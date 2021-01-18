Первый матч в истории НХЛ без зрителей (почти). Снежная буря не помешала «Нью-Джерси»

В наше время НХЛ не раз переносила матчи из-за снежных бурь, которые парализовали город и окрестности. Вот видео из сезона-2015/2016, в котором Александр Овечкин в луноходах и закутанный в шарф по самые глаза идёт в снегу по колено, расчищая свой двор. Тогда из-за ненастья отменили два домашних матча «Вашингтона».

22 января 1987 года, когда Нью-Джерси за несколько часов замело снегом, НХЛ не решилась отменять встречу. Из офиса лиги пришли чёткие указания, что если гостевая команда приедет, игра должна состояться. Гостевой команде, «Калгари», даже ехать было не надо, она жила в отеле через дорогу от арены. Игроки «Нью-Джерси» добирались своим ходом и ужасно опаздывали.

Представьте – город будто вымер, всё занесено снегом, поезда и автобусы встали, а те, кого вьюга застала в дороге, оставляют машины на проезжей части и идут домой пешком. Основные подъезды к арене оказались перекрыты либо брошенными машинами, либо авариями. «Арена была в трёх километрах, я видел её, но не мог к ней подъехать. Уже потом узнал, что впереди на дороге перевернулась огромная фура. Я бросил автомобиль и пошёл пешком, встретил полицейского. Он спросил, что я тут делаю, я объяснил, что игрок «Нью-Джерси», пытаюсь попасть на матч. Он забрал у меня ключи от машины, сказал, что постарается запарковать её где-нибудь», — рассказывал нападающий Питер Макнэб.

Пять игроков, живших рядом друг с другом, скооперировались и выдвинулись из дома в три часа дня, но добрались до стадиона лишь спустя шесть часов. «Мы выехали пораньше, но приехали незадолго до девяти вечера. Я такого никогда не видел – на дорогах никого, только машины. Несколько раз приходилось выезжать на встречную полосу, иначе было не проехать. Мы приехали последними», — рассказывал защитник Кен Данейко.

Нападающий Дуг Саллиман изначально должен был остаться в запасе, а в итоге стал главным героем матча. «Я не был готов к тому, что дорога будет забита застрявшими в снегу машинами. Нужный мне съезд оказался перекрыт, тогда я выехал на встречку и весь путь до стадиона проехал, сдавая назад. Это было то ещё приключение».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На матч не приехали некоторые врачи, исполнитель гимнов и ещё несколько человек из персонала «Нью-Джерси». Главное было собрать игроков – судьи сказали, что начнут матч, когда у «Нью-Джерси» будет 14 хоккеистов. Тренеру хозяев Дугу Карпентеру такая идея пришлась не по вкусу, и он пошёл на уловку, пряча вновь прибывших игроков, пока не наберётся хотя бы три звена. «Зашёл – на трибунах пусто, музыка не играет, зловещая атмосфера. Наш тренер Карпентер сказал: «Прячьтесь, мы не выйдем на лёд, пока не соберём 16-17 человек. Мы прятались в медкабинете, в подсобных помещениях», — вспоминал Саллиман.

Скучающие хоккеисты занимали себя кто как мог. Трижды выходили на раскатку, бросали шайбы по трибунам, читали журналы, болтали, нервно смеялись, поглядывая на часы. «Время тянулось так медленно, что казалось, прошло уже несколько недель. Я валялся в раздевалке и думал: «Это полная жесть», — вспоминал нападающий «Калгари» Джим Пеплински. «Мы валяли дурака, слонялись по раздевалке. Всё это напоминало игру в пивной лиге», — добавляет Саллиман.

«Четыре раза выносило с дороги в снежную бурю». Игрок «Бостона» рисковал жизнью ради игры По дороге машина улетела в кювет, лицо Эдди Шора было обморожено, а пальцы похожи на клешни. Но он приехал на матч и забил единственный гол.

У болельщиков, в отличие от игроков, был выбор, ехать или не ехать на матч. И большинство благоразумно рассудило, что в такую погоду лучше остаться дома, в тепле, и даже не совать носа на улицу. Однако нашлась горстка самых смелых и отчаянных, которые захотели поддержать любимую команду. У некоторых из них машины застряли в снегу ещё во дворе, другие всё же смогли выехать на дорогу и добирались до арены закоулками. Один из фанатов работал неподалёку от стадиона и обычно доходил до стадиона за 10 минут, но в тот день потратил на дорогу три с половиной часа. Часть зрителей занесло на матч совершенно случайно – они просто хотели спрятаться от ненастья и согреться. Всего на трибунах собралось 334 человека – было слышно, как пролетает муха, крики судей и тренеров раздавались эхом под сводами арены, и всё это было больше похоже на тренировку, чем на настоящий матч. В этом году мы уже привыкли к матчам без болельщиков, а тогда у всех участников было ощущение нереальности происходящего и апокалипсиса.

Результат игры тоже напоминал сказку. В то время «Калгари» был одной из сильнейших команд лиги, а «Нью-Джерси» — одним из главных посмешищ и поставщиком очков для всех желающих. Да ещё и звенья пришлось собирать на коленке из тех, кто есть. Да ещё и матч начался не в 19:30, а после девяти вечера. Да ещё и столько сил было потрачено на дорогу, а последние приехавшие едва успели размяться до стартового вбрасывания. «Обычно «Калгари» стирал нас в порошок, но в тот раз часть ребят отсутствовала, поэтому другим достались непривычные роли. Мы просто вышли поиграть, ни о чём не думая, и это стало нашим преимуществом», — вспоминал защитник Рэнди Велищек.

Фото: nhl.ru

«Никто не верил, что матч состоится. Мы выглядывали на площадку, там было пусто. Мы знали, что снаружи бушует метель и думали, что игру точно отменят. Когда она началась, мы были не готовы», — вспоминал нападающий «Калгари» Лэнни Макдональд. «Нью-Джерси» выиграл 7:5, а Саллиман неожиданно для всех сделал хет-трик (единственный в карьере) и ещё две передачи.

В этой игре был установлен антирекорд посещаемости в современной НХЛ, и «Нью-Джерси» организовал закрытый «Клуб 334», чтобы отблагодарить всех, кто присутствовал на трибунах. Они до сих пор собираются вместе в годовщину исторического матча и ни капли не жалеют, что в тот январский вечер рискнули и продрались сквозь снег, чтобы увидеть победу «Дэвилз».