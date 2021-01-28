«Магнитка» в плей-офф, а «Спартак» о нём лишь мечтает. Очередная неудача команды Знарка

Московский клуб впервые в сезоне проиграл с Жамновым на тренерской лавке, упустив шанс вернуться в кубковую восьмёрку на Западе.

Жамнов встал на тренерскую лавку – «Спартак» добыл волевую победу над «Торпедо»



25 января генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов впервые оказался на тренерской лавке московской команды в нынешнем сезоне. Олимпийский чемпион пошёл на подобный шаг, чтобы лично разобраться в причинах неудачного выступления коллектива Олега Знарка. В межсезонье многие эксперты ждали от красно-белых борьбы на уровне топ-4 Западной конференции, но в результате спартаковцы ведут отчаянное сражение за попадание в плей-офф.

Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф Спартаковцы на ровном месте привезли гол в свои ворота в третьем матче подряд. Судьбу дерби решил капитан ЦСКА.

«Решение прийти на скамейку было принято после матча с ЦСКА (1:2). Причина в результате – понятно, что он никого не устраивает. Надо разобраться, в чём причина. Мы все плывём в одной лодке, надо разобраться изнутри, поэтому я спустился на лавку», — сказал Жамнов в интервью ТАСС.

Жамнов — о своей возможной отставке и штаба Знарка: ни у кого нет гарантированного места

Уже пошли осторожные разговоры о возможной отставке не только тренерского штаба Знарка, но и самого Жамнова, в случае неудачного завершения сезона. Впрочем, на данный момент «Спартак» ещё может исправить турнирное положение. «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо» находятся на расстоянии вытянутой руки, но, чтобы их достать, красно-белым необходимо начать побеждать. Первый шаг к выправлению ситуации был сделан во вторник, когда команда Знарка добыла волевую победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Спартак» был на грани, но вырвал победу! Знарок ещё поборется за плей-офф Генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов тоже встал на лавку, заметно взбодрив команду и придав ей уверенности.

Крутой камбэк «Металлурга» в предыдущем матче со «Спартаком»

В свою очередь магнитогорский «Металлург» решает совершенно иные турнирные задачи. Уральский клуб приехал в столицу России в крайне позитивном расположении духа. В последний раз подопечные Ильи Воробьёва терпели поражение ещё 9 января, когда в Балашихе уступили «Авангарду» (2:4). С тех пор «Магнитка» одержала пять побед подряд в основное время, забросив на этом отрезке 21 шайбу. Перед началом встречи со «Спартаком» уральцы занимали четвёртое место в Восточной конференции, отставая на два очка от «Салавата Юлаева» и имея три матча в запасе относительного уфимского коллектива.

Прохоркин потерял клюшку перед победным голом «Спартаку» на последней минуте матча

В этом месяце команды уже встречались в Магнитогорске – и ту встречу поклонники столичного клуба наверняка будут вспоминать если только в кошмарах. К середине третьего периода красно-белые вели в счёте с комфортным перевесом – 3:1. Однако уральцы проявили характер и смогли переломить ход матча. Шайбы Николая Кулёмина и Сергея Плотникова помогли «Магнитке» восстановить равновесие, а на последней минуте грубо ошибся голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек, пропустивший несложный бросок от Николая Прохоркина. Таким образом, магнитогорский клуб одержал 27-ю домашнюю победу кряду над «Спартаком». Столичный клуб ни разу в своей истории не смог одержать победу над «Металлургом» в Магнитогорске начиная с 1993 года.

Яковлев нашёл щёлочку, Ганзл ответил с пятака

Отличный шанс открыть счёт в матче «Магнитка» получила на восьмой минуте первого периода – капитан «Спартака» Анатолий Никонцев отправился в штрафной бокс за задержку клюшкой. В меньшинстве красно-белые отбились без особых проблем, но уже при игре в равных составах гости добились успеха.



Защитник «Металлурга» Егор Яковлев покружил у левого борта, после чего, не найдя иных вариантов для продолжения атаки, решил наудачу бросить с нулевого угла — шайба проскочила в ворота. К игре голкипера Гудачека хватало вопросов в течение всего сезона – вот и на сей раз словацкий вратарь откровенно подвёл свою команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Следом история повторилась в зеркальном отражении. Защитник «Магнитки» Михаил Пашнин удалился на две минуты за задержку соперника. Теперь уже уральцы отбились в численном недокомплекте, но в продолжении своей атаки красно-белые дожали соперника. Спартаковцы забросили спустя шесть секунд после выхода Пашнина из штрафного бокса. Лукаш Радил щёлкнул из правого круга вбрасывания, а Робин Ганзл с пятака переправил шайбу в ворота Василия Кошечкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Кулёмин реализовал удаление Рылова

На первый перерыв гости должны были отправляться с минимальным перевесом в счёте, но Гудачек сумел реабилитироваться за гол Яковлева, совершив роскошное спасение после броска Плотникова. Кипер «Спартака» здорово сыграл на перемещении, не позволив Сергею отпраздновать заброшенную шайбу.

Второй период уральцы начали настолько активно, что уже на пятой минуте отрезка тренерский штаб московской команды запросил тайм-аут с целью сбить атакующий порыв соперника. 30-секундный перерыв привёл в чувство красно-белых. Михаил Котляревский укатил «один в ноль» с Кошечкиным, но уже на бросок не хватило пространства. Следом защитник Яков Рылов атаковал в ближнем бою, но дуэль осталась за габаритным голкипером «Магнитки».



Казалось, что вот-вот спартаковцы дожмут оппонента и выйдут вперёд впервые в матче, но все планы хозяев нарушило удаление Рылова. На реализацию лишнего подопечным Воробьёва понадобилось всего девять секунд. Кулёмин здорово сыграл на пятаке, хладнокровно направив шайбу в ближний угол ворот. Результативную передачу записал на свой счёт Андрей Нестрашил. 34-летний Кулёмин проводил всего 12-й матч в нынешнем сезоне, но за это время успел отметиться уже пятью точными бросками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Магнитка» стала пятым участником плей-офф КХЛ

В заключительной трети все вопросы о победителе снял Андрей Чибисов, поразивший ворота хозяев за две минуты до конца третьего периода. «Магнитка» во второй раз в этом сезоне в упорной борьбе сломила сопротивление «Спартака». Благодаря этой победе уральский клуб вышел на третье место в Восточной конференции, а заодно официально стал пятым участником плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Салават Юлаев».



В свою очередь «Спартак» впервые проиграл в текущей регулярке с Жамновым на тренерском мостике и по-прежнему остаётся за чертой зоны плей-офф в Западной конференции. Впереди их ждёт домашняя встреча со СКА, после которой столичный клуб отправится на шестиматчевую выездную серию, где соперниками красно-белых станут «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», рижское «Динамо», снова СКА, «Торпедо», «Ак Барс». Число матчей, остающихся до завершения регулярного чемпионата, стремительно сокращается, тогда как ценность каждого набранного очка пропорционально увеличивается. Впереди москвичей ждёт решающий отрезок сезона, от которого зависит судьба очень многих людей в этом клубе.