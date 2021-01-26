«Я и послал его по-русски, в нокаут». Как Каменский вырубил Самуэльссона одним ударом

Шведского защитника за подлую игру ненавидела вся НХЛ, и однажды он получил так, что мало не показалось.

Валерий Каменский не был драчуном – на хоккейной площадке у него были другие задачи, и любили его прежде всего за невероятное мастерство, скорость, ум, умение забивать. Но он всегда был готов постоять за себя, особенно когда досаждали каждый раз, когда он выходил на лёд.

Именно таким назойливым игроком был шведский защитник «Рейнджерс» Ульф Самуэльссон. В НХЛ он быстро заработал себе репутацию самого ненавидимого игрока за то, что подло бил соперников в колени, рубил клюшкой по рукам и между ног, кричал всякие гадости, в общем, провоцировал, как мог, но при этом от честных боёв один на один старался увиливать.

Каменский взял Самуэльссона на заметку на чемпионате мира 1990 года. Тогда россиянин, ещё игравший за ЦСКА, применил против шведа неожиданный приём – врезал ему головой в лоб так, что Самуэльссон рухнул на лёд. «Ещё во время чемпионата мира в Берне в 1990 году он мне не понравился. Обыгрываю его, он колено выставляет. Кулаки в ход пускать не стал. Зачем? Засадил головой в лоб, он и сполз. Первооткрывателем стал. До меня никто до такого не додумывался», — вспоминал Каменский.

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В НХЛ Каменский не так часто пересекался на льду с Самуэльссоном, так как играли они в разных конференциях. Но встречи всё равно были горячими. «Может быть, он был не самым грубым, а самым противным игроком лиги. Грубый может и бить по правилам, и драться. Он и не дрался и бил без правил. Самуэльсон был хоккеистом, выводящим из строя лидеров соперника. В принципе в каждой команде НХЛ были игроки, которые провоцировали тебя на ненужные удаления и так далее», — рассказывал россиянин.

В одном из матчей Каменский ответил так, что мало не показалось! Швед привычно со всего маху засадил клюшкой по руке россиянина, тот развернулся и, не снимая перчаток, вырубил не ожидавшего такого поворота событий грубияна с одного удара. На всё про всё ушло несколько секунд.

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«Опять я обыграл, а он в последний момент своё колено сунул. Хорошо, ногу убрал, иначе без колена остался бы. Так не угомонился же! После свистка клюшкой меня по ноге треснул. Ну я и послал его по-русски… в нокаут. Самуэльссона вся НХЛ не переваривала. Защитником он был хорошим, но грязным, бил исподтишка: то ткнёт, то толкнёт. Его стиль, его работа — выводить ведущих игроков из себя. Каждый делает на льду, что умеет. Самуэльссон умел это», — рассказывал Каменский.

Это не единственная стычка Каменского с Самуэльссоном в НХЛ. Вот, например, получив по рукам в очередном матче «Колорадо» с «Рейнджерс», россиянин жёстко отвечает, рубанув клюшкой по спине. И снова швед не держит удар и валится на лёд.

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Самое интересное, что в обычной жизни между Каменским и Самуэльссоном вражды не было. Россиянин понимал, что грязная игра – это хлеб Самуэльссона, так же как голы – его хлеб, и каждый просто делал своё дело: «После игры он был абсолютно нормальным человеком. В каком-то году мы с ним общались перед сезоном, катались вместе. Он оказался абсолютно адекватным парнем. Но в НХЛ у каждого игрока открываются его сильные и слабые стороны. Наверное, его сильной стороной было выводить игрока из себя в нужный момент. В игре он старался сделать тебе больно», — вспоминал Каменский.