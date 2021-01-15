Игрок «Авангарда» влетел в борт и разбил голову в кровь. Его под руки уводили врачи скорой

Для 28-летнего нападающего Иржи Секача «Ак Барс» — хорошо известная и в какой-то степени родная команда. Именно с казанского клуба начался российский этап выступления Секача в КХЛ, ведь состав «барсов» Иржи пополнил, вернувшись из Северной Америки. Ранее в Континентальной лиге чех выступал только за «Лев».

Более того, в 2018 году вместе с «Ак Барсом» нападающий выиграл Кубок Гагарина, а в 2014 году дошёл до финала. У Иржи есть опыт выступления в НХЛ, форвард он обученный, но своеобразный. Обладая мощными габаритами, Секач может не только забить, но и потолкаться на пятаке, сыграть в силовой хоккей. Для тренеров современного формата это отличный вариант.

Именно поэтому в России Секач выступает исключительно за топ-клубы. После игры в «Ак Барсе» форвард оказался в ЦСКА. В 45 матчах сезона-2019/2020 Иржи набрал 25 очков (12+13). В целом, он устраивал Игоря Никитина, но не стоит забывать, что к этому времени в лиге постепенно устанавливался жёсткий потолок зарплат.

Двигаться в деньгах чех особенно не хотел, в результате чего его дни в «армейской» команде были сочтены. Но на улице хоккеист не остался. Более того, даже на родину возвращаться не было необходимости. Секача в свои ряды с распростёртыми объятиями взял «Авангард», проводящий домашние матчи в Балашихе. Так что Иржи не пришлось даже покидать московский регион. До Балашихи от Москвы – рукой подать.

Секач: я буду очень доволен, если сыграю в одном звене с Ковальчуком

В «Авангарде» дела у нападающего идут неплохо. До отчётной встречи Иржи в 33 играх набрал 21 (10+11) очко при нулевом показателе полезности. Боб Хартли доверят легионеру, поэтому наличие Секача в заявке на встречу со своей бывшей командой не вызвало удивления.

Но, увы, матч с «барсами» сложился для Секача неудачно. Всему виной жуткий удар головой об борт в одном из эпизодов.

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На 7-й минуте первого периода произошло необычное столкновение. Нападающий казанцев Виктор Тихонов заехал в зону омичей и сделал перевод на другой фланг. В борьбе за шайбу столкнулись форварды Стефан да Коста и Иржи Секач. Француз смог достаточно быстро подняться со льда. А вот Секач, которому да Коста попал плечом в голову и который отлетел в борт, пришёл в себя только после вмешательства врачей. Чех покинул лёд и отправился в раздевалку с медиками, включая клубного врача и бригаду скорой помощи.



Выглядело всё произошедшее действительно страшно. Сотрясение – самое лёгкое, что может случиться в подобных случаях. Вспомните, например, травму Войтека Вольски, которая впоследствии серьёзно ударила по его карьере. Да и вообще любой удар головой об борт может грозить различными последствиями. Будем надеяться, что для Иржи всё закончится только ушибом с рассечением, а в ближайших встречах чешский нападающий сможет вернуться на лёд. Не за горами плей-офф, поэтому хочется, чтобы все команды подошли к решающим встречам регулярки в оптимальных составах.