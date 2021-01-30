«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ

Чуть меньше месяца остаётся до конца регулярного чемпионата КХЛ. Ещё по 8-10 игр для каждой команды — и здравствуй, плей-офф! Реальных интриг на финише гладкого турнира практически не осталось. Если не высчитывать математические шансы, то можно увидеть, что 15 из 16 участников кубковой весны определены, и лишь за последнюю путёвку в плей-офф на Западе ожидается реальная борьба. Но локальных интриг хватает, и о них рассказ в нашем материале.

«Магнитка» в плей-офф, а «Спартак» о нём лишь мечтает. Очередная неудача команды Знарка Московский клуб впервые в сезоне проиграл с Жамновым на тренерской лавке, упустив шанс вернуться в кубковую восьмёрку на Западе.

«Ак Барс» или ЦСКА — кто выиграет Кубок Континента?

Как и в прошлом сезоне, за главный трофей регулярки борются «Ак Барс» и ЦСКА. Две самые стабильные команды современной КХЛ, возглавляемые тренерами-максималистами, для которых важно выигрывать в каждой встрече. Прямо сейчас позиции казанцев выглядят предпочтительнее — они на одно очко опережают «армейцев», плюс имеют игру в запасе. С другой стороны, календарь оставшихся матчей у ЦСКА явно попроще. «Ак Барсу» ещё проводить уральский выезд, играть «Зелёное дерби» и принимать мотивированный «Спартак», у красно-синих же наклёвывается целый ряд откровенно проходных встреч с «Сочи» и рижским «Динамо», хотя есть и, например, выезды в Череповец («Северсталь» бьётся за плей-офф) и Ярославль, где ЦСКА недавно почти без вариантов уступил 0:3.

Матчи «Ак Барса»: «Куньлунь» (д), «Трактор» (г), «Автомобилист» (г), «Металлург» (г), «Динамо» Р (г), «Салават Юлаев» (г), «Спартак» (д), «Барыс» (д), «Металлург» (д), ЦСКА (д)



Матчи ЦСКА: «Динамо» Р (д), ХК «Сочи» (г), «Трактор» (г), «Витязь» (д), «Трактор» (д), «Динамо» Р (д), «Северсталь» (г), «Локомотив» (г), «Ак Барс» (г)

Очень может быть, что судьба первого места решится в очном поединке ЦСКА и «Ак Барса», который состоится в последний день регулярного чемпионата. Год назад, кстати, казанцы именно на самом флажке упустили Кубок Континента (проиграли дома «Автомобилисту», а ЦСКА в параллельной встрече легко обыграл «Сочи» и опередил «Ак Барс» в общей таблице), что потом аукнулось им самым неожиданным образом: из-за пандемии плей-офф остановили, а триумфаторов сезона определяли по итогам регулярки.

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Вероятность повторения такой истории, я надеюсь, крайне мала, но наверняка у амбициозного Дмитрия Квартальнова появилась дополнительная мотивация, чтобы обставить ЦСКА. Да и, в конце концов, проклятие Кубка Континента уже снято теми же «армейцами», а завоевать право железно начинать все серии плей-офф на домашней площадке — хороший бонус к званию лучшей команды регулярки.

Прогноз: «Ак Барс» останется на первом месте, Дмитрий Квартальнов в четвёртый раз в своей карьере выиграет Кубок Континента.

Кто станет третьим на Западе — «Локомотив» или «Динамо» М?

