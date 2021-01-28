«Пингвины» осиротели. Ушёл Рутерфорд, который дважды приводил команду к Кубку Стэнли

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд покинул свой пост. Исполняющим обязанности генерального менеджера стал Патрик Альвин, ранее занимавший должность помощника 71-летнего Рутерфорда. Клуб начал поиски нового генерального менеджера.

Рутерфорд занял пост генерального менеджера «Пингвинов» летом 2014 года. Его команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2016, 2017). Кроме того, Рутерфорд выигрывал Кубок Стэнли в 2006 году на посту генменеджера «Каролины Харрикейнз».

Уход посреди сезона

Несмотря на то что в последнее время Рутерфорда много критиковали и у болельщиков накопилось к ветерану менеджерского цеха множество вопросов, босса «Питтсбурга» вспоминают с очевидной теплотой. Причины, по которым генеральный менеджер решил уйти, не называются (известно лишь, что они носят личный характер), но понятно, что 71-летнему Рутерфорду уже сложно было выдерживать серьёзные рабочие нагрузки.

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«Для меня большой честью было быть генеральным менеджером «Пингвинз» и повесить под сводами нашей арены ещё два чемпионских баннера. Мне нужно поблагодарить массу людей, начиная с Марио Лемье и Рона Бёркла, а также президента клуба Дэвида Морхауса. С их стороны мне всегда оказывалась полная поддержка. Кроме этого, у нас была особая группа хоккеистов во главе с Сидни Кросби. Я знаю, что немного необычно — вот так уходить посреди сезона, но я почувствовал, что сейчас самое подходящее время», — сказал Рутерфорд, чей контракт истекал после нынешнего сезона.



Генеральный менеджер «Питтсбурга» был умелым строителем чемпионских коллективов. Когда его взяли «пингвины» в сезоне-2014/2015, он был идеальным выбором для команды, действуя агрессивно, и занимая очень активную позицию в отношении сделок. Приобретение Фила Кессела, который известен противоречивым характером, многие считают одной из главных удач Рутерфорда, который рискнул и не прогадал: американский форвард добавил атаке злости, а тренер Рик Токкетт нашёл подход к непростому игроку. Патрик Хёрнквист, Карл Хагелин, Ник Бонино, Джастин Шульц, Ян Коул, Тревор Дейли — все эти сделки генеральный менеджер может занести себе в актив. Помимо двух трофеев, которые выиграл «Питтсбург» при Рутерфорде, босс клуба изменил экосистему вокруг двух лидеров — Малкина и Кросби, которые стали чувствовать себя более уверенно и свободно.

На пороге нового времени

Возможно, самым главным шагом Рутерфорда было приглашение на пост главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана, наставника фарм-клуба «пингвинов», который заменил неудачно работавшего Майка Джонстона. Это случилось 12 декабря 2015 года, и на тот момент «пингвины» не попадали в зону плей-офф, а уже через полгода команда радовалась завоёванной Чаше.

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Рутерфорд — один из тех менеджеров, кто не боится обменов, и за время работы в «Питтсбурге» провернул 53 сделки. Он отправил бывшего партнёра Малкина Джеймса Нила в «Нэшвилл», взяв в обмен Хёрнквиста, который в «Пингвинз» пришёлся ко двору — за тот обмен Рутерфорда много критиковали, но, в итоге, он оказался прав. Тяжёлым было и расставание с «мистером улыбкой» Марком Андре Флёри, который был любимцем болельщиков, но на драфте расширения ушёл в «Вегас», а основным голкипером стал Мэтт Мюррей.

При Рутерфорде «пингвины» превратились в мини-династию, и даже после двух триумфов босс клуба не снижал обороты, сделав 30 обменов после последней победы в плей-офф. Увы, в последнее время успех не сопутствовал Рутерфорду, и частота вращения педалей уже не приводила к хорошим результатам. За три последних сезона «Питтсбург» выиграл только одну серию плей-офф и совершил приличное количество сомнительных сделок — таких, как приобретение Джека Джонсона, Майка Мэтисона, Коди Сеси или Алекс Гальченюк.



Прежние достижения позволяли Рутерфорду долгое время отмахиваться от текущих неудач, но, возможно, Джим принял решение уйти в правильный момент. Он добился успеха, работая в совершенно другой манере, нежели подавляющее большинство остальных генеральных менеджеров, которым свойственна пугливость и крайняя степень осторожности. Он «накрыл стол» и полностью реализовал потенциал команды в эпоху Малкина и Кросби, которым грех жаловаться на отсутствие как командных, так и личных трофеев (сравним с тем, чего добился за эти годы «Вашингтон» Овечкина). Возможно, в последние сезоны Рутерфорд шёл неверным путём, но его успехи навсегда останутся с ним, а напоминание о них будет висеть теми самыми баннерами под сводами стадиона.



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«Я всегда верил во второй шанс. Люди слишком часто пытаются добить тех, кто переживает плохие времена. И можно часто увидеть, как меняются парни, которым дают возможность исправить положение, когда они попадают в благоприятную атмосферу. Собственно, у меня в «Питтсбурге» тоже был именно второй шанс после «Каролины». Сейчас я почувствовал, что пора уходить. Когда я приехал сюда, то сказал, что проработаю два или три года, а пробыл тут семь лет. Рассчитывал выиграть один Кубок Стэнли, а выиграл два. Я ни о чём не жалею — в «Пингвинз» у меня было прекрасное время», — заявил Рутерфорд. Что любопытно, он не исключил, что может вернуться в НХЛ с какой-нибудь другой командой.

«Последний раз, когда Рутерфорд уходил на пенсию, его отдых составил всего 40 дней. Теперь, видимо, нам придётся ждать дольше, чтобы понять, что он действительно задумал. Джим всегда был решительным парнем, будь то трейды-блокбастеры, увольнение тренера или решения относительно своего собственного будущего. Единственное, что можно сказать определённо — Рутерфорд человек максимально порядочный. Когда агенты заходят в «Твиттер», чтобы поблагодарить его, это говорит о многом. «Пингвины» сейчас колеблются между состоянием, в котором команды всё ещё может рассчитывать на Кубок Стэнли, и командой, которая нуждается в перестройке», — отметил обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.

Кто бы в итоге ни пришёл на место Рутерфорда, скоро «Питтсбургу» придётся переживать иные времена, и стоит присмотреться к опыту «Чикаго» или «Лос-Анджелеса», которые очень непросто проходят через период постчемпионского восстановления. Ну а пока стоит констатировать: «пингвины» осиротели, оставшись без строителя своих победных составов, но фирменная решительность, с которой Рутерфорд ушёл, оставляет хорошие шансы на успешное начало новой эпохи.