Капризова уже называют Волшебником. Способен ли он в одиночку тащить «Миннесоту»?

Кирилл – голову вскружил, Долларовый Кирилл и, наконец, даже Волшебник – не успел Капризов дебютировать в НХЛ, как уже оброс кучей ярких прозвищ. При его непосредственном участии «Миннесота» одержала две победы на старте сезона и стала командой, о которой говорят все. Но какие у неё дальнейшие перспективы?

У «дикарей» наконец-то появилась звезда, вокруг которой можно строить команду. Капризов за два матча набрал четыре очка, забил победный гол в овертайме первой игры и ассистировал Маркусу Юхансонну в овертайме второй игры.

Когда россиянин на кураже, он действительно способен на многое и уже зарекомендовал себя как шикарный распасовщик, который великолепно читает игру, стягивает на себя соперников и выдаёт идеальные передачи на партнёров. И это не случайность, а закономерный шаг в карьере талантливого нападающего. Капризов приехал в НХЛ полностью готовым к новому вызову, и нет сомнений, что дальше будет только лучше.

«Миннесоте» везёт

Но все подвиги Капризова не отменяют того факта, что «Миннесоте» везёт. Два матча подряд они отыгрались с 1:3 в третьих периодах с далеко не самым сильным соперником. Сегодня «Лос-Анджелес» мог снимать все вопросы о победителе на последней минуте игры, но попали в штангу пустых ворот. «Это игра сантиметров – соперник попал в штангу, а мы еле-еле забили в самой концовке. Это не было красивой победой, но мы согласны и на такую», — сказал Райан Сутер, сравнявший счёт за две секунды до сирены.

Капризову тоже повезло в первом матче – в овертайме шайба сошла у него с крюка, но рикошетом от конька зашла в ворота. «Мне повезло, я задумывал совсем не это», — сказал он.

«Миннесоте» везёт ещё и потому, что в этом сезоне она попала в довольно удобный дивизион. «Вегас», «Колорадо» и «Сент-Луис» — безусловные фавориты, но чтобы попасть в плей-офф, достаточно быть лучше «Аризоны», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелеса» и «Анахайма», а это вполне выполнимая задача.

Даже сам факт, что «Миннесота» всего лишь второй раз в своей истории выиграла два матча подряд после камбэка в третьем периоде, указывает на то, что команде сопутствует удача. Она, конечно, как известно, помогает смелым, но сколько это продлится, никто не может предугадать.

«Миннесота» чудом спаслась за 2 секунды до сирены. А потом Капризов нарисовал победный гол Две ошибки русского форварда не стали фатальными для его команды, а в овертайме Кирилл сделал решающую передачу.

Капризов подарил «Миннесоте» будущее, но одной звезды мало для свершений

Пока «Миннесота» выигрывает, проблемы с составом отходят на второй план, но они есть. Это всё ещё довольно средняя команда, у которой нет даже топового первого центра для своей главной звезды. Ник Бьюгстад, которому поначалу доверили эту роль, пошёл на понижение в четвёртое звено уже в первом матче.

Сейчас с Капризовым и Паризе выходит Виктор Раск – нападающий, просидевший в запасе добрую половину прошлого сезона, включая весь плей-офф. У него были и удачные годы – когда-то в «Каролине» он набирал по 40-50 очков, но чтобы «Уайлд» могли претендовать на серьёзный успех, в центре ударной тройки должен быть кто-то другой. У «Миннесоты» есть Марко Росси – талантливый австрийский форвард, которому вполне по силам сразу заиграть в НХЛ. Вот только он приехал с МЧМ с травмой и когда вернётся в строй, неизвестно.

Капризов, к счастью, не так зависим от партнёров, и вполне может и сам прокачать Раска, как, например, в прошлом году Панарин прокачал Строума, но руководству «Уайлд» всё равно надо задуматься над усилением центральной линии. В атаке россиянину должен помогать и Кевин Фиала – лучший бомбардир «дикарей» прошлого сезона, и Зак Паризе, у которого ещё осталось немного пороха в пороховницах, и Юханссон, и Эрикссон Эк. Довольно неплохая группа поддержки, но главной ломовой лошадью, которая будет тащить команду на себе, всё равно остаётся Капризов.

Всё более или менее в порядке с защитой, которая периодические провалы в обороне пока что с лихвой компенсирует игрой на чужой половине поля. Юнас Бродин открыл счёт с передачи Капризова в первой игре, Сутер забил на последних секундах второй игры, Дамба палит по воротам при первой возможности и забил первый гол во втором матче. А вот на последнем рубеже у «дикарей» всё плохо.

«Поэтому мы зовём его Долларовый Кирилл». Капризов ворвался в НХЛ с рекорда! Две передачи и гол в овертайме – тренер «Миннесоты» на радостях чуть не свалился вместе с помощником на пол.

Они избавились от увядающего Девана Дубника, но не нашли сильного голкипера на его место. Кэм Тальбо когда-то здорово страховал Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс», но в роли первого номера уже не показывал надёжной игры и за последние два года сменил четыре команды. В этом сезоне «Миннесоте» должно хватить Тальбо, но в долгосрочной перспективе его будет недостаточно. Впрочем, есть шанс, что не придётся искать никого на стороне, потому что в двери НХЛ уже давно стучится лучший вратарь АХЛ Каапо Кяхкёнен.

Несмотря на посредственный состав, «Миннесота» не должна испытывать проблем с выходом в плей-офф в этом году, но о борьбе за Кубок Стэнли пока речи не идёт. Капризов обеспечит попадание в восьмёрку, а для серьёзных свершений ему всё-таки нужны сравнимые по таланту партнёры. Первый раунд – нынешний максимум «Миннесоты», но всё-таки этот сезон уже отличается от предыдущих. У «дикарей» появилось будущее.