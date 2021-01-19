Не надо превращать наш хоккей в бетономешалку. Почему игра «в откат» вредит клубам КХЛ

По итогам главного матча третьей январской недели информленты наполнились сообщениями а-ля «в регулярке СКА проиграл ЦСКА три матча из четырех». Но что скрывается за этими цифрами?

Все помнят, как на заре существования КХЛ Кубок Гагарина делили между собой «Салават» Быкова и «Ак Барс» Билялетдинова. А вот как они играли между собой в регулярке? Например, в золотом для казанском чемпионате-2009/2010 или в чемпионском уфимском сезоне-2010/2011? Хоть один матч гладкого чемпионата вышел таким важным или таким показательным, чтобы остаться в памяти на года и войти в историю?

А какова история личных встреч «Динамо» и СКА в регулярке 2012-го или 2013-го – в годы, когда москвичи с питерцами были безоговорочно сильнейшими командами кахаэловского «Запада»? Тоже вряд ли кто-то вспомнит. Хотя вроде бы тоже – дуэли главных фаворитов сезона, по 11-12 голов за матч. Но какое наследство осталось от тех хоккейных вечеров, кроме строчек для статистического справочника?

Мы говорим сейчас не об очевидной сиюминутности отдельных матчей регулярки. Проблема-то глубже. Проблема-то в том, что мы то ли не хотим, то ли боимся приподняться над этой рутиной и системно оценить движение и развитие. Где были несколько лет назад? Куда пришли? Что дальше? С чем остается отечественная «шайба» по итогам очередного марафона с вывеской «чемпионат России»?

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Вроде как хоккей – национальный вид спорта. Вроде как существование КХЛ и поддержка сильного внутреннего первенства – это ради развития, прогресса, стратегических шагов вперед. Но много ли по ходу пути длиной в годы сделано ради этой самой стратегии? И где результат? Приведу пример, от которого по-настоящему грустно. Не надо даже лезть во времена быковского «Салавата». Но ведь пяти лет не прошло с финала, который ЦСКА Квартальнова проиграл «Магнитке». Это уже не рутинная регулярка. Это была главная серия сезона – с потрясающим сюжетом, семью матчами, очередными рекордами, четвертым Кубком Зарипова…Начинайте загибать пальцы и считать тех игроков, которые после участия в финале-2016 ещё прибавили. Расцвели и вышли на новый уровень. Превратились в кадровый резерв сборной России, наконец. Пальцев на полутора руках хватит. Специально не идём по персоналиям, чтобы никого не огорчать.

Смысл тут как раз в том, что система чемпионата работает по очень своеобразным принципам. Её опора – целый ряд амбициозных клубов, заточенных на результат здесь и сейчас. И если мы хотим развития, то эффективность такого подхода очень и очень спорная. Сама по себе погоня за весенним журавлём в небе ничего не даёт. Потому что где-то увольняют и разгоняют даже за второе место. Где-то неожиданный кубковый финал и даже чемпионство приводят к головокружению от успехов. Где-то ради титула выжигают собственное будущее, постепенно деградируя потом до статуса середняков. Обладатель Кубка в каждом чемпионате все равно один.

Для остальных же проигранный чемпионат порой оборачивается тяжелыми – и, что принципиально – рукотворными аппаратными последствиями. Самое плохое здесь в том, что критерий «здесь и сейчас» не позволяет задумываться хотя б на 2-3 года вперёд, а многомиллионные бюджеты действительно растрачиваются отдельными клубами впустую.

Ни регулярка, ни даже плей-офф не имеют права быть главным водоразделом вопроса «что такое хорошо и что такое плохо». Потому что если оценивать эффективность только кубками, о стратегическом развитии национального вида спорта можно забыть. Потому что ради этих кубков мы искусственно состариваем лигу. Тратим спонсорские миллионы и забываем о работе на перспективу.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Через несколько лет, освежая в памяти сезон-2020/2021, мы точно не кинемся обсуждать ни статистику встреч ЦСКА со СКА, ни другие результаты регулярки. Но вспомним про доверие молодёжи. Троица в лице Грошева, Кукштеля и Цицюры почти 25 минут в матче против действующих обладателей Кубка и лидеров текущего чемпионата. В клубах, которые думают категориями «здесь и сейчас», такая молодёжь обычно представлена одним-единственным игроком, получающим 2-3 смены за матч. Да, сиюминутный результат от этого страдает. Но такая работа не уходит в песок. Вспомните, что в воскресном матче против ЦСКА одним из лучших был 18-летний питерец Кирсанов. Защитник, которому предстоит ещё один МЧМ. И, надеемся, куда более длинная карьера во взрослой национальной команде.

