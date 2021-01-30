Яромира многие считали самым талантливым игроком драфта, но он заморочил всем голову, рассказывая, что пока не собирается в лучшую лигу мира

Почему Ягр был только пятым на драфте НХЛ? Хитрый чех пошёл на обман, чтобы играть с Лемье

Яромир Ягр был топ-проспектом драфта НХЛ-1990, хотя в официальные рейтинги лиги не попадал, потому что в те времена лига составляла их только для хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Тем не менее, о юном чехословаке говорил весь хоккейный мир.

«Помню, как-то на МЧМ-1990 мы пошли на матч чехов, и вся сборная Канады не могла оторвать взгляд от Ягра. Как только он ступал на лёд, все смотрели только на него. Вся наша команда была как под гипнозом, он покорил наши сердца», — вспоминал Эрик Линдрос. Чехи тогда стали третьими, а 18-летний Ягр – вторым бомбардиром турнира.

Легендарные тройки «Питтсбурга» с Лемье и Ягром. Их игрой восхищались от России до Америки Как создавались эти сочетания, чего они добились и как распались. Их называли «золотой треугольник» и «небесная линия».

Несколько клубов НХЛ считали чеха самым талантливым хоккеистом, доступным для драфта. Брайан Бурк уверял журналистов, что «Ванкувер» собирается взять Ягра под вторым номером. Бобби Кларк, уволенный с поста генменеджера «Филадельфии» за пару месяцев до драфта, говорил, что выбрал бы его под четвёртым номером. В «Хартфорде» думали о том, как подняться повыше на драфте, чтобы заполучить чеха.

У всех был лишь один вопрос – когда Ягр собирается в Северную Америку? Руководители клубов опасались, как бы в «Кладно» не уговорили Ягра подписать новый контракт и остаться на родине до ближайшей Олимпиады (которая тогда проходила без энхаэловцев).

Хитрый чех всем заморочил голову своей неопределённостью относительно будущего. В одном интервью говорил, что сначала ему надо закончить школу, то есть раньше ноября-1990 в НХЛ его лучше не ждать (выпускные экзамены он пропустил, уехав на взрослый ЧМ), в другом – что сначала он хочет сыграть на ещё одном молодёжном чемпионате мира. Во время преддрафтовых интервью Ягр пошёл ещё дальше и прямо сказал «Квебеку», «Ванкуверу», «Детройту» и «Филадельфии», выбиравшими под первыми четырьмя номерами, что пока не планирует переезжать за океан. И только «Питтсбургу» Ягр сказал совершенно другое:

«На драфте мы были удивлены, что Ягра ещё не выбрали, когда пришла наша очередь. Но позже я узнал, что на интервью он всем говорил, что не собирается сразу ехать в НХЛ. Когда мы задали ему тот же вопрос, он ответил: «Если вы меня задрафтуете, я буду в Питтсбурге на следующий день». Думаю, другие команды поэтому и отступили и не стали его выбирать», — раскрыл карты Крэйг Патрик, бывший в то время генеральным менеджером «Пингвинз».

Действительно, Ягру не помешали ни выпускные экзамены, ни потеря возможности сыграть на МЧМ, и уже через месяц после драфта он прилетел в Питтсбург. Зачем же он пошёл на обман?

«Всё дело в Марио Лемье», — объяснил Патрик. Ягр боготворил звезду «Питтсбурга» с детства, впервые увидев его на международном юношеском турнире. С тех самых пор юный Яромир старался подражать канадцу, играть в его стиле. И, конечно, он мечтал выступать с Лемье в одной команде.

Они с Лемье действительно во многом были похоже даже внешне – высоченные, здоровенные, оба – невероятные талантищи. В первые годы в НХЛ Ягра даже называли Марио младшим, потому что на английском это прозвище являлось анаграммой его имени (Jaromir – Mario Jr). С другой стороны, они во многом отличались. Марио был тихим и спокойным, а Ягр – харизматичным весельчаком, который одной своей улыбкой мог снять напряжение в раздевалке.

Уловка Ягра сработала, причём не только для него лично, но и для всего «Питтсбурга». Ягр провёл за «пингвинов» 11 сезонов, став вторым снайпером и бомбардиром в истории клуба после Лемье, пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи», дважды – «Лестер Пирсон Эворд» и один раз признавался самым ценным игроком НХЛ.

«Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки Он сделал это — стал вторым после Уэйна Гретцки по набранным очкам. Он – Яромир Ягр.

Он много раз говорил, как сильно на него повлиял Лемье. «В «Питтсбурге» я показывал свой лучший хоккей, там я по-настоящему научился играть в хоккей, и всё благодаря Марио Лемье. Я научился у него всему, что знаю. Мне было 18, когда я приехал в «Питтсбург», в то время я мало что знал. Но я глядел в оба и долгие годы наблюдал за лучшим игроком в НХЛ, за тем, как он всё делает. Это было лучшее, что со мной могло случиться – быть с ним в одной команде, учиться у него», — говорил Ягр в 2008 году.

А где были бы «пингвины» без Ягра, выиграли бы два Кубка Стэнли в начале 1990-х? Наверное, нет. Остался бы клуб в «Питтсбурге»? Тоже не факт. Именно Ягр вместе с Лемье спас команду в конце 1990-х, когда она медленно шла к банкротству. Чех взвалил «пингвинов» на свои плечи, когда Супер Марио впервые завершил карьеру, и делал всё, что мог, чтобы помочь команде. Например, когда «Питтсбургу» кровь из носу нужно было выходить хотя бы во второй раунд плей-офф, Ягр, пропустивший начало серии из-за серьёзной травмы, при счёте 2-3 вышел на лёд и буквально на одной ноге помог одолеть «Нью-Джерси». В шестом матче он сравнял счёт в третьем периоде, а затем забил в овертайме. Выход во второй раунд позволил заработать дополнительные деньги, которые пошли на уплату части долгов, а затем Лемье выкупил команду и спас её от банкротства.

А всё началось с судьбоносного обмана.