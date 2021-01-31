Спасение дня в НХЛ! Василевский по-футбольному остановил шайбу и поймал её на ленточке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон, Кэл Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв за 21 минуту 18 секунд на льду записал на свой счёт две голевые передачи. Александр Волков за 7 минут 5 секунд на площадке результативными действиями не отметился.

У «Нэшвилла» голы на свой счёт записали Райан Эллис, Мэтью Оливье и Виктор Арвидссон. Российский форвард Яков Тренин отыграл 11 минут, но в результативных действиях замечен не был.

Напомним, что «молнии» вынуждены играть без российского снайпера Никиты Кучерова, который выбыл на длительный срок из-за перенесённой операции на ноге. Отдельно после победы над «хищниками» хочется остановиться на игре российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Он отразил 23 броска из 26 по своим воротам, но случился со звёздным вратарём и курьёзный случай.



В одном из эпизодов канадский форвард «Нэшвилла» Колтон Сиссонс на скорости мчался на владения Василевского. Андрей, как показалось, клюшкой отбросит шайбу в сторону, однако в итоге голкипер просто не попал по шайбе.



Но ведь не зря Василевский является обладателем «Везины» и давно стал звездой мирового хоккея. Наш соотечественник не растерялся, а сыграл по футбольному, остановив шайбу ногой. Кстати, на помощь Андрею спешил другой россиянин – форвард Александр Волков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ

После игры ногой Василевский снова не потерял концентрацию, а поймал шайбу и прижал её ко льду прямо на ленточке ворот. Таким образом, голкипер совершил сразу несколько надёжных действий за один голевой момент у соперника. Спасение дня в НХЛ от Василевского, не иначе! В таких случаях можно только поаплодировать.

«Чем больше играешь, тем раньше появится шанс попробовать себя на международном уровне. А это прекрасный опыт. И все наши молодые ребята, которые уже добрались до НХЛ, через это прошли. Тот же Андрей Василевский, пусть у него, как и у меня, папа — бывший вратарь.

Не сомневаюсь, что Андрюха Василевский пойдёт очень далеко. То, что мы уже видели, — только начало. У него есть всё, чтобы бороться за «Везину» каждый год», — считает известный в прошлом вратарь, а ныне тренер «Сан-Хосе» Евгений Набоков, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

«Не понимал, что тромб может дойти до сердца». Большое интервью с Андреем Василевским Голкипер «Тампы» и сборной России — о победе в Кубке Стэнли, религии, операции и временах игры за «Салават».

Василевский играет много и прогрессирует с каждым сезоном. Хотя, казалось бы, равных Андрею нет уже сейчас. Но никакая звёздная болезнь россиянину однозначно не грозит. Он постоянно сконцентрирован на работе.



«Мне вообще по барабану на персональные награды. У меня уже есть «Везина», мне нормально. Зато теперь у меня есть Кубок Стэнли. Я бы и прошлую «Везину» обменял на главный трофей. Я не собираюсь занижать эту личную награду, она всё равно классная и почётная. Но основной задачей, повторюсь, было завоевание Кубка Стэнли. Думаю, что любой правильный хоккеист сказал бы аналогичные слова», — говорил сам Василевский в интервью «Чемпионату».



Видно, что Андрей максимально настроен именно на командный результат, а личные достижения отходят на второй план. Но в любом случае кошачьей реакции и ловкости Василевского может позавидовать любой голкипер. Ведь не зря в Северной Америке к вратарю приклеилось прозвище Big Cat (Большой Кот. – Прим. «Чемпионата»).