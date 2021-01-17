И мог догнать ещё одну легенду НХЛ в списке снайперов всех времён, но угодил в две штанги.

Овечкин возобновил погоню за Гретцки! Есть первый гол в сезоне от Великой Восьмёрки

Восточный дивизион НХЛ – настоящая мясорубка, в которой будет нелегко остаться на коне и легко потонуть, если что-то пойдёт не так. Два заклятых соперника – «Питтсбург» и «Вашингтон» — начали сезон на разных полюсах. «Пингвины» были дезорганизованными в двух матчах с «Филадельфией», пропустили суммарно 11 голов и пока занимают последнее место. «Столичные» добились двух побед над «Баффало» и идут на второй строчке в дивизионе, уступая «Флайерз» только по дополнительным показателям.

У «Питтсбурга» не оправдывает надежд Тристан Джарри, совершенно незаметны лидеры, только Сидни Кросби забивает одну шайбу красивее другой. «Меня не волнует, что у Малкина нет очков, прошло всего два матча. Джино – потрясающий игрок, и он будет в порядке. Просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей», — заявил тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.



У «Вашингтона» совсем другая картина. Не забивает Овечкин, зато это делают все остальные. Сразу семь человек успели открыть счёт голам в первых двух матчах, а когда команда проседает, её выручают вратари.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Овечкин возобновил погоню за Гретцки

Овечкин не стал томить своих болельщиков слишком долго и забил первую в сезоне и 707-ю в карьере. Уилсон у борта оттеснил от шайбы Джона Марино, сделал передачу на Кузнецова, тот сместился за ворота и отдавал пас Овечкину. Шайба застряла во вратарской площади, но так как один защитник «Питтсбурга» мешал подняться своему голкиперу, а второй считал ворон, капитану «столичных» оставалось только подъехать поближе и бросить в пустую сетку.



Погоня за вечным рекордом Уэйна Гретцки официально возобновилась! До Великого осталось 187 голов, до Майка Гартнера, который занимает седьмое место в списке снайперов всех времён – всего один.

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До этого команды успели обменяться голами – Илья Самсонов капитулировал уже на первой минуте, когда Эван Родригес подставил конёк под передачу Брайана Дюмоулина. Но на этом положительные моменты для «пингвинов» закончились – «Вашингтон» давил, заставлял ошибаться, отбирал шайбу, хозяйничал в чужой зоне, каждый раз устраивая пожар у ворот Де Смита. Гол Ника Дауда – отличный пример того, почему «Питтсбург» так много пропускает — игрок четвёртого звена кружит по зоне, комфортно чувствует себя на пятачке и без помех пробивает ворота.

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«Питтсбург» не безнадёжен

Но все знают, что встречи «Питтсбурга» и «Вашгингтона» — это особенное противостояние, в котором не важны ни места в турнирной таблице, ни самочувствие лидеров, ни что-либо другое. Это всегда битва, и «пингвины» перевернули ход игры во втором периоде. Сравнять счёт им помогла чудовищная ошибка Самсонова – он подарил шайбу сопернику, не успел вернуться в ворота и пропустил гол. После долгого видеопросмотра (только одна камера засекла шайбу в сетке, с остальных углов казалось, что снаряд попал в штангу) гол засчитали.

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В дальнейшем Самсонов не ошибался и даже сделал несколько блестящих сейвов, а затем «столичные» вновь вышли вперёд в большинстве – снова шикарную передачу выдал Кузнецов, найдя на дальней штанге Бекстрёма.

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Но, кроме этого гола, «столичным» нечем было похвастаться в этом отрезке. «Питтсбург» отбирал шайбу и разворачивал стремительные атаки, одна из которых завершилась закономерным голом. С мощнейшим броском Петтерссона под перекладину Самсонов ничего не мог поделать.



В третьем периоде пошла напряжённая обоюдоострая игра. Стал подавать признаки жизни Малкин, который был незаметен первые 40 минут. Овечкин, словно почувствовав вкус к голам, мог делать дубль, а то и хет-трик – но пару раз его останавливал Де Смит, а один раз он угодил сразу в две штанги.

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Обе команды заслуженно заработали по одному очку, а ещё одно разыграли в буллитах – победу одержал «Питтсбург», но у «Вашингтона» будет шанс взять реванш всего через два дня.