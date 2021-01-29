Состав сборной России на Шведские игры. Ларионов вместо Брагина, много молодёжи и Жафяров

В сборной России приняли решение составить национальную команду на февральский этап Евротура из молодых игроков. Преимущественно это хоккеисты 1998-2002 годов рождения, в большинстве своём выступавшие в системе сборных на различных международных турнирах, в том числе молодёжных чемпионатах мира. Помимо них, в команду вызваны более старшие игроки, например Дамир Жафяров, Павел Красковский, Сергей Шмелёв, Владимир Бутузов, Александр Самонов, которые ярко проявляют себя в чемпионате КХЛ, став лидерами в своих клубах.
Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).
Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).
Штаб сборной на Шведских играх:
Глава штаба – Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной – Игорь Ларионов, тренеры – Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.
Иван Чехович
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Такие игроки, как Тарасов, Чехович, Галимов, Кравцов, Алексеев, Коваленко (все – 99 г.р.), Соркин, Журавлев, Мисюль, Пыленков (все — 2000 г.р.), Грошев, Бардаков, Подколзин, Чистяков (все – 2001 г.р.) в разное время принимали участие в молодёжных чемпионатах мира, а Аскарову, Хуснутдинову, Мухамадуллину и Кирсанову (все – 2002 г.р.), игравшим на последнем МЧМ, в случае попадания в состав предстоит принять участие ещё в одном турнире. Ряд игроков, таких как Бутузов или Ибрагимов, не привлекавшихся в систему сборных разных возрастов, получат международную практику и, как следствие, новый импульс в развитии.
Концепция комплектования состава, как ранее отмечалось в ФХР, нацелена на подготовку команды к ОИ-2022 и ЧМ-2021. Вызваны как молодые, перспективные игроки, которые имеют серьёзный опыт выступления в системе сборных команд, так и опытные, которые проводят лучшие сезоны в карьере.
Отдельно отметим вызов хоккеиста 2003 года рождения – Никиты Чибрикова. 18 лет ему исполнится только 16 февраля, сразу после Шведских игр, но в нынешнем сезоне КХЛ форвард провёл уже 12 матчей.
Никита Чибриков
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Средний возраст команды – 22 года. Это самый молодой состав сборной России на Шведских играх. В предыдущие годы средний возраст составлял 23-25 лет.
В команде будут собраны представители 13 клубов КХЛ: СКА – 7, «Локомотив» — 4, ЦСКА, «СЮ» — по 3, «Ак Барс», «Торпедо», «Витязь» – по 2, «Трактор», «Автомобилист», «Амур», «Сочи», «Металлург», «Авангард» – по 1.
Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов. Специалист, работавший с молодёжной сборной на последнем МЧМ, получит дополнительную практику (турниры четырех наций среди молодёжных сборных не проводятся из-за пандемии). Помогать ему будет тренерский штаб сборной U18. Тренеры Альберт Лещев, Владимир Филатов и канадский специалист по физической подготовке Кевин Чапман получат возможность отработать взаимодействие накануне юниорского чемпионата мира.
Чампан, к слову, имеет опыт работы в КХЛ в «Торпедо» и «Сочи», а также богатый опыт за океаном, в том числе индивидуальной работы с такими игроками, как Брайан Бикелл, Крис Верстиг, Марк Джордано, Шон Монахан, Джош Бэйли, Энтони Чирелли, Скотт Лафтон, Назем Кадри, Бун Дженнер.
- 29 января 2021
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