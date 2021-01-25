Дорофеев и Шэн уехали в Америку, «Сочи» потерял 5 млн рублей. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске регулярной рубрики подводим итоги очередной недели чемпионата КХЛ.

Шэн «кинул» «Сочи» (а значит и СКА), и теперь его никто не будет ждать в России?

Помните такого хоккеиста Павла Шэна? Уроженец Уфы и воспитанник «Салавата», пробивавшийся в большой хоккей через Ханты-Мансийск, получил хорошие отзывы после МЧМ-2019, а общественность по горячим следам турнира принялась «воевать» с Николаем Цулыгиным за место Шэна в основе взрослой команды. Тогда казалось, что у Павла хорошие перспективы и наставник «Салавата» его задвигает, однако доказать это Шэну не удалось — за 20 матчей в регулярке он набрал за юлаевцев лишь одно очко.

После этого Шэн с небольшим скандалом расторг соглашение с «Салаватом» и укатил в Северную Америку, подписав двусторонний контракт с «Бостоном», но выше АХЛ Павел не поднялся, да и в этой лиге набрал только 9 (4+5) очков за 35 матчей. В эпоху пандемии уфимцы, понятное дело, возвращением Шэна не заинтересовались, и долгое время Павел находился без игровой практики, однако в середине декабря неожиданно лёд тронулся, и мы все вспомнили про этого форварда. Дело в том, что «Салават» обменял права на Шэна в «Сочи» на денежную компенсацию (по некоторым данным, 5 млн рублей), а через несколько дней Павел подписал контракт с южным клубом и дал интервью, показывающее его отношение к «Салавату».

Шэн: своим хоккейным домом до сих пор считаю «Югру», рад обмену из «Салавата»

В расположении «леопардов» Шэн перебарщивал с комплиментами своей новой команде: то «Сочи» строит команду на будущее (ну если только на будущее СКА), то тренер команды проповедует современный хоккей, а требования у него, как у Брагина. А, может быть, вовсе не перебарщивал, а непрозрачно намекал на то, что после не слишком удачной командировки в Америку, сейчас он подписал контракт с южным фарм-клубом «армейцев», чтобы в скором времени перебраться в Санкт-Петербург. Абсолютно нормальное, кстати, желание для 21-летнего хоккеиста, которому нужно закрепляться в КХЛ — в Северной столице сейчас готовы работать даже с неочевидными талантами, лишь бы они были молодыми.

В результате Шэн провёл за «Сочи» 6 матчей, очков не набрал, совершенно ничем положительным не отметился, а в конце прошлой недели получил вызов в расположение «Бостона» и тут же расторг контракт с «леопардами». Что это было? Видимо, Павел, почувствовав, что в системе «Брюинз» в него ещё верят, тут же забыл про свои российские планы и с удовольствием вернулся в Америку за мечтой. Обвинять Шэна в этом ни в коем случае нельзя, но его фортель с краткосрочным вояжем в Сочи, судя по всему, сжёг для хоккеиста ещё один мост на родине. Ведь смотрите, сейчас по-дурацки выглядит только руководство «Сочи», которое впустую потратило 5 миллионов. Но всем уже давно должно быть известно, что в этом самом руководстве никто шага не сделает без одобрения из Петербурга. Уверен, что обмен прав на Шэна в «Сочи» из Уфы — это была первая часть плана босса СКА по возвращении в Северную столицу из Америки очередного хоккеиста. И, внезапно уехав за океан, Шэн «кидает» не только Зюзина, но и Ротенберга.

Павел Шэн расторг контракт с ХК «Сочи», получив вызов в расположение «Бостона»

И кто теперь будет ждать Павла в России, если у него не сложится в НХЛ? С родной Уфой весьма холодные отношения, с петербургским приютом для заокеанских странников поссорился, другие клубы им вряд ли заинтересуются. Разве что «истинный дом» «Югра», но ханты-мансийцы в обозримом будущем возвращаться в КХЛ не собираются, так что Шэну придётся ехать в Вышку.

Павел Шэн Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Трактор» не дал шанса Дорофееву. Серебряный призёр МЧМ-2020 поехал доказывать в Америку

На прошлой неделе в Америку отправился и ещё один российский молодой игрок — серебряный призёр МЧМ-2020 Павел Дорофеев. Напомним, что прошлым летом он стал участником большого обмена между «Магниткой», СКА и «Трактором». По его итогам магнитогорский клуб получил хоккеистов для решения сиюминутных задач, а челябинцы и петербуржцы — игроков на перспективу. Причём перспектива Дорофеева в «Тракторе» выглядела реально интереснее, чем в «Магнитке», где Илья Воробьёв весьма скупо подтягивает к основе молодёжь. Но в прошлом сезоне даже консервативный Илья Петрович с удовольствием доверял Дорофееву, и тот за 48 матчей регулярки набрал 7 (4+3) очков и поиграл в плей-офф. По всем раскладам, Павел должен был заиграть в Челябинске под руководством Анвара Гатиятулина, но что-то пошло не так.

Павел Дорофеев: ближайшие два года все мои мысли связаны с «Трактором»

Дорофеев прописался в «Челмете» из ВХЛ, а за «Трактор» провёл лишь один матч. Поэтому неудивительно, что форвард обратился к руководству челябинцев с инициативой о расторжении контракта. Просьба была удовлетворена и теперь Дорофеев уезжает в Америку, где права на него принадлежат «Вегасу».

