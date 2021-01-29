Состав сборной России на Шведские игры. Ларионов вместо Брагина, много молодёжи и Жафяров

Есть ещё Аскаров, Чехович и 17-летний Чибриков, а средний возраст команды – 22 года.

В сборной России приняли решение составить национальную команду на февральский этап Евротура из молодых игроков. Преимущественно это хоккеисты 1998-2002 годов рождения, в большинстве своём выступавшие в системе сборных на различных международных турнирах, в том числе молодёжных чемпионатах мира. Помимо них, в команду вызваны более старшие игроки, например Дамир Жафяров, Павел Красковский, Сергей Шмелёв, Владимир Бутузов, Александр Самонов, которые ярко проявляют себя в чемпионате КХЛ, став лидерами в своих клубах.





Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).



Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).



Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).



Штаб сборной на Шведских играх:



Глава штаба – Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной – Состав сборной России на Шведские игрыАлександр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба – «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).Глава штаба – Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной – Игорь Ларионов , тренеры – Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.

Иван Чехович Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Такие игроки, как Тарасов, Чехович, Галимов, Кравцов, Алексеев, Коваленко (все – 99 г.р.), Соркин, Журавлев, Мисюль, Пыленков (все — 2000 г.р.), Грошев, Бардаков, Подколзин, Чистяков (все – 2001 г.р.) в разное время принимали участие в молодёжных чемпионатах мира, а Аскарову, Хуснутдинову, Мухамадуллину и Кирсанову (все – 2002 г.р.), игравшим на последнем МЧМ, в случае попадания в состав предстоит принять участие ещё в одном турнире. Ряд игроков, таких как Бутузов или Ибрагимов, не привлекавшихся в систему сборных разных возрастов, получат международную практику и, как следствие, новый импульс в развитии.

Концепция комплектования состава, как ранее отмечалось в ФХР, нацелена на подготовку команды к ОИ-2022 и ЧМ-2021. Вызваны как молодые, перспективные игроки, которые имеют серьёзный опыт выступления в системе сборных команд, так и опытные, которые проводят лучшие сезоны в карьере.

Отдельно отметим вызов хоккеиста 2003 года рождения – Никиты Чибрикова. 18 лет ему исполнится только 16 февраля, сразу после Шведских игр, но в нынешнем сезоне КХЛ форвард провёл уже 12 матчей.

Никита Чибриков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Средний возраст команды – 22 года. Это самый молодой состав сборной России на Шведских играх. В предыдущие годы средний возраст составлял 23-25 лет.

В команде будут собраны представители 13 клубов КХЛ: СКА – 7, «Локомотив» — 4, ЦСКА, «СЮ» — по 3, «Ак Барс», «Торпедо», «Витязь» – по 2, «Трактор», «Автомобилист», «Амур», «Сочи», «Металлург», «Авангард» – по 1.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов. Специалист, работавший с молодёжной сборной на последнем МЧМ, получит дополнительную практику (турниры четырех наций среди молодёжных сборных не проводятся из-за пандемии). Помогать ему будет тренерский штаб сборной U18. Тренеры Альберт Лещев, Владимир Филатов и канадский специалист по физической подготовке Кевин Чапман получат возможность отработать взаимодействие накануне юниорского чемпионата мира.

Чампан, к слову, имеет опыт работы в КХЛ в «Торпедо» и «Сочи», а также богатый опыт за океаном, в том числе индивидуальной работы с такими игроками, как Брайан Бикелл, Крис Верстиг, Марк Джордано, Шон Монахан, Джош Бэйли, Энтони Чирелли, Скотт Лафтон, Назем Кадри, Бун Дженнер.