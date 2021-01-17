Капризова уже называют Волшебником. Способен ли он в одиночку тащить «Миннесоту»?

Кирилл – голову вскружил, Долларовый Кирилл и, наконец, даже Волшебник – не успел Капризов дебютировать в НХЛ, как уже оброс кучей ярких прозвищ. При его непосредственном участии «Миннесота» одержала две победы на старте сезона и стала командой, о которой говорят все. Но какие у неё дальнейшие перспективы?
У «дикарей» наконец-то появилась звезда, вокруг которой можно строить команду. Капризов за два матча набрал четыре очка, забил победный гол в овертайме первой игры и ассистировал Маркусу Юхансонну в овертайме второй игры.
Когда россиянин на кураже, он действительно способен на многое и уже зарекомендовал себя как шикарный распасовщик, который великолепно читает игру, стягивает на себя соперников и выдаёт идеальные передачи на партнёров. И это не случайность, а закономерный шаг в карьере талантливого нападающего. Капризов приехал в НХЛ полностью готовым к новому вызову, и нет сомнений, что дальше будет только лучше.
«Миннесоте» везёт
Но все подвиги Капризова не отменяют того факта, что «Миннесоте» везёт. Два матча подряд они отыгрались с 1:3 в третьих периодах с далеко не самым сильным соперником. Сегодня «Лос-Анджелес» мог снимать все вопросы о победителе на последней минуте игры, но попали в штангу пустых ворот. «Это игра сантиметров – соперник попал в штангу, а мы еле-еле забили в самой концовке. Это не было красивой победой, но мы согласны и на такую», — сказал Райан Сутер, сравнявший счёт за две секунды до сирены.
Капризову тоже повезло в первом матче – в овертайме шайба сошла у него с крюка, но рикошетом от конька зашла в ворота. «Мне повезло, я задумывал совсем не это», — сказал он.
«Миннесоте» везёт ещё и потому, что в этом сезоне она попала в довольно удобный дивизион. «Вегас», «Колорадо» и «Сент-Луис» — безусловные фавориты, но чтобы попасть в плей-офф, достаточно быть лучше «Аризоны», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелеса» и «Анахайма», а это вполне выполнимая задача.
Даже сам факт, что «Миннесота» всего лишь второй раз в своей истории выиграла два матча подряд после камбэка в третьем периоде, указывает на то, что команде сопутствует удача. Она, конечно, как известно, помогает смелым, но сколько это продлится, никто не может предугадать.
Капризов подарил «Миннесоте» будущее, но одной звезды мало для свершений
Пока «Миннесота» выигрывает, проблемы с составом отходят на второй план, но они есть. Это всё ещё довольно средняя команда, у которой нет даже топового первого центра для своей главной звезды. Ник Бьюгстад, которому поначалу доверили эту роль, пошёл на понижение в четвёртое звено уже в первом матче.
Сейчас с Капризовым и Паризе выходит Виктор Раск – нападающий, просидевший в запасе добрую половину прошлого сезона, включая весь плей-офф. У него были и удачные годы – когда-то в «Каролине» он набирал по 40-50 очков, но чтобы «Уайлд» могли претендовать на серьёзный успех, в центре ударной тройки должен быть кто-то другой. У «Миннесоты» есть Марко Росси – талантливый австрийский форвард, которому вполне по силам сразу заиграть в НХЛ. Вот только он приехал с МЧМ с травмой и когда вернётся в строй, неизвестно.
Капризов, к счастью, не так зависим от партнёров, и вполне может и сам прокачать Раска, как, например, в прошлом году Панарин прокачал Строума, но руководству «Уайлд» всё равно надо задуматься над усилением центральной линии. В атаке россиянину должен помогать и Кевин Фиала – лучший бомбардир «дикарей» прошлого сезона, и Зак Паризе, у которого ещё осталось немного пороха в пороховницах, и Юханссон, и Эрикссон Эк. Довольно неплохая группа поддержки, но главной ломовой лошадью, которая будет тащить команду на себе, всё равно остаётся Капризов.
Всё более или менее в порядке с защитой, которая периодические провалы в обороне пока что с лихвой компенсирует игрой на чужой половине поля. Юнас Бродин открыл счёт с передачи Капризова в первой игре, Сутер забил на последних секундах второй игры, Дамба палит по воротам при первой возможности и забил первый гол во втором матче. А вот на последнем рубеже у «дикарей» всё плохо.
Они избавились от увядающего Девана Дубника, но не нашли сильного голкипера на его место. Кэм Тальбо когда-то здорово страховал Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс», но в роли первого номера уже не показывал надёжной игры и за последние два года сменил четыре команды. В этом сезоне «Миннесоте» должно хватить Тальбо, но в долгосрочной перспективе его будет недостаточно. Впрочем, есть шанс, что не придётся искать никого на стороне, потому что в двери НХЛ уже давно стучится лучший вратарь АХЛ Каапо Кяхкёнен.
Несмотря на посредственный состав, «Миннесота» не должна испытывать проблем с выходом в плей-офф в этом году, но о борьбе за Кубок Стэнли пока речи не идёт. Капризов обеспечит попадание в восьмёрку, а для серьёзных свершений ему всё-таки нужны сравнимые по таланту партнёры. Первый раунд – нынешний максимум «Миннесоты», но всё-таки этот сезон уже отличается от предыдущих. У «дикарей» появилось будущее.
- 17 января 2021
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