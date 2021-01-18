В России это решение ИИХФ не поддерживают, зато в Европе — праздник.

«А в Америку или Францию поехали бы?» Что говорят о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси

У Беларуси всё-таки официально отобрали право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Политический кризис в стране и последовавшее за ним колоссальное давление на Международную федерацию хоккея не оставили ИИХФ никакого выбора. Рене Фазель упирался до последнего, но в конце мая — начале июня 2021-го Минск не увидит мировой форум. Теперь уже точно. Правильно это, или нет — у каждого есть своё мнение по этому вопросу. А мы предлагаем подборку высказываний на злободневную тему.

Беларусь лишили чемпионата мира! Лукашенко считает, что это полный позор Похоже, правило «спорт вне политики» перерастало кого-то интересовать. Кому теперь отдадут минскую часть турнира?

«Совет ИИХФ признал, что проведение чемпионата в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы»



Сам президент ИИХФ заявил, что совет организации счёл невозможным проведение ЧМ в Беларуси.



«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд.



И хотя совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — сказал Фазель.

«Перенос чемпионата мира — не политическое решение»

А вот вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, больше всех ратовавший за перенос турнира из Минска, сейчас говорит о том, что Беларусь осталась без чемпионата из соображений безопасности.

«Это было необходимое решение, мы должны были принять решение о переносе чемпионата мира из Беларуси. Не стану говорить, чья это была победа. Считаю, никто не выиграл. Беларусь — великая хоккейная держава. Жаль, что ситуация складывалась таким образом, что нам пришлось принять решение забрать турнир.

Перенос чемпионата мира из Беларуси — неполитическое решение. Это сделано из соображений безопасности. Мы не можем гарантировать безопасность в Белоруссии. Не можем гарантировать безопасность болельщикам и хоккеистам в Минске. К тому же ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему сложная, а Беларусь не предоставляет точные сведения о количестве заболевших. Мы не знаем, насколько тяжёлой ситуация там будет в мае», — отметил Куммола.

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«Крупные турниры много где проходят на фоне убийств и прочего»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что политика не должна смешиваться со спортом, и справедливо указывает на двойные стандарты в мире.

«Политика — страшная вещь. Очень плохо, что всё это выходит за такие пределы. Я это говорю к тому, что какие-то литовские политики говорят, что они туда бы не поехали и туда бы не поехали. Хочется задать им вопрос: а они в Америку, Германию или Францию поехали бы на первенство мира? Сто процентов поехали бы. До такой степени нельзя.

Батька бы провёл чемпионат, как и прошлый, на самом высоком уровне. Всё, что происходит, очень плохо и не красит спорт. Какая-то кибератака.

Фазель сопротивлялся, но вот так получилось. Тем более ещё и спонсоры. Крупные турниры много где проходят на фоне убийств и прочего», — заявил Кожевников.

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«В Минске нет гражданской войны, землетрясения, не стреляют на улицах»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отмечает, что Европа забрала ЧМ у Беларуси только из-за непринятия фигуры Александра Лукашенко на посту президента республики. И с политиком трудно не согласиться.

«Уверен, что в уставе Международной федерации хоккея нет пункта о том, что в случае избрания Лукашенко президентом Беларуси у страны можно отнять чемпионат мира. А по факту за это именно и забрали. Все подняли шум на волне ненависти к Лукашенко. Я сам его не люблю, сам руками и ногами готов проголосовать за то, чтобы он уже ушёл. Но давайте играть честно: это не повод отнимать чемпионат мира по хоккею. В Минске нет землетрясения, которое разрушило бы половины страны, нет гражданской войны, не стреляют на улицах. Там полная безопасность, пригодная для проведения соревнования такого уровня. Давайте вспомним, там уже был ЧМ и всё прошло прекрасно», — сказал Лебедев.

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«Идёт атака и мощный наезд на Россию и её стратегических партнёров»

Известный тренер Андрей Назаров видит в этом решении ИИХФ шпильку в адрес нашего государства.



Только что прочитал новость про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Считаю, что идёт атака и мощный наезд на Россию и её стратегических партнёров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.



В целом жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Беларусь станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики. Кстати, ещё с древних времён во время проведения Олимпиад останавливались все военные действия. Уверен, что и на чемпионаты мира нужно распространить подобную практику.



Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем ещё сильнее. Враг не пройдёт, победа всё равно будет за нами!», — сказал Назаров.

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«Навредили простым белорусским людям, которые любят спорт»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв полагает, что Беларуси необходимо требовать денежную компенсацию за перенос турнира.

«Считаю, что это чистейшей воды политическая акция. Всё-таки дожали Фазеля. Это банальное давление на федерацию хоккея. Сколько он ни говорил, что хоккей должен быть вне политики, но одновременно через крупные корпорации определённые лоббистские круги всё сделали. Кому хотят навредить? Лукашенко и его команде? А на самом деле навредили простым белорусским людям, которые любят спорт, готовились к соревнованиям.

Это преступное решение. Однозначно надо требовать компенсацию и за понесённые убытки, и за недополученную прибыль. Такие вещи нельзя прощать. Мы с вами давно уже в этой ситуации, Россия привыкла, нас чего только не лишали. Беларусь всегда славилась своим нейтралитетом. Чего они хотят? Помочь команде несогласных? Но на самом деле это удар по всему белорусскому народу», — заявил Свищёв.

«Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него всё под контролем»

Конечно, в избытке и положительные отзывы о решении ИИХФ. Светлана Тихановская, которую в оппозиционном лагере считают победительницей августовских выборов в Беларуси, не скрывает своей радости от того, что у жителей её страны отобрали хоккейный чемпионат.

«Сегодня совет ИИХФ объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него всё под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе.

Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и её партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим. Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир ИИХФ и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Skoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима.

Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа.

Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключённых и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие белорусы, вместе мы вернём закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведём чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнёров и друзей, которых в этом году стало намного больше», – приводит слова Тихановской её пресс-служба в телеграм-канале.

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«В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы выйти и высказать свою позицию»

Трёхкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя тоже мастерски смешала в кучу спорт, политику, права человека и свои собственные домыслы.

«Во-первых, мы наблюдали ситуацию в Беларуси и понимали, что проведение чемпионата мира в Минске на данный момент небезопасно для болельщиков, игроков и всех присутствующих. Мы видим, что людей до сих пор хватают на улице необоснованно, не разбираясь, кто это и что. Каждый может оказаться под ударом.

Перед чемпионатом мира — 2014 по хоккею в Минске наблюдалась волна задержаний и арестов. Поэтому мы понимаем, какой масштаб репрессии приобрели бы сейчас, чтобы зачистить улицы и провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы выйти и высказать свою позицию.

Второй момент — это нарушение прав человека. Мы считаем, что такой крупный международный турнир не может проводиться в стране, где права людей, данные нам при рождении, не соблюдаются.

В-третьих, проведение ЧМ в Минске могло стать пиаром одного человека, легитимизацией и подтверждением власти Лукашенко, признанием его как лидера. Он бы встречал гостей как организатор и, может быть, даже вручал бы медали призёрам, что в принципе неприемлемо.

Но самое главное, на что мы опирались при лоббировании переноса хоккейного чемпионата из Минска, — это желание самих белорусов. Согласно опросу на верифицированной платформе «Голос», более 90% людей, принявших участие в голосовании, заявили, что не готовы встречать чемпионат мира в Минске в нынешних обстоятельствах», — заявила Герасименя.

«Мы наконец-то можем сфокусироваться на спортивных вопросах»

Белорусских оппозиционеров, конечно, поддержали европейские хоккейные представители. Насквозь пропитанные демократическими ценностями, они никак не могли сосредоточиться на спортивных вопросах, пока хозяином ЧМ официально была Беларусь.

«Мы в Федерации хоккея Швеции приветствуем новости о переносе чемпионата мира из Беларуси. Думаю, это решение ИИХФ — единственно разумное в данной ситуации. Сейчас мы наконец-то можем сфокусироваться на спортивных вопросах. После сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждём хоккейного праздника, который завершит этот уникальный сезон», — сказал глава шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.

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«Это решение — очень хорошее и правильное. Для имиджа хоккея очень здорово, что было принято решение не ехать в Беларусь. Что касается того, где будут в итоге играть, то мы будем играть там, где скажут, где решат. Мне не нужно об этом беспокоиться. Эти решения принимает кто-то другой», — заявил главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.