Впечатлил выход на армейское дерби Аскарова. Кто еще из постоянных претендентов на Кубок Гагарина способен выпускать на такой матч 18-летнего вратаря – пусть и очень перспективного? Хотелось бы похвалить за смелость и какой-нибудь другой клуб – но что делать, если подтягивать наследников Кошечкина и Бобровского не боятся одни лишь питерцы. Другие гранды КХЛ, увы, вновь сбились на моду доверия иностранцам. В Ярославле — Паскуале, в Уфе — Метсола, в Балашихе Грубец, ради которого зачистили российскую бригаду. В ЦСКА и «Ак Барсе» еще сомневаются, но все идет к тому, что к плей-офф оба фаворита сделают ставки на шведов Юханссона и Рейдеборна…

А ведь ход с Аскаровым, вышедшем против ЦСКА – это еще и попытка ответить на вопрос: готов ли 18-летний талант к матчам такого накала? Есть ли в нем умение, отличающее по-настоящему великих вратарей – тащить команду в самый трудный и самый нужный момент? Ведь на элитном уровне мало просто справляться с давлением и ловить своё. Надо спасать, когда не идёт у всех остальных. Кстати, в армейском дерби Аскаров таких подвигов не выдал. Чемпионы забивали своё после питерских ошибок в обороне, а голкипер за партнерами не подчистил. Понятно, что у невского вратаря главные сэйвы и матчи в стиле «стена» еще впереди. Но к уровню взрослого ЧМ он, пожалуй, пока не готов. До первого номера взрослой команды парню надо дорасти.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В январе суперкачественного хоккея во внутреннем чемпионате не бывает. Все топ-команды не на пике, все держат в уме плей-офф и настраивают хоккейные кондиции с прицелом на кубковую весну. Это было видно и в армейском дерби – особенно по проблемам с движением у обоих соперников, выходящих из-под нагрузки. СКА пришлось тяжелее из-за кадрового фактора. В составе не было целой группы ведущих игроков – Ткачёва, Вэя, Марченко, Каменева. Кто долечивается после травм, кто занимается перезагрузкой по ходу рваного пандемийного сезона.

Настоящее соотношение сил увидим потом – когда обе команды будут в оптимальных составах. Но показателен другой итог, не сводящийся к оценкам «здесь и сейчас». В Москве тренеры СКА оказались не готовы к тому, что соперник начнёт играть в откат. ЦСКА, готовясь к плей-офф, порепетировал игру на результат. И параллельно еще раз напомнил хоккейной стране о проблеме, которую не получается решить у системы сборных. Национальные команды России плохо вскрывают «бетон» и мучаются в матчах с закрытыми обученными соперниками. В последние годы разочаровывающие результаты наблюдались что у взрослой сборной (вспомните хотя бы полуфиналы ЧМ-2016 и ЧМ-2019 против Финляндии), что у молодёжки (0:2 от чехов на свежем МЧМ).

«Нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать». Ларионов объяснил поражение от Чехии А ещё Ларионов вспомнил футбол. И сравнил нашу молодёжку со сборной Испании в игре с Россией на футбольном ЧМ.

Корень проблемы – в изъянах внутреннего чемпионата. В «откат» в КХЛ играет три четверти команд. Неслучайно самый авторитетный игрок лиги Данис Зарипов прямо и недвусмысленно сетует на примитивность хоккейной моды. И удивляется, как такое «зрелище» смотрят болельщики.

