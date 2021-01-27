«Северсталь» билась до последнего, а Питер смог дожать соперника лишь в концовке третьего периода.

Разин выставил молодёжь на матч со СКА. И едва не сотворил сенсацию!

Выпускать дублирующий состав на гостевые матчи со СКА – далеко не открытие. Так, например, делал Владимир Крикунов во времена своей работы с «Автомобилистом». Вполне возможно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин подсмотрел эту фишку именно у мэтра отечественного тренерского цеха. Хотя и самому Разину в креативе и непопулярных решениях не откажешь. Порой поступки Андрея Владимировича действительно удивляют.

Сейчас череповчане ведут отчаянную борьбу за право принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина от Западной конференции. Клуб из Вологодской области находится в зоне плей-офф, но даже близко не гарантировал себе место в восьмёрке сильнейших. Тем удивительнее было видеть заявку гостей на отчётную встречу. «Северсталь» вышла на матч с грозным СКА дублирующим составом.

На игру вызваны пять игроков из «Алмаза»: Игнат Холькин, Спартак Басимов, Даниил Белялов, Алексей Лапин, Алексей Капустин, а также трое из «Молота-Прикамье»: Артём Марков, Максим Неволин, Антон Сизов.

Капитанскую нашивку у «Северстали» получил 18-летний Никита Гуслистов, который недавно оформил самый молодой хет-трик в КХЛ. Удивительно? Не то слово!

18-летний Гуслистов вошёл в историю КХЛ! Он оформил хет-трик за 11 минут Форвард «Северстали» отправил в нокаут «Автомобилист», сходу добившись сразу нескольких достижений.

«Мы хотим проверить молодёжь в такой обстановке. Это было запланировано давно. Основная задача — посмотреть, как будут выглядеть ребята, играющие на вторых-третьих ролях. Сегодня у них есть реальный шанс показать себя в роли лидеров. Я думаю, что многие из них получат большое впечатление на всю жизнь. Наш календарь также повлиял на это решение, потому что у нас матчи через день. Мы провели тяжёлую встречу в Минске. До этого были непростые матчи. Пошли травмы. Поэтому помимо того, что мы решили проверить молодёжь, даём отдохнуть костяку команды», — объяснил своё решение сам Андрей Разин.

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Справедливости ради отметим, что первый период «Северсталь» провела очень достойно. Особенно впечатлила игра голкипера Константина Шостака, совершившего несколько невероятных спасений. Вратарь «сталеваров» крутился, словно белка в колесе, но один раз всё же пропустил.

Морозов совершил перехват у борта, далее Кузьменко вывел Хафизуллина на бросок с центра зоны, с которым Шостак справился, но шайбу не прижал — Бурдасов добавил в ворота. Однако гости не слишком расстроились и продолжили биться на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Не слишком сильно поменялся характер игры и во второй двадцатиминутке. Череповчане не использовали опасный момент у ворот Самонова, за что последовала моментальная расплата. Подколзин вдоль левого борта забрался в зону гостей, чуть сместился в центр и с кистей запустил шайбу в дальний угол ворот. Не выручил даже поймавший кураж Шостак.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В третьем периоде «Северсталь» продолжила огрызаться и сразу же отыгралась, буквально в первой смене распечатав Самонова. Алексеев использовал отскок на «армейский» пятак, сумев с двух попыток направить шайбу в ворота над ловушкой голкипера.

В воздухе запахло жареным, череповчане продолжали активно атаковать и действовать по-спортивному нагло. Разин и его парни едва не сотворили сенсацию и не сравняли счёт, но тут своё слово сказал Морозов. Иван ушёл в центр зоны и с неудобной руки изящно бросил под перекладину.

В самой концовке дубль оформил Бурдасов, пушечным броском реализовавший большинство. 4:1 – с таким счётом СКА выиграл у «Северстали», но гостям точно не должно быть стыдно за свою игру.