Гарипов — не помощник «Динамо», претензии к Ковальчуку — смешны. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске регулярной рубрики подводим итоги очередной недели чемпионата КХЛ.

Гарипов проваливается в «Динамо». Что происходит с Эмилем?

Уход Эмиля Гарипова из «Авангарда» в начале декабря сопровождался скандалом. Генменеджер «ястребов» Волков объяснял своё решение заменить обладателя Кубка Гагарина-2018 Шимоном Грубецем, но его мало кто слушал. Суровое общественное мнение вынесло жёсткий вердикт — Гарипова из омского клуба просто «слили», а руководство «Авангарда», устроившее переполох на ровном месте во вратарской бригаде клуба, вкупе с тренерским штабом примерило клоунский колпак, выгнав из команды сильного и неравнодушного голкипера.

«Авангард» отпустил Гарипова. Почему «ястребы» списали вратаря и зачем он «Динамо»? В омском клубе теперь новые герои, а Эмиль принимает очередной вызов в карьере.

Но время-то показывает, что в «Авангарде» всё сделали правильно. Так же, кстати, как и в отношении Сергея Шумакова, за расставание с которым многие болельщики омичей были готовы поднять Волкова на вилы. Шимон Грубец — вполне надёжный, спокойный вратарь, который здорово начал в составе «ястребов», дважды засушил «Ак Барс», а в последних матчах хоть и стал пропускать больше, но связано это исключительно с серьёзно просевшей обороной омичей.

Ну а Гарипов… Я прекрасно отношусь к Эмилю, но не могу не констатировать тот факт, что в «Динамо» он просто сдувается. Выглядит крайне неуверенно, дёрганно, часто теряет шайбу из вида, постоянно ползает на коленях в своей вратарской, открывая верхние углы. В таком духе Гарипов проводил и свои последние матчи за «Авангард», но у «ястребов» в октябре была ещё одна из лучших оборон КХЛ и системные проблемы Эмиля с техникой и психологией не так сильно бросались в глаза болельщикам. А вот генменеджер Волков, сам бывший вратарь, их разглядел и сделал вывод, что с Гариповым «Авангард» далеко не уедет. Потому и принял непопулярное решение, за которое на него вылилась тонна критики.

Но сейчас все видят, как играет Гарипов в «Динамо». 6 матчей, 16 пропущенных шайб. Безупречно Эмиль выглядел только в поединке с «Йокеритом», который он засушил, а во всех остальных Гарипов допускал как минимум одну грубую ошибку, приводившую к голу в ворота бело-голубых. После игры с «Ак Барсом», в которой Эмиля пришлось менять после 5 шайб к 29-й минуте, у Владимира Крикунова пропало доверие к голкиперу. Тренер перестал выпускать Гарипова на серьёзные матчи, и с тех пор Эмиль сыграл только с рижским «Динамо» и «Сибирью». При этом в столице Латвии его снова пришлось садить по ходу встречи, да и в домашнем поединке с новосибирцами Гарипов не выручил ни в основное время, ни в серии буллитов.

Гарипов провалил матч с бывшей командой. «Ак Барс» учинил разгром «Динамо» Вратарь хозяев получил пять шайб и был заменён, а сама встреча изобиловала грязными приёмами и драками.

Очень обидно за Эмиля, но что-то с ним происходит. Казалось бы, давно восстановился после тяжёлой травмы и серьёзной операции, но тот вратарь, который брал третий Кубок для Казани, куда-то пропал и, боюсь, безвозвратно. То ли какие-то проблемы в психологии, то ли Эмилю не хватает тренера Ари Мойсанена, который и вывел Гарипова в своё время на топовый уровень. Не знаю, но факт в том, что для «Динамо» Эмиль сейчас не помощник. «Химия» между голкипером и полевыми хоккеистами — важнейший фактор, и очевидно, что с Александром Ерёменко и Иваном Бочаровым игроки бело-голубых чувствуют себя в разы комфортнее и увереннее, чем с Гариповым. А впереди у «Динамо» — концовка регулярки и борьба за места повыше в Западной конференции, а затем плей-офф, где точно рисковать никто не будет. По всей вероятности, мы не скоро увидим Эмиля на площадке. И как бы события нынешнего сезона не стали началом конца карьеры Гарипова на высоком уровне.

