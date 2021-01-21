«Конечно, только русские…». Жена Овечкина смело высказалась о решении НХЛ

Что произошло

Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса.

Кроме того, клуб оштрафован на $ 100 тыс. за нарушения, которые включали социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

«Байден в первый же день покатил бочку на русских». Америка – об отстранении Овечкина Многие считают, что россияне «Вашингтона» не сделали ничего предосудительного, а стали жертвой показательной порки от НХЛ.

Реакция «Вашингтона»

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и ещё раз оговорим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — говорится в заявлении в «твиттере» клуба.

Извинения Овечкина

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — приводятся слова Овечкина в официальном «твиттере» столичного клуба.



Ещё неделю назад Овечкин говорил, как важно соблюдать правила безопасности. «Думаю, со всеми предпринимаемыми мерами мы находимся в безопасности. Понятно, что надо всегда следовать правилам, ты же не хочешь заразиться, ведь тогда команде придётся играть без тебя. Надо быть умными, заботиться друг о друге. Надеюсь, всё будет в порядке не только в лиге, но и во всём мире», — говорил Овечкин 14 января.

Овечкина и других русских из «Вашингтона» отстранили от матчей НХЛ. Что произошло? Россияне устроили тусовку в номере отеля. Как об этом узнала лига и что с ними будет дальше, пока непонятно. На клуб наложен большой штраф.

Как теперь выглядят звенья «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» проводит тренировку перед матчами регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз».



В отсутствии россиян команда занимается в следующих сочетаниях:



Ванечек, Андерсон;



Диллон — Карлсон, Врана — Бекстрём — Уилсон;



Зигенталер — Шульц, Паник — Эллер — Оши;



Хара — Дженсен, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;



Спронг — Пиньо — Шири.

Реакция жены Овечкина

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, смело прокомментировала ситуацию с нарушением российскими игроками «Кэпиталз» протокола COVID-19.

Анастасия Шубская Жена Александра Овечкина «Конечно, только русские игроки «Вашингтон Кэпиталз» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаунже для игроков! А также, они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты и т.д!»

«Вирус действует сугубо в номере отеля! Тот, кто придумал это правило — дружит с логикой! Ах да, и ещё тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител!» — добавила жена Овечкина, опубликовав сторис на своей странице в «Инстаграме».

Мнение со стороны

Как обычно ярко и небанально по насущной проблеме выступил известный тренер Андрей Назаров, тоже вставший на защиту звёздного капитана «Кэпиталз».



«Я хочу поддержать всех наших российских хоккеистов «Вашингтона». Тем более одного из моих самых любимых игроков Александра Овечкина, который является не только единственным россиянином-капитаном клуба НХЛ, но и основателем движения Putin Team. Я, как и Саша, тоже поддерживаю нашего президента.



Считаю, что всё происходящее с российскими игроками «Вашингтона» — это полный бред и абсурд. Это напоминает мне то, как к русским относились в США в 90-е. Саша, мы знаем, что тебе сейчас непросто, но также мы знаем, что ты лучший в этом бизнесе. Так держать, вперёд к новым рекордам, победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров.