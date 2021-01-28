«Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду

21-летний российский защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов провёл уже шесть матчей в нынешнем сезоне. За это время он набрал 2 (1+1) балла за результативность и заработал показатель полезности «+5». Хоккеист уже сейчас привлекает внимание журналистов и болельщиков. «Романов — элитный игрок, который будет становиться только лучше, но Канада уже сейчас влюбляется в него», — сказал известный комментатор NBC Пьер Макгуайр.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Романов рассказал, как его приняли в новой команде, почему спокойно относится к утверждённым лигой жёстким правилам в период пандемии и какая обстановка царит внутри канадского коллектива.

Вся информация о защитнике «Монреаля» Александре Романове

«Мы играем как семья!» Как новичок «Монреаля» Романов влюбил в себя канадских болельщиков В его адрес не стесняются говорить комплименты. А Романов на удивление легко их оправдывает.

«В НХЛ на тренировках всё очень интенсивно и практически без пауз»

— У вас уже шесть сыгранных матчей за «Монреаль». Какие ощущения?

— Всё нравится, ощущения просто невероятные! Это мои первые матчи в НХЛ, первые победы. Всё очень классно, чувствую себя прекрасно.



— Уже прочувствовали ритм НХЛ?

— Да, прочувствовал. Я же давно не тренировался в КХЛ, месяцев девять-десять. За это время немного выбился из ритма, а потом прошёл лагерь с «Монреалем», влился в работу, привык к ней и к предъявляемым требованиям. Так что полный порядок.



— Насколько мне известно, физической подготовкой во время пандемии вы занимались у себя дома в Подмосковье.

— Да, до перелёта в Канаду почти каждый день у меня были тренировки, много работал физически. Без этого никак, иначе можно отвыкнуть от нагрузки, а в хоккее такого допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому работал под чутким руководством своего отца (отец Александра – Станислав Романов, известный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент. – Прим. «Чемпионата»).



— Тренировки в «Монреале» сильно отличаются от тех, которые у вас были в ЦСКА?

— Каких-то колоссальных различий нет. Просто в НХЛ, в том числе и на тренировках, всё очень интенсивно и практически без пауз. Упражнения идут одно за другим. По времени примерно столько же, но в КХЛ после занятий почти всегда сразу выгоняют со льда и появляется заливочная машина, а здесь катаешься сколько угодно.



— Отсутствие зрителей на трибунах во время матчей не смущает?

— Просто как-то непривычно. Привык играть со зрителями, а сейчас кругом пустота. Но никаких сложностей не испытываю.

Сразу четыре русских претендента на «Колдер». Такого НХЛ не видела 30 лет! Шестёркин, Капризов, Сорокин и Романов будут соперничать за звание лучшего новичка лиги. И других очевидных конкурентов у них немного.

«Я ещё молодой парень, моя задача играть и отдыхать в выходной»

— Тяжело соблюдать все правила, утверждённые лигой в период пандемии?

— Не скажу, что сложно. Маску надеть точно не тяжело (смеётся). Я особо и не рвусь куда-то выйти, после тренировок и матчей отдыхаю и готовлюсь к следующим играм, накапливаю силы. Я стараюсь не обращать внимания на всю эту ситуацию с ковидом, моя голова забита матчами «Монреаля».



— Слышали, что российские хоккеисты «Вашингтона» попали в неприятную историю?

— Историю слышал, желаю парням скорее вернуться на лёд. Конечно, нужно соблюдать установленные правила, без этого никак. Лично я адекватно ко всему отношусь. Я ещё молодой парень, моя задача играть и отдыхать в выходные дни.



— Сейчас и на улицу наверняка особо не выйти.

— Вы правы. Всё пусто, у нас локдаун. До 20:00 можно находиться на улице, а затем наступает комендантский час. Все заведения закрыты, открыты только продовольственные магазины и аптеки.



— Вы прилетели в Монреаль вместе с женой. Бытовые проблемы уже решили?

— Да, мы давно сняли квартиру. Живём прямо над ледовой ареной «Белл-центр». Специально так выбирали, чтобы было удобно. Но тренировки проходят не на ней, а на тренировочной арене. До неё минут 15 езды.



— Цены в Монреале кусачие?

— Да, здесь всё дороже, чем в Москве.



— Учитывая, что в провинции Квебек практически все говорят по-французски, языкового барьера у вас нет?

— Английский здесь тоже все знают. Не встречал ни одного человека, который не знал бы английского языка. Но французского, конечно, много. Например, все сайты и все ресурсы клуба ведутся на французском языке, а внизу мелким шрифтом перевод на английский. В команде все говорят по-английски, разве что персонал иногда общается друг с другом по-французски.

«Это было нечто!» Романов выдал великолепный голевой пас в первом же матче за «Монреаль» Но «канадцев» вдохновенная игра русского новичка не спасла.

«Мне очень нравится работать с Клодом Жюльеном»

— Как вас в целом приняли в новом коллективе?

— Обстановка хорошая, со всеми наладил общение. Меня сразу хорошо приняли, никаких проблем не возникло.



— Россиян в системе «Монреаля» не так много.

— Помимо меня, вратарь Василий Демченко и нападающий Арсен Хисамутдинов. Но в первой команде пока только я. Приятно, когда на тебя здесь рассчитывают. Чувствую, что штаб Клода Жюльена мне доверяет.



— Как вам работается с Жюльеном, раз уж речь зашла о нём?

— Мне очень нравится с ним работать. Он много подсказывает, подбадривает, настоящий профессионал своего дела.



— С генеральным менеджером Марком Бержевеном успели пообщаться?

— Мы виделись, но особо не разговаривали. Сейчас все стараются минимизировать контакты. В случае возникновения каких-либо вопросов с Бержевеном может связаться мой североамериканский агент Дэн Мильштейн, который мне много помогает и всегда на связи. Он всё держит на контроле.

«Это было нечто!» Романов выдал великолепный голевой пас в первом же матче за «Монреаль» Но «канадцев» вдохновенная игра русского новичка не спасла.

«Кулак постоянно подсказывает, так как я не все упражнения понимаю с первого раза»

— Какой из шести проведённых матчей стал для вас самым запоминающимся?

— С ходу тяжело сказать. Можно назвать самый первый, но мы проиграли в овертайме «Торонто». Назову игру с «Эдмонтоном», в которой я забросил свою первую шайбу в НХЛ, а мы победили со счётом 3:1.

— Тяжело играть против Коннора Макдэвида?

— Я не особо много против него выходил, но сразу видно, что это великий игрок, даже в свои молодые по спортивным меркам годы. С первого дня подписания контракта он стал звездой в НХЛ.



— До или после игры с «Торонто» с Ильёй Михеевым и Александром Барабановым парой слов не перебросились?

— Нет, вообще не общались. Сейчас всё очень строго, из-за ковида все посторонние контакты исключены.

— Как вам играется в паре с Бреттом Кулаком?

— Очень хороший парень, приятно с ним играть. У нас замечательная коммуникация, мне с ним нравится выступать в одной паре. Бретт постоянно подсказывает, так как я не все упражнения понимаю с первого раза. Периодически подъезжаю к нему, спрашиваю, что и как лучше делать.

«Отец не пропускает ни одной моей игры, всё разбираем»

— Вы молоды, но уже играете и в большинстве, и периодически выходите в меньшинстве.

— Да, я много играю, в среднем провожу на льду больше 19 минут за встречу. Но в первую очередь для меня важно, что я получаю доверие со стороны тренеров.



— Эксперты и журналисты отмечают ваше катание, хорошие руки, то, как вы видите площадку. Говорят, что вы влюбляете в себя всю Канаду. «Уровень, на котором фан-база «Монреаля» увлеклась Романовым, чрезвычайно высок. Он влюбил себя канадских болельщиков», — отметил, например, обозреватель Montreal Gazette Эндрю Беркшир.

— Думаю, что всё это из-за того, что я довольно много поиграл на взрослом уровне. Мне знакомы все требования, я понимаю нюансы современного хоккея.



— Да и показатель полезности у вас «+5». Довольны самим собой?

— Я рад, что у меня такое начало сезона. Но для меня главное не личная статистика, а командный результат.



— Отец смотрит все ваши игры?

— Да, не пропускает ни одной. Мы постоянно с ним разговариваем, он мне подсказывает, делает замечания, всё разбираем.

Фото: Rich Lam/Getty Images

«Уэбера можно разбудить хоть в три часа ночи, он всё равно сыграет на топ-уровне»

— Удаётся следить за матчами ЦСКА и общаться с кем-то из бывших одноклубников?

— Хайлайты, увы, смотреть не получается. Приложение КХЛ не работает в Канаде. Пишет, что не тот регион, а постоянно искать какие-то сторонние ссылки не слишком удобно. За результатами «армейцев» слежу, много общаюсь с Ртищевым, Соркиным, Комиссаровым, Скотниковым.



— Многие отмечали, что на недавнем молодёжном чемпионате мира сборной России как раз не хватало такого защитника, как Романов.

— Моё время на молодёжных чемпионатах мира прошло, я отыграл на двух турнирах: в Ванкувере и в Чехии. Смотрел матчи МЧМ-2021, когда получалось. Расстроился, что парни не смогли завоевать медаль. Прекрасно знаю, какие эмоции на таком турнире испытывает каждый хоккеист.



— Вы же тоже успели поработать с Игорем Ларионовым.

— Да, в Чехии они работали в тандеме с Валерием Брагиным. Оба замечательные специалисты. Ларионов – легенда, глупо не слушать, когда он что-то говорит. Человек выиграл две Олимпиады и три Кубка Стэнли.



— У вас в команде тоже хватает легенд. Например, защитник Ши Уэбер. Кроме того, ещё не так давно за «Канадиенс» выступал Андрей Марков, с которым вас начинают сравнивать.

— Марков действительно легенда клуба, а я только начинаю в «Монреале» свой путь. Уэбер, конечно, тоже в полном порядке. Он капитан и авторитет, его все слушают. Можно разбудить этого защитника хоть в три часа ночи, он всё равно сыграет так, как умеет, но топ-уровне. У нас ведь ещё есть Кэри Прайс, Кори Перри, много опытных и многое повидавших ребят.



— Русскому языку никого из партнёров не обучаете?

— Есть чех Михаэль Фролик и словак Томаш Татар, у которых чем-то похожие языки. А, например, финн Еспери Котканиеми всегда говорит «хорошо» или «конечно», пытается что-то учить (смеётся). Но финнам, конечно, русский язык даётся гораздо сложнее.