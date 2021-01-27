Лидеры «Питтсбурга» не реализовали выход «2 в 0», а в ответной атаке «Бостон» выиграл матч.

Малкин догнал Ягра, но запорол супермомент в овертайме! Русский «пингвин» ещё в кризисе

Начало нового сезона НХЛ выдалось для Евгения Малкина отвратительным. В шести матчах лидер «Питтсбурга» набрал лишь 2 (1+1) очка, а его игровое время стало уменьшаться. Так, в поединке с «Рейнджерс» россиянин получил лишь 14 минут и 56 секунд айстайма, что стало третьим худшим результатом за всю долгую карьеру Малкина в НХЛ. Более того, в том победном для «пингвинов» матче Евгений умудрился заработать «-2» и выиграть лишь 27% вбрасываний.



Плохой дебют, но главный тренер «Питтсбурга» и не думал списывать Малкина со счетов. «Мы продолжим подбадривать и поощрять Малкина, а также искать ему правильных людей в звено. Мы должны создать все условия, чтобы Джино снова показывал успешный хоккей. Мы по-прежнему знаем, что Малкин действительно хороший игрок. И как только будет правильный момент, Джино снова в фирменном стиле взорвётся на льду», — отмечал Майк Салливан.

На выездной матч с «Бостоном» наставник «пингвинов» определил в партнёры к Евгению Джейсона Цукера и Каспери Капанена. Именно стараниями вингеров этого звена «Питтсбургу» удалось взять очки в логове «Брюинз», но до середины третьего периода всё скадывалось для «пингвинов» очень неудачно. Брэд Маршан на 8-й минуте открыл счёт в меньшинстве, оставив в дураках Криса Летанга и голкипера Тристана Джерри.

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Уже во втором периоде Руведел и Танев оставили «Питтсбург» втроём, и Ник Ритчи увеличил преимущество «Бостона» после классной передачи всё того же Маршана.

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Но отставание в две шайбы вовсе не приговор для «пингвинов» в нынешнем сезоне. Они уже вытаскивали два матча с «Вашингтоном», спасали игру с «Рейнджерс», поэтому новому камбэку «Питтсбурга» в Бостоне уже никто не удивился. Спасли «пингвинов», как уже было сказано, форварды из звена Малкина. На 50-й минуте Цукер оказался на льду с другими партнёрами и сумел размочить Туукку Раска. Правда, финн в этом эпизоде получил повреждение и не смог нормально среагировать на добивание от американского форварда.

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Ну а за 3.15 до конца основного времени звено Цукер — Малкин — Капанен отличилось в полном составе. Первый отклеил шайбу от борта и отпасовал Малкину в центр средней зоны, Евгений бросил в прорыв по правому флангу Капанена, а финн на скорости объехал Жозефа и переиграл Раска. 2:2!

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«Питтсбург» снова отыгрался, Малкин набрал третье очко в сезоне, которое оказалось для него 1079-м за «Питтсбург». Таким образом, Евгений догнал Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров «пингвинов» за всю историю. Впереди только Кросби и Лемье.

Евгений Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, догнав Яромира Ягра

А в овертайме Малкин имел прекрасный шанс выйти на чистое третье место и стать героем матча, но увы… На 4-й минуте дополнительного отрезка Джино воспользовался потерей Маршана, убежал вместе с Летангом «2 в 0» к владениям Раска, но лидеры «Питтсбурга» запороли супермомент, устроив перепасовку, которую раскусил голкипер «Бостона».

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А через минуту, уже под занавес овертайма, форварды «мишек» Крэйг Смит и Давид Крейчи наглядно показали, как нужно пользоваться подобными игровыми ситуациями. Выход «2 в 0» уже к воротам Джерри и победный гол «Бостона».

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Таким образом, Малкин провёл на льду больше 20 минут, помог «Питтсбургу» спасти игру в основное время, сравнялся с Ягром, но в результате снова закончил матч на негативной ноте. Неудачная полоса российского нападающего продолжается, но мы надеемся, что Евгений в скором времени выберется из этого кризиса.