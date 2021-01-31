«Пингвины» заставили Панарина и Ко фатально переиграть смену в овертайме, а капитан Сидни нанёс решающий бросок.

Малкин сделал шикарный пас и подвинул легенд «Питтсбурга». Но до Кросби ему далеко!

Уже третья дуэль «Рейнджерс» и «Питтсбурга» на старте нынешнего сезона впервые состоялась на домашней площадке команды из Нью-Йорка. К ней «синерубашечники» подошли в приподнятом настроении, так как в прошлой игре им удалось дожать «Баффало» в гостях, а победную шайбу тогда забросил звёздный проспект «Рейнджерс» Алексис Лафренье.

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У «Питтсбурга» последний матч сложился не так весело. «Пингвины» во второй раз подряд уступили в Бостоне, а один из лидеров команды Евгений Малкин снова остался без очков, продлив неудачную серию.

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Но новый матч — новая история. И она для Малкина и «Питтсбурга» получилась весьма счастливой. Звено Евгения открыло счёт в Нью-Йорке уже на 8-й минуте, правда, сам российский центрфорвард не принял в голе непосредственного участия. Всё сделал Каспери Капанен: финн отобрал шайбу у Артемия Панарина в чужой зоне, убежал в контратаку, отдал под бросок Жозефу, а Джейсон Цукер с пятачка пробил Александра Георгиева.

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Но «Рейнджерс» довольно быстро отыгрались, причём гол «синерубашечников» тоже родился из потери российского хоккеиста. Это Малкин неудачно попытался начать атаку в средней зоне, у него отобрали шайбу и развернули контрнаступление, на острие которого оказался Брендан Лемье.

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Впрочем, на первый перерыв «Питтсбург» всё равно ушёл, ведя в счёте. Брэндон Танев удачно подставил клюшку под наброс от синей линии в исполнении Жозефа, и Георгиев не смог справиться с этой задачей.

Во втором периоде качельный, весёлый хоккей продолжился. Для начала «Рейнджерс» отыгрались, причём сделали это в меньшинстве. «Большевики» «Питтсбурга» грубо ошиблись, а Кевин Руни с защитником Миллером образцово разыграли выход «2 в 0».

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Через две минуты «пингвины» вновь выигрывали, благодаря Малкину. Российский центрфорвард классно перехватил передачу, адресатом которой был Панарин, и вскрыл всю оборону «Рейнджерс» шикарным длинным пасом на Капанена. Финн убежал в отрыв и легко переиграл Георгиева.

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Малкин, кстати, благодаря этому ассисту, вышел на третье место в списке бомбардиров «Питтсбурга» за всю историю. А в рейтинге самых долгоиграющих «пингвинов» подвинул ещё одну легенду франшизы.

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Во втором периоде прошло 43 секунды, и «синерубашечники» в третий раз в матче сравняли счёт — отличился Крис Крайдер. А на 37-й минуте слово взял Панарин. Лидер «Рейнджерс» в большинстве обыгрался с Павлом Бучневичем и лазерным броском в угол огорчил Кейси Десмита.

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Однако, как и в прошлом матче, «Рейнджерс» не удалось удержать преимущество в третьем периоде. «Питтсбург» в очередной раз в нынешнем сезоне совершил небольшой камбэк и перевёл встречу в овертайм. На 49-й минуте Джейк Гюнцель здорово поработал на пятачке.



А в дополнительное время о себе напомнил Сидни Кросби, практически не заметный на протяжении всего матча. «Питтсбургу» удалась длиннющая позиционная атака, которая совершенно вымотала троицу хоккеистов «Рейнджерс» — Артемий Панарин, например, провёл на льду больше двух минут и перед решающим броском Кросби уже просто устало катался на прямых ногах. В таком же состоянии находился и Тони Деанджело, не сумевший заблокировать бросок капитана «пингвинов». Да и Георгиев не выручил, пропустив не самую сложную шайбу в «домик».

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5:4 — уже четвёртая победа «Питтсбурга» за пределами основного времени в девятом матче регулярки НХЛ. «Рейнджерс» же снова проигрывают и продолжают оставаться на последнем месте Восточного дивизиона.