Кто-то скажет, что эта интрига высосана из пальца, однако и для «Локомотива», и для «Динамо» есть смысл бороться именно за третью позицию на Западе. Хотя бы потому, что с четвёртого места есть немаленькая вероятность уже в первом раунде выйти на «Йокерит». И бело-голубые, и ярославцы на дистанции выглядят предпочтительнее «шутов», но в рамках одной серии всё может измениться, ведь команда у финнов очень неплохая. В нынешней регулярке, кстати, «Локомотив» проиграл подопечным Марьямяки три матча из четырёх, а «Динамо» в ноябре влетело в Хельсинки 1:6. Поэтому думаю, что обе команды не горят желанием играть с «Йокеритом» на старте плей-офф, а с третьей строчки реальнее попасть на более комфортные (при всём уважении) «Северсталь» или минское «Динамо», у которых и амбиций поменьше, чем у «шутов», и подбор исполнителей попроще.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да, стоит сделать оговорку, что «Йокерит», конечно, ещё не гарантировал себе именно пятое место. Но поменять позицию «шутам» будет нелегко. До топ-4 — отставание в восемь очков, а три игры в запасе вряд ли помогут нестабильной финской команде нагнать в таблице «Динамо». Вниз упасть проще, однако перед Минском или Череповцом у «Йокерита» есть преимущество не только по набранным очкам (небольшое, пока лишь на 2-3 балла больше), но и по потерянным, а также колоссальный перевес по победам в основное время. Напоминаю, что это первый критерий при равенстве баллов.

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Возвращаясь к заочным разборкам «Динамо» и «Локомотива», стоит упомянуть ещё и возможную стратегическую выгоду от третьей строчки. Если предположить, что во второй раунд плей-офф дружно шагнут команды из топ-4, то четвёртому месту в полуфинале конференции играть с ЦСКА, а третьему — со СКА. И здесь, мне кажется, предпочтительнее петербуржский вариант.

Так какие же расклады на финиш регулярки у бело-голубых и «железнодорожников»? При равенстве матчей «Локомотив» пока опережает «Динамо» на четыре очка. Это довольно много, но важно и то, что у бело-голубых больше побед в основное время.

Матчи «Локомотива»: «Авангард» (г), «Северсталь» (г), СКА (г), «Северсталь» (г), «Динамо» Р (д), СКА (д), «Торпедо» (д), ЦСКА (д), «Салават Юлаев» (д)



Матчи «Динамо» М: СКА (д), «Йокерит» (д), «Торпедо» (г), «Северсталь» (г), «Динамо» Мн (г), СКА (г), «Йокерит» (г), «Автомобилист» (д), «Куньлунь» (г)

Календарь оставшихся матчей не вносит никакой ясности. И у «Локомотива», и у «Динамо» полно тяжёлых матчей с топ-клубами и середняками, решающими свои задачи. Как проведут ближайший месяц команды Скабелки и Крикунова? Наверняка предположить решительно невозможно.

Прогноз: в этом случае стартовая диспозиция должна сыграть на руку «Локомотиву». Может быть, «Динамо» и подберётся ближе к ярославцам, но четыре очка не отыграет, и «железнодорожники» займут третье место на Западе.

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Кто останется без плей-офф на Западе?

Вот, на самом деле, самое интересное, что осталось в нынешней «регулярке». Формально на Западе КХЛ только ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф, но мы прекрасно понимаем, что и СКА, и «Локомотив», и московское «Динамо» никуда не денутся не только из кубковой восьмёрки, но и из топ-4. Убеждён, что своё пятое место без проблем отстоит и «Йокерит», а вот дальше начинаются интригующие расклады. На три оставшихся места в плей-офф претендуют четыре команды, и сейчас реально нельзя сказать наверняка, кто окажется лишним — «Спартак», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо».

Диспозиция такова. Минчане занимают шестое место, имея 57 очков, «Северсталь» седьмая (56 баллов), «Витязь» и «Спартак» располагаются на 8-9 строчках, имея по 52 очка, подольчане выше за счёт большего количества побед в основное время.

