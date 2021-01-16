Спонсоры массово отказываются финансировать ЧМ в Беларуси. Это приговор для турнира

Похоже, чемпионата мира в Минске в 2021 году точно не будет. Придётся выбирать другую страну для проведения. Сегодня это стало окончательно понятно. Дело в том, что чешский автомобильный бренд Skoda (один из ключевых спонсоров чемпионатов мира на протяжении долгого времени) и производитель косметической продукции Nivea Men объявили, что не будут спонсировать турнир, если он пройдёт в столице Беларуси.

Увы, но в спорт в очередной раз вмешалась политика, без которой не обошлось. После президентских выборов в стране продолжаются волнения, в Европе не признают победу Александра Лукашенко, оказывая на Минск огромное давление. На Западе считают, что проведение международного соревнования в нынешних условиях в Беларуси невозможно.



«Главный лозунг спорта в мире — спорт вне политики. Сейчас на примере ситуации чемпионата мира по хоккею в Беларуси, да и на протяжении последних лет пяти, мы видим, что этот лозунг давно не работает. Посоветовал бы пиарщикам спортивного движения в мире пересмотреть и поменять его на лозунг «Спорт и политика — близнецы-братья» или же «Спорт и политика неотъемлемы друг от друга». На любое спортивное мероприятие, планируемое провести в стране, которая кому-то не нравится, оказывается политическое давление. Так было и с чемпионатом мира по футболу в России. Сейчас Беларусь: отказ спонсоров, участников, завтра судьи скажут, что не поедут судить в Минск. Что это, если не политическое давление?», — считает депутат Государственной думы Игорь Лебедев.

Лебедев: что происходит в Беларуси, война, разруха? Нет повода отнимать у страны ЧМ-2021

Недавно в Минск прилетал лично президент ИИХФ Рене Фазель, проведший встречу с нынешним президентом страны Александром Лукашенко. Белорусский политик заверил, что никаких проблем с проведением ЧМ-2021 не возникнет. Безопасность – превыше всего (причём, в плане коронавирусной угрозы тоже), однако в других странах настроены категорично.



«Не жалею ли о поездке в Минск? Мы были там, чтобы сделать что-то хорошее. О чём мы должны сожалеть? Это интерпретируют, будто мы хотели сделать что-то плохое. Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали Лукашенко, что у нас проблемы. Мы стоим на том, что делаем: мы спортивная организация, у которой есть задача организовать ЧМ-2021 в Беларуси.



Возможен ли чемпионат мира в Беларуси? Очень сложно, очень сложно. Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне всё ещё нужен небольшой отдых. Генсек ИИХФ Хорст Лихтнер должен провести анализ потенциального плана «Б», — заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Я играл с огнём и обжёгся». На Фазеля накинулись за тёплые объятия с Лукашенко Президент ИИХФ приехал в Минск улаживать вопрос с ЧМ, но только сильнее распалил свою оппозицию.

Каковы шансы на то, что мировой хоккейный форум всё же состоится в Минске? По сути, никаких. Разве что один процент из ста, да и то сильно сомнительно. Деньги и заработок, покрытие финансовых убытков – главное, что интересует функционеров из ИИХФ. В годы пандемии мировая экономическая ситуация максимально сложная, а уж когда приходят столь категоричные заявления от ключевых спонсоров, выбора у Фазеля и его команды попросту не остаётся. По сути, швейцарцу перекрыли кислород и вывернули руки.

В ИИХФ обещают, что окончательно вопрос с проведением ЧМ-2021 в Минске решат в ближайшие дни, после чего будет сделано официальное заявление. По сути, уже сейчас понятно, каким будет итог. Вряд ли стоит ждать чудес.



В таком случае кто, кроме Риги, может принять всеми любимое хоккейное соревнование? Не проводить его второй год подряд попросту нельзя. Есть вариант, при котором все игры примет столица Латвии, но здесь всё упирается в финансы и инфраструктуру. Без помощи ИИХФ латвийцам в одиночку точно не справиться.

Стало известно, при каких условиях Латвия сможет провести ЧМ-2021 самостоятельно

Сверхэкономные Швеция и Финляндия вряд ли пойдут на такой шаг. Не стоит исключать переговоров с Данией, Словакией и Чехией. О России, увы, после недавнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) говорить не приходится, а ведь Москва, Санкт-Петербург или Сочи могли бы спокойно принять у себя матчи одной из групп.



Думается, что итоговое решение будет принято в пользу одной из европейских стран, находящихся недалеко от Латвии, хотя в 2006 году Рига справилась и в одиночку. Но тогда латвийцы готовились заранее, а матчи, помимо «Арены-Рига», проходили на «Арене-Сконто». Сейчас ситуация во всех смыслах сложнее.