«Байден в первый же день покатил бочку на русских». Америка – об отстранении Овечкина

Русские ребята из «Вашингтона» жестоко поплатились за совместные посиделки в номере отеля. Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова отстранили от матчей и тренировок команды за нарушение ковид-протоколов, а клуб оштрафовали на ощутимую сумму в $ 100 тыс. В Северной Америке многие считают, что Овечкин и компания не сделали ничего предосудительного.

«По шкале Овечкина нарушение не тянет на что-то серьёзное. Они же не общались с другими людьми»

«Либо НХЛ оштрафовала «кэпс», потому что четыре игрока, которые играют вместе, сидят рядом на скамейке запасных, постоянно обнимают друг друга, потусили вместе в одном номере отеля. Только они вчетвером. Или тут что-то большее? Клуб и Овечкин заявили, что нарушение правил случилось в номере отеля, но не уточнили, кто из игроков там был (полагаем, там были четверо русских). Неясно и то, были ли они одни в комнате или там был кто-то ещё из клуба. Также непонятно, откуда о тусовке четверых парней без масок узнали шишки из НХЛ. Если бы безопасность была главным приоритетом этой команды или этой лиги, они бы сейчас не играли. Сегодня в США от ковида умерло 4409 человек», — пишет RMNB.

«Многое до сих пор непонятно. Что конкретно сделали эти игроки? Просто собирались вместе в номере отеля в Питтсбурге, где они жили с субботы до вторника? Тогда это кажется довольно невинным, учитывая, что игроки всё равно находятся вместе в автобусах, самолётах, раздевалках, тяжело дышат плечом к плечу на скамейке запасных, в общем, проводят много времени в непосредственной близости друг от друга. Или там что-то серьёзнее и клубу выписали такой большой штраф, потому что в номере находился кто-то кроме игроков? Как вообще в НХЛ узнали об этом?» — задаётся похожими вопросами блог Pensburgh.

«НХЛ предупреждала перед стартом сезона, что нарушения протоколов по ковиду могут привести к техническим поражениям, штрафам, выплатам издержек, потерям драфт-пиков. Штраф «Вашингтона» в $ 100 тыс. – первый пример закручивания гаек», — написал журналист ESPN Грэг Вышински.

«По информации нашего источника, лига решила прижать к ногтю «Вашингтон», чтобы послать жёсткий сигнал всем остальным клубам о неукоснительности соблюдения всех протоколов, особенно в ситуациях, подконтрольных игрокам», — пишет The Athletic.

«Овечкин уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что можно делать, а что нельзя. Это нарушение правил не кажется настолько грубым, как я представлял изначально (или как нарушают правила в других лигах). Я думал, может, они вышли в город или ещё что-то, но это нарушение по шкале Овечкина не тянет на что-то серьёзное. С одной стороны, правила есть правила, с другой, они же не общались с другими людьми. НХЛ посылает сигнал, что не допустит никаких вольностей и дружеских посиделок за пределами арены», — считает автор Newsday Тед Старки.

«Надо быть умными». Неделю назад Овечкин говорил, как важно соблюдать правила безопасности

«Байден в первый же день президентства покатил бочку на русских»

Заявление Овечкина многие расценили как сарказм: «Он кажется совершенно искренним», — пошутили в «твиттере» Down Goes Brown. «Видно, что Ови относится к этому предельно серьёзно», — согласился ведущий подкаста Locked on Boston Bruins» Иэн Макларен.

«Это заявление Овечкина похоже на то, что меня заставляли писать дома, когда я плохо себя вёл в младших классах», — иронизирует болельщик Джаред Росс.

Автор блога Blue Seat Дэвид Шапиро находит скрытый смысл из заявления Овечкина: «Я не ношу маску на льду и в раздевалке, но прошу прощения, что не надел маску, находясь со своими партнёрами по команде в номере отеля». Люблю Ови».

«Не могу поверить, что «Кэпиталз» не добавили долгий протяжный вздох к заявлению Овечкина», — отреагировали в «твиттере» подкаста Blueshirts Breakaway.

«Кажется, ветеран НХЛ Овечкин должен понимать разницу между тем, чтобы находиться рядом с партнёрами по команде в раздевалке в 21:30 и тем, чтобы находиться вместе с ними же в одной комнате отеля в 21:50. Печально», — добавляет сарказма скаут OHL Райан Йесси.

«В первый же день своего президентства Байден уже покатил бочку на русских», — написал пользователь «Твиттера» с ником Тимоти Джимоти Йоши.

Не все поддержали Овечкина. Например, пользователь «Твиттера» Ник Берри считает, что капитана «Вашингтона» надо наказать дисквалификацией: «Люблю Овечкина, но его надо отстранить минимум на три матча. Люди умирают, теряют близких, а он хочет поставить всё под угрозу, только чтобы поиграть в приставку? Да ну на фиг».