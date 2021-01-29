Первый номер драфта-2020 наконец-то забил, принёс команде победу и сразу же вошёл в историю в НХЛ.

Панарин разбудил «Рейнджерс»? Сделал два гола, а потом больше всех радовался за Лафренье

«Я чувствовал, что на нашей скамейке уже не было никакой жизни после гола Ридера. Нам откровенно повезло, что перед третьим периодом мы уступали с минимальным счётом, и в заключительной трети у нас были определённые шансы. Но с таким подходом к игре побеждать невозможно. Нужно как можно скорее разобраться с этой проблемой.



Топ-6 играет плохо? Очевидный вопрос приводит к очевидному ответу. Да, мы не получаем ожидаемого результата от наших лидеров. В ближайшее время мы будем говорить о происходящем с нашим лидерским активом. Это должно немедленно прекратиться, потому что следующий матч уже через 48 часов», — наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн находился в невесёлом расположении духа после игры его команды с «Баффало», и грустить тренеру было от чего.

Поражение от «клинков» стало четвёртым подряд для «синерубашечников», всего со старта сезона «Рейнджерс» выиграли лишь один матч из шести, а главные звёзды парней с Бродвея не спешили выводить клуб из кризиса. В меньшей степени претензии предъявлялись к Артемию Панарину, который шёл лучшим бомбардиром «Нью-Йорка», а вот от Мики Зибанеджада, Каапо Какко, Криса Крайдера, Райана Строума и распиаренного Алексиса Лафренье Куинн и все поклонники «Рейнджерс» ждали явно большего.

«Команда деморализована». Что происходит с «Рейнджерс» и куда делся гений Панарина? Артемий всё ещё лучший бомбардир команды, но далёк от своей идеальной игры. В его тройке до сих пор не нашли замену Фасту.

«Синерубашечникам» явно нужно было просыпаться, и лучше всего это следовало сделать уже в повторной игре с «Баффало». Похоже, в стане «Рейнджерс» все понимали серьёзность проблемы, и встреча с «клинками» команде удалась в плане результата, характера и отдачи лидеров.

На 10-й минуте гости вышли вперёд. Бучневич и Панарин несколькими передачами лихо вскрыли всю оборону «Баффало», а на решающий бросок Хлебушек вывел Строума. Тот не подвёл, катнув шайбу в угол мимо щитка Линуса Улльмарка.

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Развить успех у «Рейнджерс» не получилось, а в конце первого периода они получили обидный гол «в раздевалку». При атаке «Баффало» «3 в 3» Джек Айкел выскочил из-за спины К'Андре Миллера, на пятачок последовала самонаводящаяся передача от Сэма Райнхарта, и ведущий форвард «клинков» буквально занёс шайбу в ворота Шестёркина.

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Пропущенный гол в этот раз не смутил «Рейнджерс». Во втором периоде они продолжили, выражаясь языком Куинна, делать правильные вещи, не позволили «Баффало» забить ещё, сами немало создавали, а на 37-й минуте наступило время Панарина. Артемий сам притащил шайбу в чужую зону, отдал Строуму, тот не смог нормально её обработать, но на отскоке первым был Хлебушек. Добивание в одно касание, и есть третий гол Артемия в сезоне! И его не грех ярко отпраздновать фирменным ударом ногой.

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Эта шайба не стала победной для «Рейнджерс». В третьем периоде «Баффало» снова отыгрался, благодаря шайбе Райнхарта в большинстве. Разыграли «клинки» как по нотам.

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По итогам основного времени «Рейнджерс» в полтора раза перебросали соперника, но игра всё-таки укатилась в овертайм. Однако там справедливость была восстановлена. И кем! Первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье в своём седьмом матче в НХЛ наконец-то набрал первое очко, сразу же оформив победный гол. Для молодого канадца многое сделал Колин Блэквелл, перехвативший шайбу в центре площадки и отдавший Лафренье удобную передачу под бросок.

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Алексис Лафренье отметился историческим достижением в игре с «Баффало»

Артемия Панарина в этот момент не было на площадке, но именно в объятия россиянина Лафренье первым угодил после важнейшей для себя шайбы.

Артемий Панарин первым поздравил Алексиса Лафренье с историческим голом за «Рейнджерс»

Российский лидер «Рейнджерс» в этой встрече сделал оба гола своей команды в основное время, а после победной шайбы быстрее всех выскочил на лёд, отмечать успех с партнёрам. Вот такой результативный и заряженный Панарин и необходим команде Куинна! Глядишь, и другие ведущие хоккеисты «Рейнджерс» последуют примеру Артемия, и парни с Бродвея придут в себя в кратчайшие сроки.