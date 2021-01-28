Сошников убежал из «Салавата», а теперь потух и в ЦСКА. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Идеальный матч «Динамо» и небольшой кризис ЦСКА

«Динамо» и ЦСКА вчера сыграли четвёртое дерби в нынешнем сезоне, и закончилось оно достаточно убедительной победой бело-голубых. Подопечные Владимира Крикунова забили два быстрых гола, а затем уверенно сыграли по счёту — этого умения, кстати, «Динамо» не хватило в ноябрьском матче, когда ЦСКА чуть было не отыгрался в концовке третьего периода со счёта 1:4. В этот же раз всё шло под диктовку бело-голубых, а гол Окулова выглядел скорее досадной случайностью и никак не повлиял на характер встречи.

Такие победы, конечно, внушают оптимизм болельщикам «Динамо». Они видят, что когда их команда выходит на матчи с должным настроем, когда в порядке Ерёменко, а в строю Шипачёв, то бело-голубым не страшен никто. Мы много говорим о зависимости «Динамо» от одного звена (даже от одного человека), но в то же время очевидно, что та энергия, которую генерирует первая тройка, заряжает и остальных хоккеистов (даже Пяаярви забил!), и у «Динамо» порой получаются очень качественные матчи, в которых победа добывается за счёт командного единения. Конечно, это весьма зыбкая материя, но запал у двужильных лидеров бело-голубых точно не иссякнет, и большие проблемы в плей-офф у «Динамо» смогут возникнуть только в случае травмы Шипачёва.

«Автомобилист» — загадка Востока, «Динамо» беспомощно без Шипачёва. Что происходит в КХЛ «Сибирь» и «Амур» по-разному прощаются с плей-офф, Ткачёв передал привет тренеру, который выгнал его в прошлом году.

Что же касается ЦСКА, то велик соблазн заявить о некоем мини-кризисе у «армейской» команды. Если взять отрезок с конца декабря, то красно-синие проиграли СКА, «Витязю», «Автомобилисту», «Локомотиву», «Йокериту», московскому «Динамо», а в последних матчах с трудом обыгрывали «Спартак» и «Амур». Да, при этом были одержаны две победы в «армейском» дерби, но шесть поражений за месяц — это очень много для ЦСКА!

Впрочем, у таких результатов есть объективные, глобальные причины. То, что ЦСКА стал чаще проигрывать в регулярке, это нормально. Мы ещё в межсезонье говорили, что «армейцы» хоть и остались главными фаворитами КХЛ, но всё же стали слабее, и в отдельно взятом матче их теперь хотя бы за счёт запредельного настроя может обыграть любой клуб. Другое дело — серия плей-офф, здесь я по-прежнему не вижу в КХЛ клубов, способных оказаться сильнее красно-синих на дистанции, но про это поговорим весной.

ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

Однако у участившихся поражений ЦСКА в 2021 году есть и локальный повод. Это и травмы, на которые «армейцы» сейчас тоже вынуждены кивать, и календарь, насыщенный матчами с топами, и отсутствие сильной мотивации — на Западе первому месту красно-синих никто особо не угрожает. А ещё — игра вратарей. Шарыченков и Юханссон неплохие, но крайне нестабильные голкиперы. На них не всегда можно положиться, от них не исходит такой уверенности для полевых игроков, как во времена Сорокина. Причём от россиянина никто и не ждал подвигов, а вот швед (между прочим, один из самых высокоопллачиваемых игроков в команде) разочаровывает, и даже по регулярке видно, что ЦСКА не может сделать на него однозначную ставку. На дальних стадиях плей-офф вратарская проблема может встать перед «армейцами» в полный рост.

Сошников загрустил в ЦСКА. Никитин не понимает, как его использовать

Никита Сошников как-то потух в ЦСКА. После обмена из «Салавата» нападающий забил три гола в шести матчах за «армейцев», а затем забыл путь к воротам. Очки тоже набираются не особо (в последних 10 играх лишь 4 (0+4) балла), снижается бросковая активность.

Сошников не нанёс ни одного броска в матче с московским «Динамо». Он не забивает 10 матчей

Что происходит с Сошниковым? Помнится, он рвался убежать из Уфы, где его не понимал тренер, но в ЦСКА Никита играет в среднем ещё меньше, чем в «Салавате», а наставник красно-синих Игорь Никитин пока не особо разобрался, как использовать нападающего. Кстати, в столице Башкортостана роль Сошникова как раз была ясна — вокруг него должно было строиться второе ударное звено «Салавата». Но Никита не тянул, а причины кризиса искал не в себе, а в окружающих.