Матчи «Динамо» Мн: «Витязь» (д), «Авангард» (г), «Витязь» (г), ХК «Сочи» (г), «Динамо» М (д), «Йокерит» (г), «Трактор» (д), «Амур» (д), «Динамо» Р (г), СКА (г)



Матчи «Северстали»: «Локомотив» (д), «Спартак» (д), «Динамо» М (д), «Йокерит» (г), «Локомотив» (д), «Куньлунь» (д), ЦСКА (д), «Нефтехимик» (г), ХК Сочи» (г)



Матчи «Витязя»: «Динамо» Мн (г), «Торпедо» (г), «Динамо» Мн (д), «Куньлунь» (г), ЦСКА (г), «Металлург» (д), «Йокерит» (г), «Йокерит» (г), СКА (г), «Спартак» (г)



Матчи «Спартака»: СКА (д), «Куньлунь» (г), «Северсталь» (г), «Динамо» Р (г), СКА (г), «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), ХК «Сочи» (д), «Сибирь» (д), «Витязь» (д)

Что нам даёт взгляд на календарь оставшихся матчей команд? Думаю, проще всего ситуация у череповчан — шесть домашних матчей, среди которых игры с потерявшими всякую мотивацию «Сочи», «Куньлунем», «Нефтехимиком». Учитывая, что сейчас у «Северстали» есть небольшой запас очков перед «Витязем» и «Спартаком», подопечные Андрея Разина должны довольно спокойно выходить в плей-офф и бороться с минским «Динамо» за 6-е место в конференции.

Думаю, очевидно, что всё-таки главная борьба за последнюю путёвку развернётся между «Витязем» и «Спартаком». Возможно даже, всё решится в очном матче в последний день регулярки — это было бы идеально для интриги. Однако в целом календарь у подольской команды всё же посложнее, чем у красно-белых. 7 матчей на выезде, игры с ЦСКА, «Металлургом», «двойник» в Хельсинки, игра в Санкт-Петербурге… У «Спартака» же запланированы домашние встречи с «Сочи», «Сибирью», игра с рижанами. Да даже две встречи со СКА, скорее, должны сыграть на руку команде Знарка, ведь известно, что поединки с петербуржцами особенно заводят Олега Валерьевича и, соответственно, его подопечных. Наконец, если матч с «Витязем» в последнем туре приобретёт характер решающего, то «Спартак» проведёт его на домашней площадке.

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Прогноз: Минску и «Северстали» нужно будет сильно постараться, чтобы пролететь мимо плей-офф. Эти команды займут 6-7 места на Западе, а лишним в конференции окажется «Витязь». Причём «Спартак» обгонит подмосковную команду ещё до очной встречи в последнем туре.

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Место в топ-2 Востока — важная цель как для омской, так и для уфимской команды. Собственно, в расположении обоих клубов этого и не скрывают. Смысл забраться повыше в конференции состоит даже не в том, чтобы получить более удобного соперника в первом раунде. Подгадать здесь не выйдет, так как места с 5-го по 8-е, видимо, будут разыгрываться до самого конца регулярки, и попасть можно как на «Барыс» с «Торпедо», так и на «Автомобилист» с «Трактором». А вот шанс отложить встречу с «Ак Барсом» до финала конференции — это, на мой взгляд, отличная мотивация.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тут стоит сделать ремарку. Понятно, что сильная команда, претендующая на Кубок Гагарина, должна быть готова обыграть любого соперника на любой стадии. И с точки зрения болельщиков, не так уж важно, на какой стадии выбывать из борьбы за трофей — в первом раунде или в третьем. Но для команд разница существует: у всех есть задачи-минимум, поставленные руководством, от выполнения или невыполнения которых много зависит. Будущее тренеров в клубе, новые контракты хоккеистов, выплаты премиальных и бонусов. Так что занять место повыше в регулярке, чтобы попробовать получить более лёгкую сетку плей-офф — это реальная цель.

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Что же происходит в заочном противостоянии «Авангарда» и «Салавата»? Прямо сейчас омичи опережают уфимцев на два очка и при этом имеют одну игру в запасе, а также хорошее преимущество по победам в основное время. А вот календарь оставшихся игр для обоих клубов.

Матчи «Авангарда»: «Локомотив» (д), «Динамо» Мн (д), «Нефтехимик» (д), «Динамо» Р (д), «Барыс» (г), «Сибирь» (г), «Торпедо» (г), «Салават Юлаев» (д), «Барыс» (д)



Матчи «Салавата Юлаева»: «Барыс» (г), «Динамо» Р (д), «Амур» (д), «Ак Барс» (д), «Куньлунь» (д), «Динамо» Р (г), «Авангард» (г), «Локомотив» (г)

Как видим, расписание достаточно несложное что для «Авангарда», что для «Салавата». У обеих команд немало матчей, где нужно гарантированно брать очки, достаточно домашних игр. Всё идёт к тому, что решающим станет очный поединок в Балашихе, который состоится в предпоследнем туре регулярки.

