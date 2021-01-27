«Вашингтон» взбесил Тротца. «Столичные» выиграли матч без 7 игроков основного состава

Такого с «Вашингтоном» ещё не было. После того как в третьем периоде бывший московский динамовец Лео Комаров «вынес» нападающего «столичных» Ларса Эллера, команда из столицы США завершала встречу против «Айлендерс» без шести полевых хоккеистов основного состава. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов (плюс вратарь Илья Самсонов) отсутствовали по известным неигровым причинам, о которых не хочется лишний раз повторять. Форвард первой тройки Том Уилсон получил травму накануне и на лёд выйти не смог, а по ходу игры с «островитянами» у хозяев выбыли из строя ещё и упомянутый Эллер с Никласом Бекстрёмом.

Удивительно, но «Вашингтон» нашёл в себе силы не только сыграть достойно, но и выиграть благодаря позднему голу защитника Джастина Шульца. И это при том, что «Айлендерс» возглавляет тренер Барри Тротц, с которым «столичные» выиграли Кубок Стэнли и который знает «Кэпиталз» очень хорошо. А голкипер «островитян» Семён Варламов является одним из самых горячих вратарей на старте сезона, да и общая игровая система парней с Лонг-Айленда заточена на максимальную надёжность в собственной зоне.

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Как бы хорошо ни играл Варламов, он не смог обезвредить выстрел Шульца, когда шайба отскочила от ловушки и отлетела в ворота за 27 секунд до финальной сирены. Заменившие лидеров нападающие Даниэль Спронг, Ник Дауд и Даниэль Карр смогли сделать так, чтобы отсутствие шести полевых хоккеистов основы прошло незамеченным.

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«Знаете, я об этом предупреждал. Эта команда умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Они сыграли с большим воодушевлением, а те, кто занял место выбывших, сыграли очень системно и быстро. Но я чувствовал, что для нашей команды это упущенная возможность.



Ну посудите сами. У вас на трибунах сидит, наверное, лучший снайпер всех времён. Нет Кузнецова, несколько человек травмировано. Бекстрём пропустил какое-то время, Эллер тоже. Но соперник работал, они катили. Признаюсь честно, меня ошеломил тот факт, что мы не набрали даже одного очка. Конечно, для нас это упущенная возможность. Надо отдать должное «Вашингтону», они сблокировали много бросков. А мы не усложнили работу Ванечека. Соперники уже играют в режиме плей-офф, а мы — нет. Меня это просто бесит», — бушевал после матча Тротц. А ведь ещё совсем недавно его «островитяне» легко выбили «Вашингтон» из плей-офф, выиграв серию в пяти матчах.

В свою очередь, его визави Питер Лавиолетт сказал, что у него нет новостей о состоянии здоровья Эллера и Бекстрёма. «Наверное, это была наша лучшая игра с той точки зрения, что мы оставались в зоне атаки. Мы создавали моменты, бросали, у ребят было правильное мышление. И это логично закончилось тем, что произошло кое-что хорошее», — сказал Лавиолетт.



«Посмотрите, среди тех, кто сегодня не смог сыграть и не закончил матч, есть несколько громких имён. Но парни собрались и смогли добиться победы. Некоторые из тех, кто сегодня заменял выбывших, были нашими лучшими хоккеистами. Иногда, когда ты теряешь лидеров, то игра ломается. А иногда это способно вас сблизить», — отметил форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, который остаётся одним из немногих лидеров, кто не получил травму.