Ковальчука критикуют за игру в обороне, но это бессмысленно. В «Авангарде» знали, с кем связались

Каждый матч Ильи Ковальчука в «Авангарде» рассматривается под микроскопом. Это понятно, ведь Илья даже в 37 лет — это звёздная фигура для КХЛ, к тому же в омский клуб он пришёл в статусе давнего друга Боба Хартли и сразу же получил капитанскую нашивку. Двойной спрос, двойная ответственность. Справляется ли с ней Ковальчук?

Вполне. В роли духовного лидера «Авангарда» Илья чувствует себя великолепно, и даже по тем моментам, которые попадают в телетрансляции, видно, что Кови освоился в статусе вожака команды. Он много разговаривает с партнёрами, подбадривает их, последним уходит со льда. И в раздевалке, будьте уверенны, Илья пока вносит только позитив.

К бомбардирской статистике Ковальчука тоже не может быть никаких вопросов. 8 матчей, 7 (3+4) очков. Прекрасный результат для хоккеиста в ветеранском возрасте, который приехал в новую команду по ходу сезона после длинного простоя. В своих стартовых матчах за «Авангард» Кови ещё сильно грешил техническим браком и первый из своего звена ехал на смены, но сейчас уже Илья освоился, освежил мышечную память, и прямо сейчас он является одним из самых опасных форвардов омичей. У Кови на месте бросок, он любит и умеет брать игру на себя, но очевидно, что в последних матчах он серьёзно добавляет и в командном взаимодействии. У Ильи складывается хорошая «химия» с Денисом Зерновым и Ридом Буше, и, думаю, после неудачной игры с «Автомобилистом», в которой американского форварда Хартли перевёл в другое сочетание, наставник «ястребов» вернётся к прежним наработкам.

Статистика Ильи Ковальчука

Главная же претензия к Илье — его игра в обороне. Здесь, конечно, есть проблемы, и «-8» в графе полезности ярко их иллюстрирует. Собственно, за 8 матчей Ковальчук 14 раз оказывался на льду, когда «Авангард» пропускал голы, и это очень много. Но, скажите, разве можно было ожидать чего-то иного? Критиковать Кови за игру в защите смешно, ведь он никогда не был двусторонним нападающим, у него всегда наблюдался перекос в сторону атаки, а отрицательный коэффициент полезности по итогам сезона — классика для него. Так было и в «Атланте», и в «Нью-Джерси», и в «Лос-Анджелесе», и лишь в СКА Ковальчук стабильно заканчивал чемпионат в плюсе. Но в Санкт-Петербурге Илья играл во времена «дрим-тим», и там в принципе ни у кого не было проблем с этим компонентом статистики.

Ковальчук снова с минусом и без голов. Система «Авангарда» даёт сбой Похоже, Бобу Хартли пора что-то менять, иначе может повториться история с прошлогодним плей-офф.

В «Авангарде» Илья пока не помощник в защите — это факт. Но, во-первых, в омскую команду его звали совсем не за этим. А во-вторых, Ковальчука нельзя упрекнуть в недостаточном старании или откровенном саботаже оборонительных действий. Где-то ему не хватает навыков, а где-то — сил. Леонид Вайсфельд недавно совершенно справедливо отметил, что Кови в данный момент может играть либо впереди, либо сзади, а успевать везде пока не способен. И это абсолютно естественно для 37-летнего хоккеиста без нормальной физподготовки к сезону. В «Авангарде» не раз подчёркивали, что остаток регулярки посвятят, в том числе, тому, чтобы подвести Ковальчука к плей-офф в идеальных кондициях. И очень может быть, что весной мы увидим совсем другого Илью.

