«Больше никто не увидел, что я забил». Удивительный гол Бёрнса из окружения целой пятёрки

Пока «Сан-Хосе» мечтал о том, чтобы продержаться до овертайма, защитник в одиночку накрутил всех соперников и стал главным героем.

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс начинал карьеру на позиции нападающего, в защитника его переделали уже в НХЛ. Но играть как заправский форвард бородатый великан не разучился. В матче с «Миннесотой» он принёс «акулам» победу, забросив шикарную шайбу на последних минутах.

Капризов снова переписывает историю «Миннесоты»

Россиянин продолжает набирать очки, и это он ещё не до конца сыгрался с партнёрами. Сегодня он установил очередной клубный рекорд, став первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно очко в среднем за игру в первых шести матчах.

Сегодня он отдал изумительную передачу на гол Заку Паризе. После вбрасывания в средней зоне Капризов выиграл борьбу у борта, набрал скорость и убежал в атаку «два в одного». Эрик Карлссон не смог помешать ему сделать передачу на партнёра, и Паризе завершил атаку броском под перекладину.

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Однако для «Миннесоты» первый гол в матче ничего не значит – команда пока не научилась удерживать преимущество, и уже не раз в этом сезоне позволила сопернику отыгрываться и вырываться вперёд. Особенно обидным для «дикарей» получился третий пропущенный гол – за минуту до него Ник Бьюгстад мог сравнивать счёт, но шайбу отменили после запроса «акул».

В этом сезоне «дикари» уже дважды вытаскивали матчи, проигрывая 1:3, но в какой-то момент провалы в игре должны были им аукнуться. В этот раз «Миннесота» тоже отыгралась – Бьюгстад забил по правилам в концовке второго периода, подправив бросок Джареда Спёрджона, а в третьем Кевин Фиала реализовал большинство, но этого было мало.

Удивительный гол Бёрнса в окружении пятерых соперников

«Миннесота» вполне могла выигрывать, тем более что в середине третьего периода она дважды имела шанс разыграть большинство. Но, сработав один раз, спецбригада поубавила пыл, а в равных составах «Уайлд» хоть и давили, но все попытки переиграть Мартина Джонса оказались тщетными.

Гол назревал, но забила не «Миннесота». Пока тренер «Сан-Хосе» мечтал о том, чтобы добраться до овертайма и набрать хотя бы одно очко, на сцену вышел Бёрнс. Оставалось чуть меньше двух минут до конца основного времени, когда Бёрнс бросил один раз, в блок, подхватил шайбу и в окружении всей пятёрки «Миннесоты» бросил с неудобной руки в девятку. «Дикари» в этом моменте сыграли отвратительно, никто особо и не пытался помешать Бёрнсу. Он стал восьмым защитником в истории НХЛ, забросившим 40 победных шайб в карьере.

«Наша лодка дала течь, пришлось несколько раз за период отбиваться в меньшинстве, и в концовке мы уже просто пытались сохранить одно очко, чтобы потом постараться выиграть в овертайме. Здорово, когда получается забить и выдохнуть. Такие элитные игроки, как Бёрнс, умеют решать исходы матчей. Именно это он и сделал», — заявил тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер.

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«О чём я думал в этот момент? Да ни о чём. Гертл выиграл вбрасывание. Соперник блокирует так много бросков, в этот раз тоже заблокировал. К счастью, шайба вернулась ко мне. Потом не знаю, что произошло, я отключился. Помню, что двинулся на ворота и попытался бросить с неудобной. Странно было, кажется, я был единственным, кто заорал, больше никто не увидел, что я забил. Приятно было забросить шайбу в концовке. Пока что это была наша лучшая игра», — заявил Бёрнс, ставший первой звездой матча.

«Это было отвратительно, не могу подобрать слово получше. Мастерская игра от парня, который умеет забивать. Невероятно, что он сделал это в концовке игры», — восхитился его партнёр Райан Донато.