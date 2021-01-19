«Ты как с русскими разговариваешь?» Брат Фёдорова наехал на Биексу и схлопотал по лицу

Сергей Фёдоров был суперзвездой НХЛ, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и кучи личных трофеев. Его младший брат Фёдор Фёдоров в НХЛ так и не заиграл, зато очень странным образом поспособствовал карьере канадского защитника Кевина Биексы.

Дело было весной 2004 года, Фёдоров выступал в системе «Ванкувера», но большую часть времени проводил в АХЛ за «Манитобу». Биекса только что отыграл свой последний сезон в студенческой лиге и получил вызов в фарм-клуб «Ванкувера», подписав просмотровый контракт. Он успел провести пару тренировок с новой командой и после одного из матчей пошёл вместе с остальными игроками в ближайший ресторан. Обед постепенно перетёк в ужин, посиделки затянулись. Близилась полночь, когда за столом разгорелся конфликт.

Дрались на льду и даже в раздевалках. Самый грубый матч в истории НХЛ (419 минут штрафа) Скамейки команд опустели, а у раздевалок дежурила полиция.

«Выхожу на улицу, он орёт: «Ты как с русскими разговариваешь?»

«Был ранний матч, после которого все пошли в ближайший ресторан выпить, хорошо провести время. А я молодой парень, только из колледжа, получил вызов в команду, ещё не сыграл ни одного матча. Пил, чтобы успокоить нервы. Мы сидели вместе с братом Сергея Фёдорова Фёдором. А это здоровый русский, косая сажень в плечах. Мастерства у него было не занимать, он должен был стать невероятным игроком в НХЛ, но у него были проблемы с отношением к делу.



В общем, я верчу соломинку в своём коктейле, она вылетает из моих рук и попадает в спину другого русского, Кирилла Кольцова. Он оборачивается и начинает орать: «Какого чёрта?». Я ему: «Да расслабься, я не специально». Он не унимается, я говорю: «Заткнись, пока я тебе не врезал».



Тут уже Фёдоров хватает меня за грудки и рычит: «Не говори так». Я стряхиваю его руки, типа, что тебе надо, отвали. Он говорит: «Давай выйдем» — и выходит. На улице минус 20, он в одной футболке. Ребята говорят: «Да не парься, он просто горячий парень». Но я решил пойти посмотреть, что будет дальше.



Выхожу, он орёт: «Ты как с русскими разговариваешь?» Выходит второй русский, тоже драться со мной. Я пытаюсь ударить Фёдорова, и тут Кольцов пинает меня ногой. Я думаю, фиг с ним, буду драться с большим парнем. Снова пытаюсь ударить его, промазываю, мне опять прилетает пинок сбоку. Я был так зол, прям хотелось кого-нибудь убить. Фёдор попал первым, поставил мне фингал. Потом я врезал ему со всей силы, он упал, на снег брызнула кровь. Вырубил Фёдора и хотел уработать Кольцова, но он посмотрел на меня, поднял руки и отступил назад. Я не стал его трогать», — рассказывал недавно Биекса. Он долгие годы не комментировал эту историю, считая, что она подаёт плохой пример детям. Впервые об этом инциденте рассказал Брайан Бурк, который в 2004 году был генменеджером «Ванкувера».

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«Надо его выгнать? Надо подписать с ним контракт!»

После драки Биекса уже мысленно попрощался с «Ванкувером» и «Манитобой», полагая, что после такого наглого выступления его ни за какие коврижки не оставят в команде, но, к его удивлению, наказания не последовало. «Я не пошёл никому хвастаться об этом, мне было стыдно и тревожно. Я ведь даже не знал, во что вписываюсь и что за парень этот Фёдоров. То есть я знал, что он брат Сергея Фёдорова, но не представлял, что он за человек.



Следующий день был выходным, а через день капитан команды собрал всех игроков и сказал: «Мне всё равно, что там случилось. Кевин, ты скажи прессе, что упал с лестницы, а Фёдоров пусть скажет, что его ударила собака», — вспоминал Биекса.



А вот в каком виде эта история дошла до Брайана Бурка: «Биекса шёл мимо стола Фёдорова и нечаянно разлил его пиво. Он извинился, предложил купить новое пиво, но Фёдоров решил подраться. Они вышли на улицу, Биекса вырубил Фёдорова намертво с одного удара, рассёк ему бровь и оставил лежать на тротуаре. Когда мне об этом доложили, я сказал: «Говорите, надо его выгнать? Надо подписать с ним контракт!».



Биекса провёл в «Ванкувере» 10 лет и был одним из ведущих защитником команды, не только помогая в обороне, но и всегда вступаясь за своих партнёров. С Фёдоровым, по его словам, конфликт был исчерпан через несколько дней. «Всё разрешилось довольно мирно. С Фёдором мы вместе пообедали через пару дней, с Кольцовым тоже нормально общались. Когда ребята спрашивали Кирилла, что же там на самом деле случилось, он отвечал: «Он побил нас обоих». Хотя Кольцова я вообще не трогал!».