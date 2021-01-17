Панарин и Бучневич по два раза пробили вратаря «Айлендерс», который вообще не должен был играть, и обеспечили «Рейнджерс» мощный реванш.

«Мы были просто мусором». Неожиданный дебют в НХЛ обернулся для Сорокина русским кошмаром

Спустя двое суток после разгрома «Рейнджерс» от «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка, командам из «Большого яблока» вновь предстояло выйти на лёд Мэдисон Сквер Гардена. В первом очном матче дисциплина и организованная оборона «островитян» не оставила шансов яркой на бумаге атаке «синерубашечников», Панарин и Ко ни разу не смогли пробить Семёна Варламова, а защита «Рейнджерс» показала, что порой представляет собой проходной двор.

Команда Панарина провалилась в дерби. У «Рейнджерс» смешная оборона и потухшие звёзды «Айлендерс» уверенно обыграли соперника в гостях. Для парней с Бродвея как будто продолжился кошмар прошлого плей-офф.

Но в повторной встрече всё получилось совсем по-другому. Во-первых, и Дэвид Куинн, и Барри Тротц поменяли голкиперов. У «Рейнджерс» место в воротах занял Александр Георгиев, а за «островитян» дебютный матч в НХЛ провёл Илья Сорокин. Правда, решение дать игровое время экс-вратарю ЦСКА оказалось для наставника «Айлендерс» вынужденным — Семён Варламов получил травму на раскатке перед матчем. Во-вторых, с первых же секунд матча стало ясно, что на этот раз вести игру будут хозяева.

Панарин: в нашей раздевалке были сказаны правильные слова. Хороший урок для «Рейнджерс»

«Рейнджеры» вышли заряженными, совсем не похожими на тех вялых парней, что пару дней назад получали три гола в дебюте матча. И уже на 3-й минуте забили первый гол. Мика Зибанеджад в центре площадки обокрал Ноа Добсона, убежал с Павлом Бучневичем «2 в 1», и русский форвард прошил Сорокина. Илья, прямо скажем, не выручил.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

На 14-й минуте случился первый в сезоне гол Артемия Панарина. Защита «островитян», которую сегодня было не узнать, зевнула открывание Хлебушка под своей же синей линией, лидер «Рейнджерс» убежал к воротам Сорокина и легко переиграл соотечественника.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Дальше русский кошмар для вратаря «Айлендерс» продолжился. Во втором периоде дубль оформил Бучневич. В этом эпизоде снова неудачно сыграл защитник «островитян» Скотт Мейфилд (правда, потерять шайбу ему «помог» рефери), но и Сорокин запустил над плечом не самый сложный бросок.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

На второй период команды уходили при счёте 4:0 — ещё один гол за «Рейнджерс» забил Каапо Какко. «Синерубашечники» в этом моменте попросту разорвали Сорокина после грубой ошибки защитников «островитян» при выходе из зоны. Да что сегодня случилось с одной из лучших оборон НХЛ?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Ну а в третьем периоде добил «Айлендерс» Панарин. Артемий забил в большинстве с пятачка, а ассистировал ему Бучневич — главный герой поединка с 3 (2+1) набранными очками. «Я люблю этого парня. Если мы отвлечёмся от хоккея, то я называю его Счастливый капитан. Он действительно вырос как игрок. Сейчас он просто много работает и получает вознаграждения в виде статистики. Павел делает вещи, которых не делал два года назад», — похвалил Бучневича после игры наставник «Рейнджерс» Куинн, который в начале совместной работы с Павлом не стеснялся публично критиковать россиянина.

5:0! «Рейнджерс» взяли у «Айлендерс» убедительнейший реванш за горькое поражение в первом матче сезона. У «островитян» развалилась оборона, слабо провёл дебютный матч в НХЛ Илья Сорокин, пропустивший к тому же 4 из 5 шайб от соотечественников. Это был явно не день команды с Лонг-Айленда, а диагноз «Айлендерс» после матча вынес Барри Тротц, для которого было очевидно, что всё кувырком пошло у его команды после глупой травмы Варламова. «Травмировать вратаря на раскатке — просто неприемлемо. Это было несправедливо по отношению к Варламову и Сорокину. В дальнейшем мы были просто мусором и бросили Илью на произвол судьбы», — сказал Тротц.