Непривлекательность «отката» для зрителей – большая беда сама по себе. Но есть и ещё более страшные последствия. Деградация игроков-участников чемпионата. Вроде бы и есть стратегическая задача – развивать своих хоккеистов, превращать их в звёзд, победителей мирового класса. На деле по этой задаче наносятся удары с двух сторон. Тренеры в погоне за результатом строят капканы и загоняют в них что своих, что соперников. А на большинство и решающие отрезки матчей выпускают либо иностранцев, либо ветеранов. В итоге не только молодёжь, но и хоккеисты среднего возраста вообще не имеют практики творческого наступления с опорой на комбинационность, контроль шайбы и скоростные решения.

Налицо большой системный недостаток. В детском и юниорском возрастах лучшие мастера страны не испытывают проблем ни с ледовым временем, ни с возможностями поиграть в атакующий хоккей. На стадии перехода в КХЛ их по максимуму ущемляют и в том, и в другом. Мало того, что заставляют отбрасываться, так при трёх-четырех сменах за матч заставляют бояться ошибок ещё больше. А потом приходят вызовы в сборную и время больших международных турниров. Где снова встает задача быть лидером, тащить команду, делать результат в атаке. Но умение играть в эффективный наступательный хоккей опытом чемпионата КХЛ мало того что не нарабатывается – в «капканном» стиле внутреннего первенства теряются даже те навыки, которые удалось вынести и сохранить после детской школы.

Это системное противоречие и мешает национальным сборным побеждать чаще, чем сейчас. Его надо искоренять. Но коварство ещё и в том, что для России неприменим путь, который внешне выглядит самым легким (и в чьих-то глазах еще и самым логичным). Согласитесь, что одно из решений лежит на поверхности: хочешь стать драконом – сам стань драконом. Раз уж хоккейный стиль ЦСКА так эффективен во внутреннем чемпионате, отдайте тренерам ЦСКА и сборную – пусть переставит её на рельсы такого же победного отката.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но всерьёз настаивать на таком варианте могут лишь те, кто лет на 10 младше молодого и перспективного вратаря Аскарова. Все, кто старше начальной школы, помнят, во что вылились попытки превращения сборной в «бетономешалку». Чудо оборонительной техники сломалось задолго выхода на главные старты. Билялетдинов приходил в национальную команду в статусе самого эффективного тренера КХЛ и упорно пытался превратить русских игроков в «деревянных солдат» образца застегнутого на все пуговицы «Ак Барса».

Ущербность и принципиальная несовместимость «откатной модели» с нашим хоккейным кодом вылились в позорные провалы. 3:8 в четвертьфинале ЧМ-2013 против американских студентов. Безнадежные 1:3 в четвертьфинале домашней Олимпиады – при том, что Россия играла турнир лучшими представителями лучших постсоветских поколений, а финны были без четырех сильнейших центров. Билялетдинов своих ошибок так и не признал, но его позор был отнюдь не случаен. Что доказали сменившие Хайдарыча Знарок с Витолиньшем. Тренерский тандем вновь осмелился поэкспериментировать, сооружая коробки с капканами, но не всегда, а только в матчах с канадцами. Результат – столь же оглушительные пощечины. 1:6 в финале чемпионата мира шесть лет назад и рукотворное поражение в полуфинале мирового первенства-2017. Когда после 40 минут Россия вела 2:0, но «благодаря» решившим поиграть в откат тренерам отдала свой матч и победу, пропустив четыре шайбы.

Хоккейная Россия наделала достаточно ошибок, чтобы понимать: самый легкий путь борьбы с проблемой «капканостроения» — на самом деле путь в очередной позорный тупик. Взламывать глухую оборону соперников мы должны не игрой нервов, не попытками противопоставить свой откат откату чужому. А своим, игровым, танковым стилем – когда убойная огневая мощь умножается на преимущество быстрого неожиданного маневра.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чтобы повышать победный потенциал сборной, надо опираться на опыт, привитый на рубеже десятилетий Быковым. Все, что он мог, Вячеслав Аркадьич национальной команде уже дал. А сейчас пришло время ставок на тех, чья тренерская философия сможет внедрить те наработки на другом, более высоком и современном уровне. Менять для этого Брагина не нужно, но использовать идеи, чтобы воплощать концепцию игры сборных команд.