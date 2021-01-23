«Мне важно играть, а не думать о деньгах». Русский защитник Кныжов пробился в клуб НХЛ

22-летний российский защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов сумел пробиться в основной состав калифорнийской команды и стабильно выходит на лёд. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Кныжов рассказал о доверии со стороны тренерского штаба, общении с Евгением Набоковым, коронавирусных трудностях и появлении Кирилла Капризова в «Миннесоте».

В России стали забывать о Кныжове, а он попал в основу «Сан-Хосе». Как это получилось? Два года назад габаритный защитник играл в ВХЛ, а сейчас у нас появился ещё один игрок в НХЛ.

«Сан-Хосе» — единственный клуб, у которого сейчас нет дома»

— Ситуация с коронавирусом в Северной Америке по-прежнему непростая. Как играется в таких условиях?

— Тяжело. Но у нас вообще есть отдельный момент, если сравнивать с другими командами. «Сан-Хосе» — единственный клуб, у которого сейчас нет дома. Руководство округа Санта-Клара запретило все контактные виды спорта. Мы уже на чемоданах больше месяца. Сейчас команда на выезде, а тренировочный лагерь проходил в Аризоне.



— У двух других калифорнийских команд – «Лос-Анджелеса» и «Анахайма» – другая ситуация?

— Да, так как там другие округа и своё правительство. У нас в Санта-Кларе очень строгая власть. Даже арена закрыта на замок. Например, футбольная команда из НФЛ вынужденно перебралась в Аризону прямо в разгар сезона.



— Медицинские тесты на ковид проходите на регулярной основе?

— Тестируемся каждый день. Всё очень строго: нельзя заходить друг к другу в комнаты, надо постоянно находиться в своём номере, соблюдать социальную дистанцию. Без маски не ходить более 15 минут. Сами видите, какая ситуация с российскими ребятами сложилась в «Вашингтоне»…



— Очень неприятная история.

— Согласен с вами, но выступать в роли арбитра в данной ситуации не могу. Возможно, ребята находились вместе, кто-то это заметил, после чего скинул фотографию ответственным лицам. Сейчас по Интернету гуляют разные слухи. Я со своей стороны хочу выразить поддержку игрокам «Кэпиталз».



Вся информация о защитнике «Сан-Хосе» Николае Кныжове

«Получается, коронавирус может передаваться только в номерах?»

— Со стороны кажется, что НХЛ выдумала какие-то странные правила.

— Да, ведь мы, например, вместе сидим в раздевалке, находимся на одной лавке на льду, играем без масок. Получается, коронавирус может передаваться только в номерах? Увы, такие правила, ничего не поделаешь. Недовольство ими ничего не изменит, остаётся только выполнять.

— Довольны, что сезон НХЛ начался в таких условиях?

— Лично я рад. Честно, уже замучился сидеть без дела. Да, первые месяцы занимались в зале, а потом ментально было очень тяжело без хоккея, хотелось поскорее выйти на лёд. Я ни в коем случае не намекаю на финансовую сторону вопроса. Я ведь, по сути, новичок, у меня нет супербольшого контракта. Мне сейчас важно просто играть, а не думать о деньгах. Очень рад, что меня ставят в состав.



— Играть без болельщиков на трибунах – дополнительная проблема?

— Я бы не сказал, что мне как-то тяжело. Просто совсем другая атмосфера. Я в прошлом сезоне провёл за первую команду всего три матча, но разница чувствуется. Игра та же самая, но энергия немного другая. Почти ни у кого нет домашнего преимущества, не ощущается давление или поддержка трибун. Что дома ты играешь, что в гостях – без разницы.

«Губернатор продал каток под торговый центр, и мы тренировались на улице» Николай Кныжов из СКА три года играл в Америке, вернулся в Россию и теперь хочет стать юристом. Но сначала — выиграть МЧМ в Баффало.

«Тренеры обращают внимание на моё хорошее катание»

— В «Сан-Хосе» мало российских игроков. Вас это не угнетает?

— Чувствую себя комфортно. Есть Макс Летунов, но его спустили в АХЛ. В «такси» (запасные, которые не учитываются под потолком зарплат. – «Прим. «Чемпионата») находится вратарь Алексей Мельничук. В прошлом году было немного сложнее, а сейчас уже по-другому, но не чувствую себя ветеранчиком (смеётся). Слушаю старших ребят, вне льда общаюсь со всеми. Могу пошутить, никакого давления нет. Все находятся в равных условиях.



— С английским языком у вас полный порядок?

— Да, всё хорошо. Я с 15 лет в США, закончил школу, жил в американских семьях.



— Волнительно играть, когда рядом с вами такие известные защитники, как Карлссон, Бёрнс и Власик?

