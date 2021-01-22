Жуть в молодёжном хоккее! Игрока ударили головой об лёд до потери сознания

Что произошло

Нападающий «Кузнецких Медведей» Демид Паничкин потерял сознание во время матча Молодёжной хоккейной лиги с «Омскими Ястребами» (1:4).

За шесть минут до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Омских Ястребов» у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и защитник омичей Тимофей Давыдов.

В результате драки Демид Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд.

Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках. Давыдов получил удаление до конца матча.

Выглядело всё произошедшее жутко, если не сказать больше. Хочется пожелать Демиду скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. Правда, сотрясение в таких случаях практически гарантировано.

«Благодаря работе омской скорой парень был оперативно доставлен в детскую городскую больницу № 3. Сейчас им занимаются специалисты, переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги.



Все необходимые силы, средства и медикаменты для лечения в больнице есть. Главный врач лично курирует ситуацию», — приводит сообщение омского Минздрава «Омск-Информ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале МХЛ.

Заявление тренера команды пострадавшего игрока

Ещё до отправки Демида Паничкина в больницу исполняющий обязанности главного тренера «Кузнецких Медведей» Константин Турукин прокомментировал ситуацию с нападающим своей команды.



«Демид пришёл в сознание, врачи обеих команд сразу выскочили к нему. Сейчас ему перебинтовали голову, он пришёл в себя, его повезли на обследование в больницу. Ждём дальнейшей информации.



Что касается эпизода и действий игрока соперника, то сложно даже слова подобрать. Мягко говоря, неспортивное поведение, такого в хоккее не должно быть», — приводит слова Турукина «Р-Спорт».

Действительно, Давыдов повёл себя чересчур агрессивно. На видео хорошо заметно, как повторным движением уже в лежачем положении Тимофей схватил оппонента за грудь и буквально ударил его головой об лёд. Демид Паничкин будто застыл и перестал двигаться, за него сало по-настоящему страшно. Думается, что серьёзного наказания Тимофею Давыдову не избежать. Лига должна жёстко реагировать и пресекать подобные моменты.

Извинения

Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов высказался об эпизоде и принёс Демиду Паничкину публичные извинения.

Посмотреть видео можно на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».

«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня случился конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря.



Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря.



Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лёд», — сказал Давыдов на видео на официальной странице «Омских Ястребов» в «Твиттере».



Надеемся, что случившееся станет уроком для Давыдова на всю его дальнейшую карьеру. Да, хоккей мужская и жёсткая игра, но нужно думать, что ты делаешь, как ты это делаешь и какими могут быть последствия как для тебя, так и для соперника. Хочется верить, что подобных инцидентов в профессиональном спорте будет как можно меньше.