«У меня последние шесть-восемь игр в «Салавате» не было роли. Это больше всего добивало» Лучший снайпер уфимцев в прошлом сезоне Никита Сошников обменян в ЦСКА. О причинах сделки рассказал сам форвард.

Последовал обмен с ЦСКА, но изначально легко прогнозировалось, что если уж в анархичной Уфе у Сошникова возникли проблемы, то в жёстком, системном хоккее Никитина ему и вовсе придётся несладко. И сейчас мы видим, что наставник «армейцев» пробует форварда в разных ипостасях, но ничего толкового не выходит. С Лайпсиком и Кемпе в ударном сочетании Сошников был не очень эффективен, а в последних играх он стал выходить в номинально третьем сочетании с Андроновым, Телегиным или Коростелёвым. Очевидно, Никитин хочет заставить своего подопечного пахать, но разве ради этой роли форвард просил обмена?

Нынешний сезон наглядно показывает, как из-за трудного, где-то капризного характера хорошие хоккеисты могут сдуваться. Самый яркий пример — Сергей Шумаков, но и Сошников недалеко ушёл. Посмотрим, сможет ли Игорь Никитин выпестовать Никиту, сделать из него универсального солдата своей армии, выбить, так сказать, всё лишнее из головы. С Шумаковым, кстати, у Игоря Валерьевича в своё время совладать не получилось.

Разин выпустил молодёжь против СКА. Мудрое решение или бессмысленная бравада?

С «Северсталью» и главным тренером череповчан Андреем Разиным в нынешнем сезоне не соскучишься. Команда показывает очень симпатичный, красивый хоккей от атаки и борется за плей-офф на Западе, а наставник веселит публику в «Инстаграме» и не позволяет себе банальностей на пресс-конференциях.

Разин «воюет» с врагами через «Инстаграм». Весело, но зачем это «Северстали»? Эпатаж и весьма странный юмор, который может только навредить череповецкой команде.

Нынешняя «Северсталь» — это один большой эпатаж, своеобразный вызов общественности. И перформанс с выставлением молодёжного состава на матч в Санкт-Петербурге в разгар борьбы за плей-офф — лишь новая часть глобального шоу.



Этот поступок легко объяснить. У «Северстали» объективно немного шансов на победу в Северной столице, а раз так, то почему бы не дать отдохнуть лидерам перед решающим отрезком регулярки? И заодно проверить ближайший резерв. Он, кстати, достаточно долго держался против СКА, но в итоге ожидаемо капитулировал.

Разин выставил молодёжь на матч со СКА. И едва не сотворил сенсацию! «Северсталь» билась до последнего, а Питер смог дожать соперника лишь в концовке третьего периода.

Действия Разина логичны, и он далеко не первый тренер, кто намеренно снимал лидеров с матчей, чтобы дать им отдых. Можно вспомнить, как «Салават» поехал на дальневосточный выезд вторым составом, а ещё раньше наставник «Автомобилиста» Владимир Крикунов заранее выбрасывал белый флаг в том же Санкт-Петербурге.



При оценке подобных инцидентов общественность всегда делилась на два лагеря. Одни поддерживали непопулярное решение наставников, хвалили их за хитрость, другие же вспоминали про спортивный принцип. Мол, специально выставить дублёров — это значит проявить неуважение к самой сути игры, к своим болельщикам, к сопернику.

«Относитесь к СКА немного проще». Крикунов воспользовался советом Знарка Владимир Крикунов выбросил белый флаг ещё до начала матча со СКА.

У обеих позиций есть достойные аргументы, здесь нельзя однозначно сказать, что кто-то поступает правильно или неправильно. Но если возвращаться к нынешней «Северстали», то вот о чём стоит подумать: если уж череповецкий молодняк навязал такую упорную борьбу СКА, то, может быть, основной состав при должном настрое и вовсе зацепился бы за очки? Напоминаю, что «Северсталь» сейчас занимает седьмую строчку на Западе, лишь на два балла опережая «Спартак» и «Витязь». Легко проецируется ситуация, при которой череповчанам в конце регулярки не хватит как раз одного-двух очков, чтобы попасть в плей-офф. Тех очков, что добровольно были отданы в Санкт-Петербурге.

Конечно, сгущать краски не стоит, я сейчас обрисовал возможный, но далеко не обязательный вариант исхода событий. И только ближайшее время покажет, чем окажется этот ход Разина: мудрым решением или бессмысленной и даже вредительской бравадой.