Фастовский и Заварухин провалились, но заслужили ещё один шанс? Что не так с «Сибирью»

Верите ли вы в то, что «Сибирь» в оставшихся 11 матчах резко выдаст победную серию и на флажке залезет в кубковую восьмёрку Востока? Едва ли. Прямо сейчас ситуация, в которой оказалась команда Николая Заварухина, кажется безвыходной и помочь ей сможет только неожиданный и маловероятный провал конкурентов из Нур-Султана и Нижнего Новгорода. Но кто вообще мог поверить, что после роскошной прошлогодней «регулярки», прохода во второй раунд и сохранения всех лидеров «Сибирь» вернётся на любимое девятое место и весь регулярный чемпионат будет судорожно считать недостающие до плей-офф очки? Пожалуй, никто. И внятного ответа на вопрос: «Что случилось с «Сибирью?» нет даже у руководства клуба.

«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться Конкуренты укрепились, новосибирцам придётся прибавлять за счёт внутренних резервов.

Вопреки всем прогнозам, «Сибирь» без особых последствий пережила смерть своего фактического владельца Дмитрия Босова, а губернатор Новосибирской области даже на фоне коронавируса не стал урезать финансирование и переводить клуб «на сухпаёк». Весной генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский не просто сохранил костяк прошлогодней команды, но и впервые продлил всех своих лидеров, сумев попутно взять нужных Заварухину хоккеистов. Но, даже несмотря на отсутствие существенных потерь и точечные приобретения, летом казалось, что «Сибирь» сильнее не стала и качественно улучшить прошлогодние позиции вряд ли удастся. Однако предпосылок к тому, что одна из самых симпатичных команд прошлого сезона в новом откровенно развалится и вновь будет кататься на «девятке», попросту не было. Если в межсезонье будущее Фастовского и Заварухина в «Сибири» выглядело абсолютно безоблачным, то сейчас местные болельщики готовы прийти на площадь перед стареньким ЛДС с вилами и устроить обоим Варфоломеевскую ночь. Что же произошло с «Сибирью»?

У команды Заварухина пропал коллектив

«Наша команда – это семья», — говорил в прошлом году нынешний капитан сибиряков Евгений Чесалин, отвечая на вопрос о сплочённости коллектива Николая Заварухина. Тогда теневой лидер «Сибири» нисколько не слукавил и отношения внутри команды были, действительно, на высшем уровне. Только в этом сезоне прошлогоднее единение пропало уже в начале сезона, когда начались первые трудности, а не так давно на одной из пресс-конференций тот же Чесалин прямо заявил, что сегодняшняя «Сибирь» — не такая сплочённая, как годом ранее. Насколько мне известно, открытых конфликтов в раздевалке по ходу сезона, действительно, не было. Сложно сказать, можно ли сегодняшнюю атмосферу назвать нездоровой, однако прошлогодней семьи в «Сибири» точно нет. Но как за одно межсезонье команда, сохранившаяся на 90%, могла утратить единый кулак и превратиться в пять корявых пальцев?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как бы саркастически это ни звучало, но многое было завязано на прошлогоднем капитане Александре Логинове. Один из самых нестабильных защитников «Сибири» большую часть времени коллекционировал голевые ошибки, но в раздевалке был неоспоримым авторитетом и вожаком, которого все уважали. Наверняка претензии друг к другу у хоккеистов есть, но в слух их никто не называет. Допускаю, что после ухода Логинова в «Сибири» нет человека, способного напихать абсолютно любому и вскрыть нарывы, выпустив наружу все недомолвки.

Финские легионеры не делают результат

Вероятно, отрицательно сказался на коллективе и уход Юкки Пелтолы. Улыбчивый финн был эдаким клеем между россиянами и легионерами, которого в команде уважали не меньше Логинова. Будь Юкка сейчас в команде, возможно, он бы сумел удержать в узде захандривших Юрки Йокипакку и Микаэля Руохомаа, которые сейчас откровенно тянут команду вниз. Но если первый просто получил двухлетний контракт и резко снизил к себе требования, то второй, ко всему прочему, позволяет себе регулярно «режимить».