Нападающий Павел Дорофеев покинет «Трактор» и продолжит карьеру в НХЛ

Павлу хочется пожелать только удачи, но не совсем понятно, почему ему совсем не дали шансов в «Тракторе». Анвар Гатиятулин объяснил, что на данный момент не видел Дорофеева в основе — вероятно, работа форварда на тренировках не устраивала наставника. Заподозрить же Гатиятулина в каком-либо предвзятом отношении не представляется возможным. Но факт остаётся фактом — в России развитие Дорофеева тормознули, и если Павел теперь заиграет за океаном, то у сторонников немедленного отъезда талантливой молодёжи в Америку появится ещё один аргумент.

На что способен «Барыс» Михайлиса?

«Барыс» в нынешнем сезоне принято недооценивать. Мол, под руководством тренера-новичка КХЛ Юрия Михайлиса команда не так сильна, как во времена Андрея Скабелки, и потолок клуба из Нур-Султана в нынешнем сезоне — выход в плей-офф.

А между тем, «Барыс» примерно с конца ноября выглядит здорово и гораздо перспективнее, чем многим кажется. На этом отрезке подопечные Михайлиса проиграли лишь пять игр из 21-й — очень достойный результат. А на прошлой неделе казахстанцы выиграли все три гостевые встречи, завершив непростой вызов без очковых потерь. В таблице Востока «Барыс» уже седьмой, при этом обратите внимание, что по потерянным баллам нурсултанцы опережают и «Трактор», и «Автомобилист», а с «Салаватом» (4-я позиция) идут вровень.

Возможно, команду реально встряхнула та драка между Блэкером и Клещенко на тренировке. Сразу после неё «Барыс» провёл два неплохих, хоть и проигрышных матча в Уфе и Санкт-Петербурге, затем вернулся домой и начал уверенную поступь. Либо же просто работа Михайлиса начала давать плоды, игроки привыкли к требованиям, притёрлись друг к другу и к системе. Кстати, не будем забывать и про то, что «Барыс» очень неплохо усилился по ходу чемпионата: Фил Вароне, Диллон Хитерингтон, Алекс Линтуниеми отлично вписались в состав, добавили и разнообразия атаке и надёжности обороне.

И вот примерно то же самое ведь происходило с «Барысом» в первый год Андрея Скабелки. Тогда команда из столицы Казахстана тоже выглядела ни шатко ни валко в первой половине регулярки, а затем рванула на вторую строчку в конференции. Победы и результат в таблице пришли, когда прижилась система тренера и был скорректирован состав.

Сейчас «Барыс» по ощущениям не выглядит сильно хуже прошлогоднего. Михайлис, как и Скабелка, строит насыщенную, плотную, вязкую оборону и уповает на ярких исполнителей у чужих ворот. У нынешней команды из Нур-Султана просматривается рисунок игры, серьёзно подтянулась физика, хромавшая в начале сезона, и «Барыс» вполне готов на новый рывок по восточной таблице. Чтобы занять место в топ-4, подопечным Михайлиса нужно просто забрать свои очки в «запасных» матчах, а там уже и до первой позиции в дивизионе Чернышёва недалеко: «Авангарду» не привыкать в конце регулярки пропускать вперёд себя конкурентов, а у «Барыса», кстати, с «ястребами» ещё впереди две очной встречи.

Фото: photo.khl.ru

В прошлом календарном году мы рассуждали о вероятности отставки Михайлиса и напряжённой борьбе «Барыса» за последние места в плей-офф. Сейчас команда из Казахстана уже сумела изменить отношение к себе, а на что она способна весной? Это одна из главных интриг на Востоке.

Экс-владельцу «Витязя» дали 17 лет тюрьмы. Почему та команда вообще играла в КХЛ?

На прошлой неделе экс-владельца «Витязя» Николая Павлинова осудили на 17 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества. Эта новость, конечно, не имеет никакого отношения к современной КХЛ и нынешнему клубу из Подольска, однако вновь возникает вопрос: что тот «Витязь» вообще делал в лиге, которая и в начале 2010-х позиционировала себя, как вторая по силе в мире?

«Если не подерётесь, в Чехов не возвращайтесь». Омское побоище глазами тафгая «Витязя» Джош Грэттон рассказывает, что босс команды не принимал отказов.

Напомним, что это был беспросветный аутсайдер, даже не ставивший перед собой целью попадание в плей-офф и не нёсший никакой социальной функции в регионе. Единственной задачей того «Витязя» было развлечение боссов, скупавших за океаном профессиональных тафгаев, с трудом стоящих на коньках, зато отменно машущих кулаками. Канадские бойцы гастролировали по городам КХЛ и беспределили от души, регулярно ставя под угрозу здоровье хоккеистов других команд. Честное слово, даже с существованием нынешних «Куньлуня» и рижского «Динамо» в КХЛ проще смириться, чем с тем же «Витязем».

Кто-то скажет, что «Витязь» тогда добавлял зрелищности. Но кого, кроме боссов клуба, на постоянной основе цепляли избиения тафгаями, не чтивших никаких кодексов чести, обычных игроков? Дать отпор канадским громилам могли лишь единицы, а честных боёв, которые провели «хоккеисты» «Витязя», можно было пересчитать по пальцам одной руки. Остаётся только порадоваться, что ни один из игроков, встретившихся с этими тафгаями, не получил серьёзных травм.

Но, к слову, разве сейчас «Витязь» менее зрелищен? Команда уже который год показывает симпатичный хоккей, регулярно борется (и иногда успешно) за плей-офф, в клуб приезжают классные легионеры, развивается молодёжь. Да, неформальная связь подольчан со СКА очевидна, и она мешает клубу быть действительно самостоятельным, как в прошлые времена, но тут, на мой взгляд, выбор из двух зол очевиден.