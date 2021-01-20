«Политизировано донельзя». Россия отреагировала на скандал с отменой ЧМ в Беларуси

Страсти вокруг чемпионата мира по хоккею 2021 года не утихают. Ещё бы, ведь одну из стран-организаторов – Беларусь – лиши права проведения турнира. Это не какое-то местечковое событие, а настоящий удар по государству и по болельщикам, ждавшим хоккейного праздника на своей земле. Да, учитывая мировую пандемию коронавируса с допуском зрителей на спортивные сооружения нынче проблемы, но не стоит забывать, что соревнование запланировано на конец мая – начало июня. Так что к этому времени эпидемиологическая ситуация может улучшиться.

Беларусь лишили чемпионата мира! Лукашенко считает, что это полный позор Похоже, правило «спорт вне политики» перерастало кого-то интересовать. Кому теперь отдадут минскую часть турнира?

То, что Минск лишили права проведения чемпионата мира – политика в чистом виде. Никак иначе это решение не назовёшь. Правильно говорили люди, ставившие в пример США или Францию. Если бы проведение турнира изначально планировалось там, его бы тоже отменили? Беспорядки в этих странах происходят на постоянной основе. В свою очередь в столицу Беларуси регулярно прилетают команды КХЛ и проводят матчи на шикарной «Минск-Арене». Ни одной жалобы ни от кого ещё не поступило, в том числе и в вопросах безопасности.

«А в Америку или Францию поехали бы?» Что говорят о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси В России это решение ИИХФ не поддерживают, зато в Европе — праздник.

Глупо говорить и том, что действующий глава Республики Беларусь Александр Лукашенко мог собрать на грядущем турнире уйму вистов и развернуть его в свою пользу. Слушайте, ну что за бред? В свою пользу такое большое спортивное событие мог и должен был разворачивать белорусский народ, обожающий хоккей не меньше латвийцев, которых никто не наказывал. Но про людей во время политических разборок почему-то решили благополучно забыть.

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ «То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнёры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, которые в принципе недопустимы».

«Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните, какая драматичная подготовка к турниру у нас была. Вместо того чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться, каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира», — добавила Захарова в эфире «Матч ТВ».

Действительно, про чемпионат мира по футболу в России тоже ходило много разговоров. Особенно со стороны англичан, активно агитировавших лишить нашу страну права проведения мирового футбольного форума. В результате Россия провела один из лучших чемпионатов мира по футболу за всю историю. Это подтвердят и футболисты, и представители команд, и болельщики, заполонившие улицы и площади российских городов.



Нет сомнений, что отличный чемпионат мира по хоккею провела бы и Беларусь. Сразу вспоминается 2014 год, когда российская национальная команда в последний на сегодняшний день завоевала титул сильнейшей на планете. К организации первенства в Минске не было вообще никаких вопросов. Всё идеально, по высшему разряду.

Вице-президент ИИХФ: вспоминаю ЧМ-2014 в Беларуси. Тогда казалось, что Беларусь изменится

Кстати, по-прежнему неясно, где теперь пройдёт минская часть ЧМ-2021. Некоторые функционеры уже заявили, что варианта, по сути, три. Принять лучшие хоккейные страны мира, помимо Латвии, могут Словакия или Дания. По последней информации, часть матчей может принять и Литва.



«Я ещё не видел ни одного расчёта, во сколько это могло бы обойтись. Нужно обсудить с ИИХФ, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении. Если необходимы дополнительные средства, вопрос в том, кто за всё это заплатит. Было бы логично, если бы ИИХФ пошла навстречу, поскольку, в конце концов, это её чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем», – заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, слова которого цитирует ТАСС со ссылкой на местный телеканал TV3.



Так что про финансовую часть вопроса тоже не стоит забывать. Об этом уже даже не намекает, а в открытую говорит латвийская сторона. В самом незавидном положении сейчас ИИХФ и её пока ещё действующий президент Рене Фазель, наверняка мечтающий как можно скорее уйти на пенсию. Разруливать и решать в последние дни приходится столько, сколько не разруливалось и не решалось за последние несколько лет. Вот, что бывает, когда политика начинает лезть в спорт.