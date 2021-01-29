Хет-трик за период! Защитник «Динамо» Чайковски провёл лучший матч в КХЛ

«Он сам себя ругает, но не может переключиться. Всё время бегает вперёд, хочет забить, но только мешается. Раньше вообще прибегал и не знал, чего делать в атаке. Я ему говорил: «Не выдумывай — бросай». Критика со стороны мэтра отечественного тренерского цеха Владимира Крикунова в адрес словацкого защитника Михала Чайковски давно никого не удивляет.

Вся информация о защитнике московского «Динамо» Михале Чайковски



Владимир Васильевич за словом в карман никогда не полезет, тем более когда дело касается его команды. Крикунов всегда готов выступить жёстко, но с юмором. Зато в дальнейшем это серьёзно помогает: как правило, хоккеисты, попавшие под раздачу, пересматривают своё отношение к делу.

Михал Чайковски выступает за «Динамо» с сезона-2018/2019, перейдя в столичный клуб из «Автомобилиста». Словак – любитель подраться, сыграть в тело, а также сбегать вперёд и попробовать забить. Однако отличиться у Чайковски получается далеко не всегда, зато привезти на свои ворота опасную контратаку – частенько. В том числе и поэтому игрок обороны попадал в опалу к Крикунову.



Что касается действий Чайковски, то он у меня полтора года в «Автомобилисте» и здесь уже почти полтора года так играет. Не поддается он воспитанию, можно сказать, три года одно и то же», — сетовал в своё время Крикунов.



Но, как оказалось, бывают матчи, когда словак может порадовать своего строгого наставника. Яркий пример – отчётная встреча московского «Динамо» и ХК «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



Кто мог подумать, что Чайковски не просто забьёт, но и оформит хет-трик за один период? Все свои три шайбы Михал забросил во второй двадцатиминутке. Причём, в равных составах. Словацкий защитник буквально замучил голкипера «леопардов» Максима Третьяка. Композитор, как в шутку называют защитника поклонники московского клуба (намекая на прославленного русского композитора Петра Ильича Чайковского), удостоился заслуженных оваций.

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Для Чайковски оформленный хет-трик стал первым в КХЛ. Думается, что Михал надолго запомнит этот день своей спортивной карьеры. Защитник «Динамо», кстати, стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ. Первым после Ладислава Надя, который сделал два хет-трика в сентябре 2014 года.



Посмотрим, как Чайковски проведёт следующий матч и, что самое главное, сыграет в плей-офф. Пока же доволен и сам словак, и тренерский штаб, и болельщики бело-голубых.