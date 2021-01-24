И «молнии» их так и не решили. Василевский пропустил четырежды от «Коламбуса», а победную шайбу забросил защитник Гавриков.

Русский форвард забил в НХЛ спустя 4 года. С гола Григоренко у «Тампы» начались проблемы

Через несколько часов после официального подтверждения мощного обмена между «Коламбусом» и «Виннипегом», «Блю Джекетс» предстояло повторно принять на своей площадке «Тампу». Действующий чемпион НХЛ до этой игры шёл по дистанции новой регулярки без поражений и в Огайо намерен был продлить удачную серию.

Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.

Ни Лайне, ни Рослович, разумеется, не успели прибыть в расположение «Коламбуса» к этой игре, так что «мундирам» следовало опираться на других героев. Например, пора было уже проявлять себя Михаилу Григоренко: в предыдущих пяти матчах один из лучших нападающих КХЛ последних лет ни разу не забросил и заработал лишь одно очко за результативную передачу.

Оказалось, для того, чтобы Михаилу прервать голевое молчание, ему надо было встретиться с одним из лучших (если не лучшим) голкипером НХЛ. В первом матче против Василевского забить не удалось, зато на 11-й минуте второй игры Григоренко пробил соотечественника, чётко сработав на добивании. Радость россиянина после гола можно было понять: эмоций от заброшенной шайбы в НХЛ он не испытывал почти четыре года, с тех пор как поразил ворота «Чикаго» в начале апреля 2017-го.

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С гола Григоренко у «Тампы» начались проблемы, но он не был первым в матче: на пятой минуте встречи «Коламбус» и «Тампа» успели обменяться шайбами. Счёт открыл Виктор Хедман, изящно пробивший Мерзликина с неудобной руки. Кстати, в самом начале этого эпизода своё первое очко в сезоне умудрился заработать Александр Волков.

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Но уже через 17 секунд Ник Фолиньо убежал от всё того же Хедмана и впервые в матче заставил капитулировать Василевского.

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Ну а под занавес первого периода случился ещё один русский дебютный гол сезона. Владислав Гавриков подключился в атаку и классным кистевым с ползоны установил счёт 3:1.

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«Тампа», правда, ещё до сирены на первый перерыв успела отыграть одну шайбу (Палат реализовал большинство) и сверхрезультативный период закончился при счёте 3:2 в пользу хозяев, но затем обе команды сбросили голевые обороты.

«Коламбус» внимательно сыграл у своих ворот, и «Тампа» за два следующих периода так и не придумала, как ещё хотя бы раз пробить Мерзликина. «Мундиры» же на 47-й минуте ещё раз огорчили Василевского — Веренски в касание завершил головокружительную позиционную атаку.

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А окончательный счёт установил Эрик Робинсон, поразивший уже опустевшие ворота «молний». 5:2, «Коламбус» выиграл во второй раз в сезоне, а «Тампа» впервые проиграла в новом чемпионате.

«Они играли точно так же, как и в прошлом матче. Против них всегда трудно играть. Они не поменялись. Дело в нас. Иногда мы были неряшливы и не сосредоточены, в том числе и я. Я был неряшливым. Это была, наверное, худшая игра в моей карьере. Они извлекли выгоду из нашей небрежности», — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, закончивший матч с показателем «-3», не скрывал своего разочарования.