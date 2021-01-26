Квадроцикл и карантин. Как Самсонов испортил себе шансы стать первым номером «Вашингтона»

«Очевидно, Витек Ванечек останется первым номером «Вашингтон Кэпиталз», даже когда после карантина вернётся Илья Самсонов». Эта фраза, которую написал автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд, наверняка приходила в голову многим болельщикам «столичных». Талантливый российский вратарь рискует испортить себе всю карьеру в НХЛ по неспортивным причинам.





Витек Ванечек — 4 матча, 2 победы, 2 поражения в овертайме, 2,87 гола за игру, 91,2% отражённых бросков, 12 пропущенных голов.

— 2 матча, 1 победа, 1 поражение в овертайме, 3,36 гола за игру, 86,8% отражённых бросков, 7 пропущенных голов. Статистика вратарей «Вашингтона» в сезоне-2019/2020:Витек Ванечек — 4 матча, 2 победы, 2 поражения в овертайме, 2,87 гола за игру, 91,2% отражённых бросков, 12 пропущенных голов. Илья Самсонов — 2 матча, 1 победа, 1 поражение в овертайме, 3,36 гола за игру, 86,8% отражённых бросков, 7 пропущенных голов.

После того как перед стартом регулярного чемпионата у ветерана Хенрика Лундквиста обнаружили заболевание сердца, «Вашингтону» пришлось сделать ставку на молодых голкиперов Илью Самсонова и чеха Витека Ванечека. Россиянин объективно считался более талантливым и близким к статусу первого номера, однако жизнь повернулась так, что Самсонов в ближайшем будущем может проиграть конкурентную борьбу. Четыре первых матча регулярки тренерский штаб «Кэпиталз» чередовал вратарей, и на долю Ванечека выпали два матча против «Баффало», в которых он одержал две победы, отразив суммарно 58 бросков, и удачно отыграв на буллитах.

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Эти важные очки помогли «столичным» остаться на вершине турнирной таблицы дивизиона: впервые с сезона-2011/2012 команда набрала баллы во всех шести первых матчах чемпионата. Самсонов же, в свою очередь, пропустил 7 голов за две игры, ни в одной из них не добрался до отметки в 90% отражённых бросков, ну а потом случилось то, что стало поводом для болельщицких мемов.

Российский страж ворот не просто попал в четвёрку тех, кто нарушил протокол безопасности, а сдал положительный тест на коронавирус. Вполне вероятно, что из-за этого Самсонова продержат на карантине дольше, чем Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, и это самым негативным образом может сказаться на его перспективах стать первым номером.

Илья уже не первый раз упускает возможность проявить себя. В плей-офф-2020 он упустил возможность вытеснить из ворот Брэйдена Холтби, получив обидную и глупую травму летом, когда неудачно покатался на квадроцикле. Не сообщив вовремя о характере и степени серьёзности повреждения, Самсонов испортил отношения с менеджментом клуба, который обнаружил неспособность голкипера играть уже после приезда Ильи в расположение команды. В итоге россиянин пролетел мимо плей-офф, а новые приключения лишь усугубили ситуацию.

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Без шансов для Самсонова?

Пока Самсонов залечивал травму, полученную вне льда, и вынужденно отсутствует даже на тренировках из-за положительного теста, его конкурент стремительно набирает висты. Чего стоят только восторженные возгласы одноклубников и тренерского штаба «Кэпиталз» об игре чеха.

«Ванечек был просто нереален. В каждом матче, в котором он выходил на лёд, он удерживал нас в игре. Даже когда мы действовали неважно, он позволял нам рассчитывать на очки», — отметил защитник Джастин Шульц.

«Когда мы пришли в тренировочный лагерь, то смотрели на всех открытыми глазами. Определённого сценария не было, мы рассчитывали на то, что кто-то зацепиться за статус первого номера, будет «горячим» вратарём. Но Ванечек был хорош, он максимально использует свой шанс. Видно, что чем больше он играет, тем более уверенным становится и чувствует себя комфортно», — откровенно сказал Лавиолетт, и эти слова вряд ли оставляют Самсонову много возможностей нанести ответный удар.

Самое раннее появление Самсонова в воротах «Вашингтона» может состояться 30 января, когда в гости к «столичным» приедет грозный «Бостон». Уже понятно, что после вынужденного простоя Илья не сможет быстро обрести боевую форму, поскольку для хоккеистов, находящихся на карантине, запрещены тренировки с командой. И бросать его в бой против злющих «мишек» тренерский штаб вряд ли решиться. Кроме всего прочего, доверие к голкиперу, который уже дважды попадал в историю из-за неигровых причин, будет не самым высоким.

«Надеюсь, что я действительно использую свои шансы. Хочу сыграть как можно больше. Если мне будут давать возможность, то я хочу сделать всё, чтобы команда выиграла как можно больше», — сказал Ванечек, который до этого пять лет провёл в АХЛ, но возможность пробиться наверх получил только сейчас.

Если Самсонов не сумеет нанести ответный ход, то выбор Лавиолетта в пользу Ванечека будет вполне оправдан и очевиден. А в «Вашингтоне» не будет российского основного вратаря, но винить в этом Самсонов может только себя — шансы стать первым он испортил себе сам.