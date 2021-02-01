«Вы готовы к шоу Капризова?» Россиянин продолжает тащить обескровленную «Миннесоту»

Матч против «Колорадо» команде Кирилла Капризова пришлось проводить в прилично обескровленном составе. Форвард Кевин Фиала отбывает трёхматчевую дисквалификацию, а кроме него «дикари» потеряли защитника Мэтта Дамбу и нападающего Маркуса Юханссона из-за травм, плюс Маркус Фолиньо попал в список отстранённых из-за протокола безопасности. Заменять выбывших пришлось Джеральду Мейхью, Кайлу Ро, Люку Джонсону и Брэду Ханту, а в ворота вернулся Кэм Тальбо, не игравший неделю из-за травмы нижней части тела.

Тем не менее главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон не позволил «Миннесоте» жалеть себя. «Мы всё ещё играем в НХЛ, верно? Когда шайба упадёт, мы будем бороться за наши задницы», — заявил Эвасон перед игрой. Возможно, именно эти слова помогли «дикарям» одного из фаворитов сезона.

В ситуации, в которой оказалась «Миннесота», каждый боец был на счету, и особое значение приобрела игра лучшего новичка НХЛ в начале нынешнего сезона Кирилла Капризова. Россиянин отыграл поменьше, чем в прошлой встрече с «лавинами» (17 минут против 19), провёл на льду почти 4 минуты в большинстве и поучаствовал в спасительном голе, который перевёл матч в овертайм. За 8 минут до конца третьего периода Капризов ассистировал Виктору Раску, который оформил голевой дубль и сравнял счёт.

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«Вы готовы к шоу Кирилла Капризова?» — задал вопрос в «Твиттере» обозреватель Pioneer Press Дейн Мизутани перед началом овертайма, но дополнительное время продлилось всего 18 секунд. Столько потребовалось Юнасу Бродину, чтобы пробить неопытного голкипера Хантера Миску и принести «дикарям» вторую победу в пяти последних матчах.

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«Предыдущий матч получился однобоким, мы проиграли 1:5 и были очень недовольны тем, как сыграли. Не имело значение то, кто был в составе сегодня вечером. Мы просто знали, что должны играть лучше», — строго сказал ветеран Райан Сутер. Эта победа позволила «Миннесоте» сохранить за собой третью строчку в Западном дивизионе и обойти «Вегас», у которого есть три матча в запасе.

«Этот парень – электрическая фабрика». В Америке восхищаются мощным хитом Капризова Русский новичок «Миннесоты» заслужил сравнение с самим Овечкиным за то, что не только забивает, но и раздаёт яркие силовые.

Кирилл Капризов продолжает лидировать в споре самых результативных новичков сезона — на его счету 8 (2+6) очков в 10 матчах. Столько же у защитника «Нью-Джерси» Тая Смита, который провёл на одну встречу меньше.