Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф

Борьба за последнее место в плей-офф

До завершения регулярного чемпионата КХЛ остаётся больше месяца, а участники плей-офф определены почти на 95%. В Восточной конференции только чудо может помочь «Сибири» пробиться в заветную восьмёрку, ведь «Трактор», «Торпедо» и «Барыс» находятся в куда более выгодном турнирном положении. В свою очередь на Западе борьба за восьмое место ведётся куда более напряжённо. Перед началом вторничных матчей «Спартак» опережал «Витязь» на три очка, однако команда Михаила Кравеца имела матч в запасе относительно столичного коллектива. Недалеко в таблице расположились и минское «Динамо» с «Северсталью».

Спартаковцы сильно осложнили свою жизнь двумя последними поражениями на домашнем льду – красно-белые последовательно уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3). Подопечные Олега Знарка сами выступили кузнецами своего несчастья, в двух матчах кряду пропустив при игре в большинстве. В обоих случаях крайне неудачно играл шведский защитник команды Эмиль Юсе. Да и вообще численное преимущество заметно разладилось у «Спартака» в ходе сезона.

Знарок объяснил, почему «Спартак» потерпел поражение в матче с «Йокеритом»

«Усталость присутствует, одним составом играли почти всю серию, ждём травмированных. Другая причина поражения — второй раз получаем в большинстве шайбу. В третьем периоде был шанс отыграться, шайба интересно выложилась на пятак» — сетовал Знарок после неудачи с «шутами».

Спартаковский лазарет и «армейские» потери

Травмированных в «Спартаке» действительно хватает – на протяжении последнего месяца не может помочь красно-белым ключевой центральный нападающий Йори Лехтеря. На момент получения травмы финский форвард занимал второе место в гонке бомбардиров КХЛ, уступая только капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачёву. Без Йори у «Спартака» развалилась ударная бригада большинства, что не могло не сказаться на результатах команды.

Лехтеря пропустит ближайшие матчи «Спартака». Второй бомбардир сезона КХЛ получил травму

Помимо Лехтеря тренерский штаб «Спартака» давно уже вынужден обходиться без ведущих защитников Дмитрия Вишневского, Андрея Кутейкина и Александра Никишина, а также центрфорварда Ильи Зубова. По сообщению пресс-службы москвичей, Йори и Дмитрий уже приступили к тренировочному процессу, но за дерби с ЦСКА они наблюдали в роли зрителей.



«Армейцы» тоже не могли похвастаться оптимальным составом. В списке травмированных по состоянию на 19 января находились канадский защитник Джон Гилмор и российский центрфорвард Андрей Локтионов. Шведского нападающего Марио Кемпе официально в лазарете «армейцев» не значится, но и в заявке на третий матч подряд его также не оказалось. В отсутствии травмированных обязанности первого центра ЦСКА исполняет 40-летний Александр Попов.

Есть ещё порох в пороховницах. Как играют шесть главных ветеранов КХЛ в этом сезоне Ерёменко переписывает историю московского «Динамо», а Мозякин и Дацюк всё ещё ключевые фигуры для «Магнитки» и «Автомобилиста».

Экс-форвард «Вашингтона» показал себя в Москве

В нынешнем сезоне команды трижды сходились в московском дерби. Примечательно, что все матчи завершились с разницей всего в одну шайбу. Дважды верх брал «армейский» коллектив (5:4 и 3:2 ОТ), но в последний раз удача улыбнулась «Спартаку» (4:3 ОТ). 10 ноября словацкий форвард Мартин Бакош точно выстрелил в овертайме, принеся вожделенную победу красно-белым.

На сей раз соперники начали встречу в довольно осторожном стиле. Номинальные гости атаковали чаще, но счёт в матче открыли хозяева. Финалист МЧМ-2020 Максим Соркин в средней зоне выполнил диагональный перевод на Брендана Лайпсика – канадский форвард эффектным финтом ушёл от Евгения Кулика, выкатился «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком и с неудобной руки послал шайбу под перекладину. Кулик в последний момент попытался помешать Лайпсику, нарушив правила на бывшем форварде «Вашингтон Кэпиталз», но было уже поздно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Талалуев заставил Юханссона проснуться

Спартаковцы отыгрались на самом старте второго периода. В этом моменте не лучшим образом проявил себя голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Шведский вратарь не смог плотно прижаться к штанге, чем и воспользовался нападающий третьего звена гостей Илья Талалуев. Точный бросок 22-летнего форварда застал Юханссона врасплох.



Заброшенная шайба вдохновила подопечных Знарка, и они постарались мгновенно развить успех. Красно-белые завладели инициативой и проводили одну позиционную атаку за другой. Ближе остальных к заброшенной шайбе были Сергей Широков и защитник Кулик, изо всех сил старавшийся реабилитироваться за гол Лайпсика. Но Юханссон больше зевков не допускал. «Армейцы» отвечали редкими контратаками, практически не заставляя Гудачека вступать в игру.

В течение большей части матча соперники были скупы не только на голевые моменты, но и на удаления. Первое нарушение в дерби случилось за пять минут до конца отрезка – это Тахир Мингачёв не успел за Юсе и оставил ЦСКА в меньшинстве. Следом удаление схватил форвард «Спартака» Лукаш Радил. Воспользоваться большинством командам не удалось – и счёт на табло до перерыва не изменился.

Большинство «Спартака» – приговор для команды

В заключительной трети характер матча принципиальным образом не изменился. Спартаковцы осторожно давили, «армейцы» неспешно контратаковали. Цена ошибки для красно-белых была слишком высока. Под занавес основного времени форвард ЦСКА Максим Шалунов получил удаление за задержку клюшки соперника, а спартаковцы получили роскошный шанс решить исход дерби в свою пользу. Но…



Да, вы всё правильно поняли. Вместо того, чтобы отличиться самим и одержать важнейшую победу в борьбе за плей-офф, подопечные Знарка привезли гол в свои ворота. Спартаковцы ошиблись в чужой зоне — капитан ЦСКА Сергей Андронов сыграл на перехвате, на скорости убежал на чужие ворота, качнул Гудачека и послал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В третьем матче кряду красно-белые пропустили гол в своём большинстве и снова проиграли на арене в Парке легенд. В параллельном матче «Витязь» переиграл «Сибирь» (3:1) и вплотную приблизился к «Спартаку» в турнирной таблице. Теперь команда Знарка опережает ближайшего преследователя всего на одно очко, при этом коллектив из Подольска имеет матч в запасе. Красно-белым нужно срочно разбираться со своей игрой в большинстве, иначе место в плей-офф может уплыть.