— Это очень круто! Каждый день узнаю что-то новое, общаюсь, слежу, как они готовятся к игре. Плюс из «Торонто» вернулся Патрик Марло, заменивший Джо Торнтона. Патрик – настоящий лидер! Отмечу и нашего капитана Логана Кутюра, хороший парень.

— Как вам работается с главным тренером Бобом Бугнером?

— Всё нормально, чувствую доверие с его стороны. Понимаю, что я новичок и меня не будут сразу бросать в пекло. Постепенно дают привыкнуть к обстановке, ставят во время более комфортных моментов на льду. Нужно пахать на своих сменах, тогда с каждой игрой буду всё больше прибавлять. Мне постоянно подсказывают, корректируют действия, поддерживают.



— Вы выходите в паре с чехом Радимом Шимеком.

— Да. Я защитник оборонительного плана, но в то же время тренеры обращают внимание на моё хорошее катание. Говорят, что хорошо вижу площадку и можно подключаться вперёд, если есть возможность. Но сильно нестись в атаку не стоит, так как сперва надо выполнить свою главную работу. Поэтому больше играю от обороны, несколько раз меня выпускали в меньшинстве. В первой встрече с «Аризоной» удалялся Бёрнс, Шимека ещё не было, меня ставили во вторую пару.



— Вам комфортно отрабатывать в меньшинстве?

— Да, вполне.

«Прислушиваюсь к словам Набокова. У него огромный авторитет в клубе»

— Тренер «Сан-Хосе» Евгений Набоков вам подсказывает?

— Да, он постоянно с нами. Конечно, Набоков в основном работает с вратарями, но с русскими пацанами тоже много общается. Смотрит много игр, говорит, как себя вести и что делать, чтобы закрепиться в составе. Прислушиваюсь к словам легенды «Сан-Хосе». У него огромный авторитет в клубе.

Набоков: Россия стала более открытой. У молодых вратарей появляются варианты

— Какая задача поставлена перед «акулами»?

— Задача та же самая. Для начала попасть в плей-офф, занять место в топ-4 дивизиона. Далее, конечно, выиграть Кубок Стэнли. У нас приличная команда, пока идём неплохо.



— Чувствуете поддержку из России? Многие приятно удивлены, что вы проходите в основной состав.

— Чувствую. Многие ребята пишут, в том числе и из родного Кемерово. Поддержка придаёт мне дополнительных эмоций, мотивации и позитива.

«Мы же с Капризовым почти земляки. Теперь играть с «Миннесотой» ещё интереснее»

— Удалось посмотреть недавний молодёжный чемпионат мира?

— Да, смотрели с Лёхой Мельничуком. Хорошо знаю Васю Подколзина, общаюсь с ним. Болели за нашу сборную, жаль, что не удалось завоевать медаль.



— Хотелось немного спросить про быт. Вам нравится жить в Калифорнии?

— Здесь большой плюс в плане погоды, очень тёплый штат. У нас почти весь дивизион тёплый. Но сам Сан-Хосе – не лучший город для жизни. Как по мне, гораздо привлекательнее в Сан-Франциско или в Санта-Крузе, туда можно на пляж съездить. Да и в плане налогов в Калифорнии не всё так просто. В этом вопросе Аризона и Флорида выгоднее. Цены на жильё тоже приличные.

— Значит, на дом вы ещё не заработали?

— Нет (смеётся). Обычно летнее время провожу в Аризоне. Потом приезжаю в августе-сентябре и снимаю квартиру. Но в нынешней ситуации в самом Сан-Хосе ещё не был.



— Следите за СКА и КХЛ?

— Игры из-за тренировок и большой разницы во времени не получается смотреть. Но постоянно изучаю хайлайты, обзоры. Слежу за Марченко, Морозовым, Подколзиным. Переживаю за них, общаюсь, когда появляется такая возможность.



— В целом вас всё устраивает?

— Всё отлично. Тренировки, игры, работаю над собой. Да, есть сложности. Из отеля не выходим, пузырь, по сути, всё равно есть. В отеле можно вместе покушать, но в город не выйти, хотя хочется развеяться. С другой стороны, улучшается дисциплина. Мы взрослые люди, все всё понимают и готовятся, следят за собой.



— Наверняка всё свободное время сидите в гаджетах?

— Так и есть (смеётся). Хорошо, что не купил Xbox, зато читаю книгу.



— Какую, если не секрет?

— «Mind Gym» by Gary Mack (Кныжов произносит название и автора на английском языке. — Прим. «Чемпионата»). Про спортивную психологию.



— Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов тоже родом из Кемеровской области. Не общаетесь с ним?

— Близко не знакомы. Он на год старше, помню, по детским возрастам играли. Он за Новокузнецк, а я за Кемерово. Лет по семь-восемь нам было, а так лично не общался с ним. Конечно, теперь играть с «Миннесотой» ещё интереснее. Я бы даже сказал, что круто. Мы же с Кириллом почти земляки.