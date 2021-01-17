«Миннесота» чудом спаслась за 2 секунды до сирены. А потом Капризов нарисовал победный гол

Кирилл Капризов ярко стартовал в НХЛ. В своём дебютном матче российский нападающий набрал три очка и принёс «Миннесоте» победу в овертайме. После игры Капризов получил впечатляющую прессу, но купаться в лучах славы Кириллу было некогда — уже через день «дикарей» ждал новый матч с «Лос-Анджелесом» и форварду нужно было поддерживать реноме новой звезды франшизы.
Игра с «Стэйплс-центре» вновь получилась равной и очень упорной. Защитник «Миннесоты» Дамба открыл счёт уже на 21-й секунде, пробив Джонатана Куика броском с отрицательного угла не без помощи рикошета от ноги защитника «Кингз».
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«Короли» отыгрались в конце периода усилиями Габриэля Виларди, буквально занёсшего шайбу в сетку, а в середине второго отрезка хозяевам площадки удалось дважды огорчить Кэма Тальбо. Сначала Блейк Лизотт удачно подставился под бросок Дрю Даути, а затем Андреас Атанасиу реализовал выход «2 в 1».
Кирилл Капризов во время обоих голов «королей» не просто был на льду, но и непосредственно «участвовал» во взятии ворот своей команды. В первом случае российский нападающий проиграл борьбу у борта, не смог вывести шайбу из зоны, а затем неудачно попытался заблокировать бросок Даути — именно рикошетом от клюшки Кирилла снаряд полетел в ногу Лизотту.
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Во второй голевой ситуации Капризов сначала обрезался в центре площадки, а потом не слишком активно бежал назад и не сумел помешать Атанасиу добить шайбу в ворота.
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Таким образом, Кирилл мог стать едва ли не главным антигероем встречи, но в результате всё обернулось для Капризова наилучшим образом. «Миннесота» сумела спастись в третьем периоде: Эк забил вторую шайбу «дикарей» на 48-й минуте, а за две секунды до финальной сирены Сутер могучим броском перевёл встречу в овертайм. Драматизма этой ситуации добавил тот факт, что за 40 секунд до спасения «Миннесоты» игрок «Лос-Анджелеса», бросая по пустым воротам из своей зоны, угодил в штангу.
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С помощью мастерства и везения «дикари» «украли» победу у «Лос-Анджелеса», а в овертайме вновь настало время Капризова. Российский форвард, фактически «привёзший» два гола в свои ворота, не сам решил момент в дополнительное время, как два дня назад, но помог отличиться партнёру. Кирилл нарисовал точную поперечную передачу на Юханссона, а швед странным броском-черпачком пробил Куика.
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Есть вторая победа «Миннесоты» в сезоне. И снова «Лос-Анджелес» повержен в овертайме, снова со счётом 4:3, и опять в решающем голе «дикарей» принимает участие Капризов. А про ошибки Кирилла после такого чудесного спасения «Уайлд» уже никто и не вспомнит.
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