Фото: hcsibir.ru

Во многом, проблемы «Сибири» кроются именно в этой финской парочке. Если проваливший начало «регулярки» Сятери уже какой месяц играет на максимуме, но не может в одиночку вытаскивать матч за матчем, а более зависимый от партнёров Пуустинен банально не способен создавать кучу моментов сам для себя, то Руохомаа и Йокипакка убивают команду своим отношением к ней на льду. Опять же, открытой конфронтации между ними и остальной командой нет, но своим пофигизмом атмосферу в команде они точно отравляют. Пугает другое — даже играя на прямых ногах и не забивая по 2-3 стопроцентных момента за матч, Руохомаа на голову сильнее многих нападающих «Сибири», а стабильно привозящий Йокипакка — самый результативный защитник команды и третий бомбардир. И если явным лидерам в этом сезоне уже ничего не нужно, то менее мастеровитым хоккеистам и подавно. Свои бонусы за набранные очки два финских интроверта наверняка уже выбили, а значит, можно спокойно доигрывать сезон и по-довлатовски включить режим «наелись и лежим».

В команде дефицит завершителей

Что сейчас бросается в глаза — у Заварухина, кроме Пуустинена и Миловзорова, нет качественных наконечников. После того как 33-летний воспитанник слёг с неприятной травмой нижней части тела, первый и вовсе на десяток матчей остался единственным ярко выраженным снайпером. При этом в межсезонье дефицита завершителей у «Сибири» не наблюдалось. Совершенно точно в Новосибирске ждали долгожданного прорыва от Александра Шарова, который в прошлом сезоне стал намного чаще брать игру на себя и прибавил в здоровом эгоизме, а в этом непонятно почему сник и в итоге стал у болельщиков первым кандидатом на обмен. Не сделал шаг вперёд и двусторонний Никита Шашков, так и не прибавивший в реализации, несмотря на умение оказаться на острие и создавать моменты.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Возможно, всё было бы не так печально, не потеряй «Сибирь» из-за операции на плече Эрика О’Делла. Многозадачный и характерный канадец, которого из-за густой бороды легко спутать с кавказским бойцом MMA, вполне мог бы стать третьим в первом звене с финнами и повести за собой остальных, но в итоге почти всю «регулярку» потратил на восстановление и уже в октябре улетел в родную Оттаву.



Только вот заменить О’Делла у «Сибири» не получилось. Приехавший в Новосибирск на несколько месяцев финн Пекка Йормакка ничего существенного команде не дал и изначально приезжал к Заварухину «на передержку». В итоге за несколько недель до дедлайна новосибирцы расторгли контракт с легионером, а Фастовский в интервью «Чемпионату» заявил, что у «Сибири» появились варианты с иностранцами посильнее Йормакки. Но в итоге новосибирцы и вовсе остались без пятого легионера.



По нашей информации, к переезду в Новосибирск был близок другой финн Харри Песонен, который из-за промедления тренерского штаба «Сибири» неожиданно всплыл в «Ак Барсе» у Дмитрия Квартальнова. Всё дело в том, что в приоритете у Заварухина изначально был американец Дэн Секстон, чуть было не оказавшийся на морозе незадолго до дедлайна. Однако в конце концов менеджеры «Автомобилиста» решили не расставаться с иностранцем в условиях пустого рынка и рулевому «Сибири» пришлось согласиться на подписание финского форварда, отказавшего ради игры с Пуустиненом и Руохомаа клубу Западной конференции и несколько дней ждавшего контракт от новосибирцев.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В итоге за свою нерасторопность «Сибирь» поплатилась, а босс казанцев Рафик Якубов перехватил бывшего нападающего «Магнитки» у Кирилла Фастовского в тот момент, когда менеджер уже отправил ему контракт и Песонену оставалось только поставить подпись. Стоит ли объяснять, почему Харри резко соскочил и предпочел пельменям эчпочмаки? Се ля ви. Совпадение или нет, но главная финская примадонна Николая Заварухина окончательно сникла именно после того, как не дождалась ещё одного чистого снайпера к себе в звено. Хоть немного усилиться перед дедлайном Фастовскому удалось только за счёт подписания братьев Ушениных. После провала в Хабаровске, тогда ещё не потерявшая реальные шансы на плей-офф, «Сибирь» была для близнецов идеальным местом для перезапуска. Однако принципиально ситуацию в атаке они не изменили и по-настоящему сделали результат только на эмоциях в двух матчах против «Амура».

