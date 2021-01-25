Капризов продолжает творить историю «Миннесоты»! У него 6 очков в 6 матчах

23-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся очередным результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», вписал своё имя в историю клуба.

Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 встреч.

Счёт в матче с «Сан-Хосе» был открыт уже на пятой минуте встречи форвардом «Миннесоты» Заком Паризе после передачи с неудобной руки с фланга от Капризова, в изящной манере обыгравшего защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. Это был не самый яркий гол в матче, но он был достигнут благодаря классной игре россиянина, который сыграл с уверенностью опытного ветерана.

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Капризов провёл на льду 19 минут и 36 секунды – это лучший показатель среди нападающих «Миннесоты» (3 минуты и 24 в большинстве). Он нанёс 2 броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «+1», но это не помогло «дикарям» обыграть «Шаркс». Впрочем, к самому россиянину претензий предъявить невозможно — накануне Кирилл поразил многих тем, с какой отдачей занимался на тренировках.

На следующий день после своей известной попытки забросить шайбу броском из-под ноги, Кирилл тренировался дольше всех и ушёл со льда последним — прогнать его с занятия смог только заливочный комбайн.

«Кирилл любит игру, это видно. Он всегда пытается над чем-то работать. Любит бросать, обыгрывать — за ним просто приятно смотреть. Здорово, что у нас есть такой молодой парень, он привносит в нашу команду страсть, драйв, уверенность. Капризов — весёлый ребёнок, который просто наслаждается хоккеем», — сказал капитан «Миннесоты» Маркус Фолиньо.

«Набор навыков у Кирилла просто уникален. И учтите, он делает подобные вещи в лучшей лиге мира, на высочайших скоростях. Действительно, смотреть за этим просто увлекательно», — добавил главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.

«Больше никто не увидел, что я забил». Удивительный гол Бёрнса из окружения целой пятёрки Пока «Сан-Хосе» мечтал о том, чтобы продержаться до овертайма, защитник в одиночку накрутил всех соперников и стал главным героем.

Капризов продолжает лидировать по набранным очкам среди новичков НХЛ, но у заокеанских обозревателей игра «Миннесоты» продолжает вызывать множество вопросов. В частности, неудачная игра на вбрасываниях обострила вопрос о центральной линии, поскольку никто, кроме Ника Бонино, не имеет в своём активе эффективность действий на «точке» более 50%.

«Бонино — это почти всё, чем располагает «Миннесота» на вбрасываниях. И это команда, у которой толком нет первого центра. В третьем периоде тренеры поменяли местами Капризова и Кевина Фиалу: россиянин играл с Бонино и Юханссоном, а Фиала — с Бьюгстадом и Паризе. Конечно, когда после травмы вернётся Матс Цукарелло, то станет больше вариантов, а его возвращение добавит опасности на флангах, но беспокойство в центре остаётся главным. Посмотрим, сможет ли генменеджер Билл Герин решить её или же из «такси» будет вызван Люк Джонсон», — задался вопросом обозреватель The Athletic Майкл Руссо.