«Спартак» был на грани, но вырвал победу! Знарок ещё поборется за плей-офф

Тренерская деятельность нынешнему генеральному менеджеру красно-белых Алексею Жамнову прекрасно знакома. К подобной практике Алексей Юрьевич прибегал ещё в подмосковном «Атланте», да и в «Спартаке» Жамнову уже приходилось занимать место рядом с главным тренером и исполнять его обязанности.

Кроме того, Жамнов долгое время работал старшим тренером сборной России. Вспомните олимпийский финал Олимпиады в Пхёнчхане. По сути, именно нынешний руководитель «Спартака» отдавал команде последние указания перед решающим и победным штурмом немецких ворот. Тренерские навыки у Жамнова есть и очень даже хорошие, вот только сам звёздный в прошлом нападающий больше видит себя в роли функционера.

«Знарок однозначно остаётся в «Спартаке». Большое интервью с Жамновым Генеральный менеджер «Спартака» и член совета директоров КХЛ Алексей Жамнов эксклюзивно пообщался с нашим изданием.

Но в нынешней ситуации ему попросту некуда деваться. Спартаковцы снова оказались в непростом положении. В 48 встречах москвичи набрали 50 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Столько же набранных баллов у «Витязя», но у подольчан на игру больше. Однако учитывая вполне солидный бюджет «Спартака» и неплохой состав, команда Олега Знарка точно не должна вести борьбу за попадание в зону плей-офф. Спартаковцы должны железно находиться как минимум на четвёртом-пятом месте. В случае невыхода москвичей в плей-офф головы полетят и у тренерского штаба, и у руководства. Именно поэтому Жамнову снова пришлось прибегнуть к далеко не любимому, но вынужденному методу.



Главные вопросы, конечно, должны быть адресованы Олегу Знарку. Почему он и его давний помощник Харийс Витолиньш не справляются с возложенными на них обязанностями? Опытные и многое повидавшие специалисты выглядят статистами на тренерской лавке, а ведь зарплаты у обоих более чем солидные.



Отчётный матч с «Торпедо» имел для «Спартака» большую значимость со всех точек зрения. Отступать и проигрывать в четвёртый раз подряд было нельзя.

Знарок вместе с Жамновым следили за разминкой хоккеистов, а потом принялись активно руководить ими во время игры. Столичная команда по-прежнему не может рассчитывать на Йори Лехтерю. Травмированного центрального нападающего очень не хватает. У нижегородцев не оказалось в составе форварда Клуса (лимит на легионеров), защитника Аляева и нападающего Веряева. Ротацию в команде Дэвида Немировски никто не отменял.



Уже в первом периоде у хозяев случилась очередная травма. Канадский защитник «Торпедо» Брэди Остин толкнул на борт форварда Павла Медведева, покинувшего лёд только с помощью врачей. Главный арбитр Эдуард Одиньш после совещания с коллегами выписал североамериканцу «5+20».

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«Спартак» принялся штурмовать ворота Тихомирова, но так и не забил. Но, главное, что и не пропустил, так как в последних матчах красно-белые регулярно получали результативные атаки, имея на одного игрока больше. Голов зрители в первые 20 минут так и не увидели.



Во второй двадцатиминутке москвичи тоже выглядели активнее. Шикарный момент для гола упустил Фёдоров, который вместо того, чтобы бросать, зачем-то решил обыгрывать вратаря и запорол момент.



В результате забило «Торпедо». Всё тот же Фёдоров заработал две минуты, Уайдман получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и нанёс мощный щелчок в дальний угол ворот. Гудачек оказался бессилен. Отметим и 52-е (19+33) очко, набранное Дамиром Жафяровым. Нападающий находится в отменной форме.



К чести спартаковцев, они не бросили играть. Вернувшийся после травмы Вишневский выкатился по левому флангу и с кистей уложил шайбу в дальнюю девятку. 1:1 после 40 минут игры – при таком счёте команды отправились на перерыв.



В третьем отрезке встречи свою команду серьёзно подвёл Талалуев. Штраф за игру высоко поднятой клюшкой обернулся для хозяев голом – цели достиг мощнейший бросок сходу в исполнении Терри. Очередной балл за результативность набрал Жафяров, повторивший клубный рекорд «Торпедо», принадлежащий Варнакову-старшему по очкам в одной регулярке (53).



Своё большинство реализовал и «Спартак». После множества попыток отличился Фёдоров, удачно сыгравший на добивании после штрафа Пайгина. Игра перешла в овертайм, а команды набрали по одному очку. Второе досталось москвичам – Цыплаков отличился в овертайме в самый нужный момент. Удачное возвращение Алексея Жамнова на лавку. Может, продолжить в том же духе до конца сезона?