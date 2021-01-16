«Овечкин больше никогда не забьёт?» Он остался без голов, но сделал потрясающий блок-шот

После первой уверенной победы над «Баффало» команде Александра Овечкина предстоял повторный гостевой матч с «клинками», прежде чем отправиться на воскресный поединок в Питтсбург. Тренировки перед этим матчем у «Кэпиталз» не было, а основные новости касались вратарей. Шанс проявить себя получил конкурент Ильи Самсонова чех Витек Ванечек, поскольку россиянин накануне пропустил 4 шайбы после 26 бросков и действовал не вполне убедительно.

Для 25-летнего Ванечека это был дебют в НХЛ, к которому он долго и упорно стремился: последние пять (!) сезонов он провёл в АХЛ. «Для Ванечека это хорошая возможность проявить себя. У нас два молодых голкипера. Сэмми сделал свою работу прошлым вечером, теперь пришло время Ванечека. Это ситуация «спина к спине», каждый имеет возможность быть вовлечённым», — отметил главный тренер Питер Лавиолетт.



Ещё одним известием, касающимся голкипера «столичных», стала новость о том, что Хенрик Лундквист был выписан из больницы после операции на сердце.

В итоге, Ванечек отработал в воротах более надёжно, чем Самсонов. На долю чеха пришёлся 31 бросок, и не справился голкипер лишь в начале третьего периода, когда Расмус Ристолайнен хитро запустил шайбу с дальней дистанци. В остальных моментах Ванечек был безупречен, совершив 30 сейвов.



Сама игра вышла намного более упорной, чем накануне, когда телезрители увидели сразу 10 голов. «Вашингтон» схлопотал три удаления в первом периоде, но все три смог нейтрализовать, а во втором отрезке «столичным» помог быстрый гол Якуба Враны.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Александр Овечкин, который накануне не забил, но отметился двумя результативными передачами на своего «оруженосца» Никласа Бекстрёма, на этот раз не набрал очков, но удивил многих неожиданной страстью при игре в обороне. Во втором периоде после дальнего щелчка того же Ристолайнена капитан «Вашингтона» не стал жалеть себя и великолепно заблокировал выстрел, хотя дистанция была убойная и досталось россиянину прилично.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Победу «Вашингтону» принёс силовик Том Уилсон, который сам отобрал шайбу у соперника в чужой зоне (возможно, не без нарушения правил), а затем пробил голкипера Линуса Улльмарка броском в ближний угол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Тройка Овечкин — Бекстрём — Оши в этой игре выглядела практически незаметной — Александр сыграл не так ярко, как мы привыкли, и на льду его было непривычно мало (игровое время составило 14 минут и 41 секунду). Травмы, за исключением эпизода с блокированным броском, он не получал, но во втором периоде сыграл лишь пять смен.

Овечкин – единственный российский капитан в НХЛ. Когда подтянутся остальные? Кандидатов хватает, а некоторые, как Тарасенко и Панарин, уже на подходе.

«Возможно, у Овечкина будет больше шансов забить, когда он воссоединится с Томом Уилсоном. Похоже, что так оно и будет», — предположил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт. Уилсон действительно «переехал» в тройку Овечкина во втором периоде, а Оши был опущен аж в третье звено к Хагелину и Эллеру.

«Овечкин снова не забил. Значит ли это, что он больше никогда не забьёт?», — пошутила в «твиттере» обозреватель Washington Post Саманта Пелл, добавив, что всем болельщикам нужно было правильно отреагировать на её слова, и она не могла перестать смеяться, когда читала комментарии под своим высказыванием.