Но он всё равно будет неидеален в обороне. Потому что Кови — хоккеист, заточенный на атаку, в «Авангарде» это прекрасно понимают и не будут пытаться переучить Илью. Так что минусы из его коэффициента полезности никуда не уйдут, но важнее всего то, как Ковальчук будет их компенсировать на другой стороне площадки. И только по этому критерию его нужно будет оценивать по итогам сезона.

«Торпедо» — главный сюрприз Востока. Играет красиво и путает все расклады

Перед нынешним сезоном мне слабо верилось в «Торпедо». Нижегородцы летом проводили не самую впечатляющую селекцию под руководством молодого и неопытного генерального менеджера, в клубе шла аппаратная война, из-за которой долго не продлевался контракт с главным тренером Дэвидом Немировски, а к сезону «Торпедо» подошло без сильного первого номера на последнем рубеже и лёгким, не глубоким составом, у которого, на первый взгляд, было мало шансов в мясорубке Восточной конференции.

Собственно, давая прогноз на чемпионат, я не включил «Торпедо» в число участников плей-офф, но нижегородцы, об этом уже можно говорить смело, посрамили и меня, и других скептиков. В кубковой восьмёрке «автозаводцы», конечно, будут, причём далеко не факт, что в самом её конце.

Да, «Торпедо» удивляет. Клуб, которому по статусу положено не витать в облаках, а упорно и тяжело биться за плей-офф, показывает быстрый, зрелищный, эмоциональный хоккей. «Торпедо» не работает, не терпит на льду, а играет — налажена комбинационная игра, есть отличная «химия» между лидерами. И это, конечно, заслуга Немировски, который продолжает расти в тренерской роли. Команда Дэвида привлекает не только эстетикой, но и характером, ведь «Торпедо» уже третий сезон, пожалуй, самая волевая команда КХЛ, для которой, к примеру, счёт 0:3 по ходу встречи никогда не является приговором.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

И вот ещё важный момент: хороший тактик Немировски развивается ещё и как стратег. В предыдущих двух сезонах «Торпедо» ярко начинало регулярку, но сдувалось во второй половине чемпионата как по физике, так и по эмоциям. В результате нижегородцев не хватало уже на первый раунд плей-офф. Сейчас мы видим изменения в этом контексте. Нижегородцы большую часть регулярки шли на седьмой позиции Востока, но затем добавили и вмешались в казавшийся незыблемым расклад внутри конференции. «Врубиться» в разборки внутри «Большой шестёрки» подопечным Немировски помогли, конечно, кризисы в «Автомобилисте» и в «Тракторе», но ведь и «Торпедо» сделало всё, чтобы не биться с «Барысом» и «Сибирью» за последние путёвки в плей-офф, а мечтать о большем.

И прямо сейчас на Востоке ничего не понятно. Два последних поражения вернули «Торпедо» на седьмую строчку, при этом у идущего восьмым «Барыса» отставание всего в три очка и четыре матча в запасе. Зато от «Сибири» нижегородцы оторвались уже на 10 баллов, что при двухочковой системе и нестабильности «снежинок» фактически гарантирует им плей-офф. При этом далеко не факт, что «Барыс» использует свою фору, а вероятность подняться повыше у «Торпедо» весьма высока. «Трактор» опережает только на одно очко, «Магнитка» и «Автомобилист» — на 5. Если нижегородцы действительно смогут мощно накатить на концовку регулярки, то в их силах пободаться даже за преимущество домашней площадки в первом раунде.

Как бы то ни было, «Торпедо» будет в плей-офф. И я не знаю команду на Востоке, которая хотела бы сыграть с Нижним Новгородом в четвертьфинале конференции. И это для «автозаводцев» главный промежуточный итог сезона, который летом обещал стать едва ли не провальным.