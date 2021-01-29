«Это был удар в челюсть». «Вашингтон» забил 6 голов подряд и снова выиграл без Овечкина

Удивительно, но факт: играя без Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Ильи Самсонова, с недолеченными Бекстрёмом и Уилсоном, «Вашингтон» установил новый рекорд клуба. 8 матчей подряд на старте сезона «столичные» неизменно набирают очки, и новая победа «Кэпиталз» получилась особенно яркой. Если после предыдущего матча с «Нью-Йорк Айлендерс» бывший наставник «Вашингтона» Барри Тротц говорил, что он готов взбеситься из-за упущенной возможности выиграть, то новая неудача наверняка вызвала у него куда более серьёзные эмоции.

Перед стартом повторной игры «столичных» с «Айлендерс» стало известно о том, что у хозяев выбыл из строя ещё один центрфорвард — Ларс Эллер. Отсутствие датчанина заставило перейти на позицию центра Ти Джея Оши, которому в партнёры достались Конор Шири и Рихард Паник.



«Ти Джей — умный хоккеист. Для нас это краткосрочное решение, пока мы не вернём несколько игроков назад», — сказал главный тренер Питер Лавиолетт. «Прошло много лет с того времени, как я последний раз играл в центре. Это бывало, когда я выступал за «Сент-Луис», но, конечно, я не центральный нападающий. Шоком для меня это не будет, мне даже нравится этот вызов», — сказал американец, и со своей задачей, в целом, справился. Оши выиграл 2 вбрасывания из 8, лишь немного уступив по эффективности игры на «точке» Никласу Бекстрёму (29% против 25%), и закончил матч с голевой передачей на счету.

Но самым уникальным в этой встрече, конечно, стал камбэк «Вашингтона», которого никто не мог предположить. В первом периоде «столичные» были очень плохи — играли вяло, постоянно ошибались, пропустили три шайбы, и всё выглядело так, как будто именно в этом матче последует первое поражение «Кэпиталз» в основное время в нынешнем сезоне. За «островитян» были и рикошеты, и красивые подправления, и игра в большинстве.

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Вместо того, чтобы потихоньку «сливать воду», хозяева откуда-то нашли в себе дополнительные ресурсы, и во втором периоде совершили настоящий подвиг по расписанию. Проиграв первый отрезок встречи 0:3, «Вашингтон» забросил во втором периоде пять шайб подряд, заставив оценить этот матч как лучший для «столичных» в нынешнем регулярном чемпионате.



Началось всё с голевого дубля бывшего «пингвина» Конора Шири, который с интервалом в минуту смог дважды пробить Семёна Варламова, который этот матч запомнит надолго.

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Ещё минуту спустя Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт, убежав в контратаку, и поймав Варламова врасплох точным выстрелом в дальний угол. На этом можно было остановиться, но «Вашингтон» продолжил давить, спровоцировал новичка Оливера Вальстрёма на удаление, и вышел вперёд, благодаря мощному выстрелу защитника Джона Карлсона.



Когда же за полторы минуты до перерыва Здено Хара запустил пятую «бомбу» в ворота гостей, радости на скамейке запасных «Вашингтона» не было предела. Эта шайба стала первой для словацкого великана в составе «Кэпиталз», а среди действующих защитников НХЛ он идёт третьим по голам за карьеру (206 голов), уступая Ши Уэберу (219) и Бренту Бёрнсу (212).

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Третий период «островитяне» выиграли по броскам со счётом 11 — 1, но этот единственный выстрел в створ ворот оказался точным — Том Уилсон забил в пустые ворота, установив окончательные цифры на табло. А подопечные Барри Тротца потерпели обескураживающее поражение, проиграв третий матч кряду.



«Соперник показал великолепный характер и смог вернуться в игру. Это был удар, настоящий апперкот в челюсть, когда тебе нужно просто подняться на ноги», — грустно сказал после матча наставник «Айлендерс» Барри Тротц. К слову, предыдущий раз, когда «Вашингтон» забивал пять голов за один период, тоже случился в матче с «островитянами» (ноябрь 2013), но Тротц тогда с этой командой не работал.

«Вашингтон» впервые проиграл без русских. Что будет, когда вернётся Овечкин? «Столичные» устроили перестрелку с «Баффало» в большинстве, но в итоге всё решилось в серии буллитов.

«Можно задать вопрос «островитянам» по вратарской бригаде. Если бы Сорокин был не в «команде такси», а был заявлен вторым вместо Кори Шнайдера, то Варламова наверняка поменяли бы», — предположил обозреватель АР Стивен Уайно.



Так или иначе, но в четырёх матчах без Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова, «Вашингтон» одержал 3 победы и один раз уступил вне основного времени. «Этот матч — большой стимул для того, чтобы обрести уверенность в ближайшем будущем», — заявил защитник Джон Карлсон, и после такой победы не верить ему нет оснований.