Понаблюдаем за «пантерами» в новом сезоне. Прошлый у них явно не задался.

«Лос-Анджелес Кингз»

Анже Копитар, 33 года



Сложно представить, что у «королей» получится побороться за попадание в плей-офф. Уж больно много проблем с составом, игра клуба из Калифорнии совершенно не впечатляет. В свою очередь с капитаном всё очевидно: опытный словенец Анже Копитар будет выводить свою команду на лёд.

«Миннесота Уайлд»

Джаред Сперджен, 31 год



За «Миннесотой» отныне очень интересно следить, ведь там играет россиянин Кирилл Капризов. Новым капитаном «дикарей» стал защитник Джаред Сперджен. Его ассистентами будут Зак Паризе и Райан Сутер. 31-летний Сперджен заменил на посту капитана форварда Микко Койву, подписавшего контракт с «Коламбусом». Койву был капитаном «Уайлд» в течение последних 11 сезонов.

«Поэтому мы зовём его Долларовый Кирилл». Капризов ворвался в НХЛ с рекорда! Две передачи и гол в овертайме – тренер «Миннесоты» на радостях чуть не свалился вместе с помощником на пол.

«Монреаль Канадиенс»

Ши Уэбер, 35 лет



Не менее интересно следить и за «Монреалем» с Александром Романовым в защите. Здесь, как и в «Миннесоте», тоже капитаном является защитник. 35-летний Ши Уэбер в своё время был обменян «Нэшвиллом» на Суббэна. Пи Кей уже давно не играет за «хищников», а вот Уэбер задержался в «Канадиенс».

«Нэшвилл Предаторз»

Роман Йози, 30 лет



Надёжный и многое повидавший швейцарский защитник Йози заслуженно играет с буквой «С» на свитере. Роман – неприкасаемый авторитет и твёрдый игрок основы «Нэшвилла», задрафтованный «хищниками» в 2008 году. Йози верен своей команде, в других клубах НХЛ он не играл.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Без капитана



Альтернативные капитаны: Дэймон Сиверсон, 26 лет; Трэвис Зейджак, 35 лет; Кайл Палмьери, 29 лет



«Дэвилз» — первая команда в нашем списке, у которой нет капитана. При этом достойных людей хватает, но в тренерском штабе решили, что лучше пусть будет несколько альтернативных капитанов. Посмотрим, пойдёт ли это решение на пользу «дьяволам», но выглядит оно довольно сомнительным.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Андерс Ли, 30 лет



Лидер и драфтованный «островитянами» Андерс Ли – заслуженный капитан команды Барри Тротца. Конечно, есть ещё Мэтью Барзал, но всему своё время. Барзал – будущее «Айлендерс», а вот Ли находится на пике своей карьеры. Самое время побороться за Кубок Стэнли.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Без капитана



Альтернативные капитаны: Мика Зибанеджад, 27 лет; Крис Крайдер, 29 лет; Джейкоб Труба, 26 лет; Артемий Панарин, 29 лет



26 февраля 2018 года «Нью-Йорк Рейнджерс» совершил масштабный обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в результате которого клуб покинул защитник Райан Макдона. С тех пор «рейнджеры» обходятся без должности капитана, обходясь четырьмя ассистентами. В нынешнем сезоне эти функции исполняют Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Артемий Панарин.

«Оттава Сенаторз»

Без капитана



Альтернативные капитаны: Брэди Ткачук, 21 год; Тома Шабо, 23 года; Эрик Гудбрансон, 29 лет



«Оттава Сенаторз» не стала выбирать капитана на предстоящий сезон, решив ограничиться альтернативными капитанами. Ими стали защитники Тома Шабо, Эрик Гудбрансон, а также нападающий Брэди Ткачук. Главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит отмечал, что у него очень молодая команда, поэтому нужно идти единым кулаком.

«Филадельфия Флайерз»

Клод Жиру, 33 года



Нападающий Клод Жиру всю свою карьеру провёл в «Филадельфии», так что нет ничего удивительного в оказываемом ему доверии. Приятно, что помогать канадцу в домашних играх будет российский защитник Иван Проворов, прогрессирующий с каждым сезоном.

«Питтсбург Пингвинз»

Сидни Кросби, 33 года



Легенда «Питтсбурга» Сидни Кросби – неоспоримый лидер и капитан клуба из Пенсильвании. Но хочется, чтобы и Евгений Малкин – ещё одна глыба команды – доиграл до звания капитана. Нынешнему составу «пингвинов» совсем скоро придётся уступать своё место молодёжи, но год-два у «Пингвинз» ещё есть. Значит, можно попробовать побороться за очередной кубок.

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

«Сан-Хосе Шаркс»

Логан Кутюр, 31 год



В последнее время игра «акул» не производит большого впечатления. Команда старается постепенно меняться, но о достижении серьёзных высот на данном этапе говорить не приходится. В такое время бремя лидерства должны возложить на себя наиболее опытные игроки, к которым относится в том числе и нынешний капитан «Шаркс» Логан Кутюр.

«Сент-Луис Блюз»

Райан О'Райлли, 29 лет



После ухода Алекса Пьетранджело в «Вегас» капитаном «Сент-Луиса» должен был стать россиянин Владимир Тарасенко, но по не особо понятным причинам выбор пал на Райана О’Райлли. Возмущение высказал и агент Тарасенко, ведь форвард действительно многое сделал для «Блюз». Жаль, что в нынешнем сезоне Тарасенко пропустит длительный отрезок из-за травмы.

Агент Тарасенко раскритиковал решение «Сент-Луиса» назначить О'Райлли капитаном команды

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Стивен Стэмкос, 30 лет



К сожалению, канадский нападающий больше лечится, нежели играет. Однако именно Стэмкос продолжает оставаться капитаном «молний», а в команде Стивена очень уважают. Не удивимся, если в ближайшем будущем капитаном станет, скажем, Никита Кучеров. Но прежде всего желаем Никите как можно скорее восстановиться после операции на ноге и вернуться в строй.

Кучеров пропустит регулярку НХЛ. Что это за травма и когда ждать возвращения Хорошая новость, что Стивен Стэмкос возвращается в строй. «Тампа» справится.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Джон Таварес, 30 лет



Ещё недавно на Тавареса молились болельщики «Айлендерс», но от любви до ненависти один шаг. Джон не только перешёл в «Торонто» и оставил Нью-Йорк, но и стал капитаном «Мэйпл Лифс». Канадец – топовый игрок современности, способный повести за собой коллектив.

«Ванкувер Кэнакс»

Бо Хорват, 25 лет



Ещё в октябре 2019 года канадец Бо Хорват стал 14-м в истории «Кэнакс» игроком, получившим звание капитана команды. Интересно, что до этого «Ванкувер» играл без капитана. Хорват, Александр Эдлер, Брендон Саттер и Крис Танев были альтернативными капитанами.

«Вегас Голден Найтс»

Марк Стоун, 28 лет



Нападающий Марк Стоун стал первым капитаном в истории франшизы «Вегас Голден Найтс». Стоун являлся альтернативным капитаном команды с февраля 2019 года, когда перешёл в «Вегас» в результате обмена с «Оттавой». «Вегас» -совсем молодой клуб. Он основан в 2017 году и на протяжении трёх сезонов играл в НХЛ без основного капитана.

«Виннипег Джетс»

Блейк Уилер, 34 года



Американский нападающий – один из самых опытных в нынешнем составе «Джетс». Уилер выступает за «Виннипег» с 2011 года, принёс команде много пользы и заслужил авторитет как в раздевалке, так и на льду.