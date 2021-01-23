Панарин выбил 100 очков за «Рейнджерс»! За 73 матча это не делали даже Мессье с Гретцки

В начале этой недели «Питтсбург» сумел вытащить и довести до победы два матча с «Вашингтоном», а теперь «пингвинам» предстояло сыграть с ещё одним клубом, во главе которого стоит русская «банда». Панарин, Бучневич, Шестёркин и Ко приехали в гости к Евгению Малкину, чтобы реабилитироваться за поражение от «Нью-Джерси», но наткнулись на очередное проявление силы воли и характера «Питтсбурга».

Впрочем, начало матча не сулило «пингвинам» время новых подвигов. На 11-й минуте они открыли счёт: Малкин в позиционной атаке отдал шайбу под бросок Коди Сеси, тот зарядил с кистей, а Брайан Раст подставил клюшку на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Первый период обе команды доиграли без потрясений, а вот в начале второго «Рейнджерс» буквально снесли хозяев. На 23-й минуте «синерубашечники» заставили «пингвинов» ошибиться в своей зоне, Филип Хитил вывалился к воротам Тристана Джерри и изящно его переиграл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Через 2,5 минуты гости реализовали большинство. Панарин устроили с Адамом Фоксом перепасовку на синей линии, в результате американец мощно зарядил в касание, Джерри оказался бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

В этом эпизоде русский лидер «Рейнджерс» набрал сотое очко за клуб в 73-й игре. Ранее в истории франшизы никто так быстро не добирался до этой гроссмейстерской отметки, даже легендарные Марк Мессье и Уэйн Гретцки.

Артемий Панарин быстрее всех набрал 100 очков за «Рейнджерс»

Через 24 секунды после шайбы Фокса гости отличились вновь. Быстрая атака, и Каапо Какко на её острие, вколотивший шайбу в пустые ворота.

1:3, «Питтсбург» сломлен? Как бы ни так! «Пингвины» дважды вытаскивали уже проигранные матчи с «Вашингтоном», а сейчас смогли вернуться в дуэли с «Рейнджерс». Камбэк начался ещё в конце второго периода, когда Джаред Макканн реализовал большинство. Точнее, эту шайбу засчитали на счёт канадского нападающего, а истинным автором гола нужно признать защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена, который в попытке зачистить пятачок случайно закинул шайбу в свои ворота рукой. Довольно забавное взятие ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Сравнять счёт «Питтсбургу» удалось на 52-й минуте. И снова помог «пингвинам» не Кросби, не Малкин, не Гюнцель, а скромный форвард нижних звеньев Теодор Блюгерс. В игре с «Вашингтоном» латвиец забил удивительный гол в двойном меньшинстве, сейчас отличился в равных составах. Но в этом эпизоде нужно отметить и ассистентов Блюгерса Пьера-Оливье Жозефа и Каспери Капанена, которые привезли шайбу в зону и многое сделали для гола.



3:3, очередной матч «пингвинов» ознаменовался весельем в основное время и ушёл в овертайм, а затем и в серию буллитов, где победу «Питтсбургу» принёс Крис Летанг, изящно разобравшийся с Шестёркиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

Таким образом, «пингвины» после двух поражений на старте сезона одерживают третью победу подряд, причём снова волевую и за пределами основного времени. Ну а «Рейнджерс» уступают в третий раз из четырёх возможных. Следующий матч между этими командами пройдёт уже в ночь с воскресенья на понедельник, посмотрим, что он принесёт.