Прогноз: «Авангард» в третьем сезоне подряд попадает в ситуцию, когда давно облюбованное второе место в конференции на финише регулярки яростно оспаривается соперником по дивизиону. В двух прошлых чемпионатах «ястребы» не сумели отбиться от «рэкета» «Барыса», но предположу, что сейчас в битве с «Салаватом» омичи отстоят-таки комфортную позицию.

Как распределятся места с 5-го по 8-е на Востоке?

В нижней части кубковой восьмёрки на Востоке сейчас самая запутанная ситуация во всей КХЛ. «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс» идут максимально плотно друг к другу: челябинцы с 60-ю очками чуть опережают конкурентов, которые прямо сейчас расставлены в таблице только по дополнительному показателю — победы в основное время. Правда, количество сыгранных матчей у всех разное. На финише регулярки здесь будет очень интересно.

Сразу стоит сказать, что все эти команды ещё не гарантировали себе плей-офф и не потеряли шансов забраться в топ-4. Но никаких сенсаций здесь ждать не стоит. «Трактор», идущий на пятом месте, на семь очков отстаёт от «Салавата» и «Магнитки». Отыграть такой гандикап за 10 матчей возможно только в теории. Снизу потревожить всю четвёрку, опять же теоретически, может «Сибирь», но «снежинки» отстают на 11-12 очков, и, на мой взгляд, тут даже не о чем рассуждать.

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Итак, распределение мест с 5-го по 8-е — вот что сейчас больше всего интересует в Восточной конференции. Причём интересует не только самих претендентов на эти позиции (начинать плей-офф с «Ак Барсом» вряд ли кто-то хочет), но и их соперников по первому раунду. Выйти на загадочный «Автомобилист» с мощным составом или «Трактор» с вязкой системой игры от Гатиятулина — это одно. Сыграть с развесёлыми «Торпедо» и «Барысом», которые самим фактом выхода в плей-офф решат главные задачи на сезон — совсем другое.

Посмотрим в календарь оставшихся матчей всей четвёрки.

Матчи «Трактора»: «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (д), «Амур» (д), ЦСКА (д), «Металлург» (д), ЦСКА (г), «Динамо» Мн (г), «Сибирь» (д), «Торпедо» (д), «Металлург» (г)



Матчи «Автомобилиста»: «Барыс» (г), «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (д), «Амур» (г), «Барыс» (г), ХК «Сочи» (д), «Динамо» М (г), ХК «Сочи» (г), «Сибирь» (д)



Матчи «Торпедо»: «Куньлунь» (д), «Витязь» (д), «Динамо» М (д), «Спартак» (д), «Авангард» (д), «Локомотив» (г), «Трактор» (г), «Нефтехимик» (г)



Матчи «Барыса»: «Салават Юлаев» (д), «Автомобилист» (д), «Металлург» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (г), «Авангард» (д), «Автомобилист» (д), «Сибирь» (д), «Ак Барс» (г), «Куньлунь» (г), «Авангард» (г)

Самым благоприятным кажется расписание «Торпедо», самым тяжёлым — календарь «Барыса». Много серьёзных матчей у «Трактора», а у «Автомобилиста» обширнее всех география выездных встреч — придётся слетать и в Хабаровск, и в Сочи. Что-то предполагать здесь нереально, остаётся только смотреть игры и наблюдать за перемещениями по турнирной таблице. Но свой прогноз я всё же сделаю.

Прогноз: «Барыс», несмотря на сложность календаря, воспользуется своими матчами в запасе и заберётся в результате на пятую строчку Востока. За ним расположится «Автомобилист», «Трактор» будет седьмым, а «Торпедо» сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.