Почему Фастовский и Заварухин заслужили ещё один шанс?

Свалить все беды «Сибири» можно было бы на коронавирус, который команда подцепила незадолго до начала «регулярки», пропустив важнейший этап подготовки в Челябинске. Во многом из-за ковида тот же Сятери в сентябре из монолитной стены превратился в импортный финский пылесос и пришёл в себя только ближе к концу октября. В мире, где от болезни пострадали абсолютно все клубы, это оправдание звучит неубедительно, но аномально низкое количество отставок в этом сезоне лишь подтверждение того, что высшие чины не считают коронавирусный сезон показательным. В ситуации, когда с самого начала сезона всё пошло не по плану, Заварухин вместе с помощниками попросту поплыл и слишком многое потерял именно на старте регулярки.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Будущее одного из лучших тренеров прошлого сезона напрямую будет зависеть от того, останется ли в Новосибирске сам Фастовский. В мае бессменный босс «Сибири» продлил контракт с клубом до 2022 года, но уже по ходу этого сезона как минимум один раз был близок к отставке. Четвёртый провал за последние пять лет учредители могут не простить, даже несмотря на то что Фастовский сейчас руководит филиалом ФХР в Новосибирске и задействован в организации МЧМ. В нынешней ситуации фэхаэровская подушка безопасности может не сработать. Тем более что после смерти Дмитрия Босова решающее слово в попечительском совете «Сибири» теперь будет иметь губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который не так глубоко погружён в дела клуба и будет смотреть исключительно на итоговый результат.

В чём конкретно Фастовский нагрешил в это межсезонье? По большому счёту, гендир «Сибири» сделал то, что и должен, впервые в истории клуба сохранив всех китов, на которых держалась прошлогодняя команда и взяв нужных Заварухину хоккеистов. Вряд ли весной кто-то мог предсказать, что, продлевая полностью адаптированную к КХЛ финскую четвёрку, Фастовский рискует ещё до нового года вместе с Заварухиным попрощаться с Новосибирском, а прошлогодний русский костяк превратится в шаблонного сытого кота из бессмертного советского мультфильма. Тяжело было объяснить, зачем «Сибири» оказался нужен родной, но абсолютно разобранный Степан Санников и провалившийся в Челябинске Виталий Меньшиков. Однако и тот, и другой вновь оказались в «Сибири» практически на минимальных контрактах. Пожалуй, единственной крупной ошибкой межсезонья, за которую можно справедливо раскритиковать Фастовского, выглядит решение дать солидный трёхлетний контракт Алексею Красикову, расторгнутый уже в ноябре, — молодого российского голкипера менеджер переоценил и свой прокол исправил не очень изящно.

Фото: hcsibir.ru

Тем не менее связка Фастовский – Заварухин в прошлом сезоне показала, что может давать результат и ещё один шанс заслужила. Прямо сейчас явных кандидатов в менеджерское кресло нет. Пока болельщики отправляют в Новосибирск Леонида Вайсфельда, в кулуарах ходят слухи, что интерес к работе в «Сибири» проявляют два воспитанника новосибирского хоккея: депутат местного парламента от «Справедливой России» Александр Аксёненко, последние несколько лет занимающийся строительным бизнесом, и бывший генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский, желающий вернуться в КХЛ после скандала в Нижнем Новгороде. Однако первый не так давно признался, что практически не следит за КХЛ и соответственно не знает кахаэловский рынок, а второму после обвинений в растрате в КХЛ могли выдать волчий билет. Пытаются стравить «анонимные» телеграм-каналы Фастовского с его ставленником Сергеем Климовичем, занимающим сейчас должность спортивного директора «Сибири». Однако, вопреки слухам, подсидеть Фастовского он не пытается и плывёт с ним в одной лодке.



Судьба же Заварухина во многом будет зависеть от того, сумеет ли бронзовый менеджер пережить неожиданный провал. Фастовский своему главному тренеру доверяет и готов дать ему ещё один шанс. Российский тренерский рынок выхолощен и специалистов сильнее Заварухина, готовых работать с командой средней руки, этой весной может не оказаться. Вопрос только в том, получит ли свой шанс сам Фастовский.