Невероятный матч «Эдмонтона»! Макдэвид и Драйзайтль набрали 11 очков на двоих

Двоих лидеров «Ойлерз» было просто не остановить, а Драйзайтль мог бы замахнуться и на «вечный» рекорд Ситтлера.

Матч «Эдмонтона» против «Оттавы» стал одним из самых ярких поединков на старте нынешнего регулярного чемпионата. Неопытные «сенаторы», в составе которых много молодёжи, оказались беспомощны против двух лидеров «Ойлерз», которые вдоволь покуражились над соперником. Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид набрали на двоих 11 очков, показав просто невероятную игру.

Драйзайтль отдал 6 голевых передач и был близок к повторению рекорда Уэйна Гретцки, который составляет 7 результативных пасов за одну встречу. Своё шоу он начал уже на восьмой секунде, когда ассистировал Доминику Кагуну, открывшему счёт — это был первый бросок в матче.



«К концу первого периода мы забили пять голов, но и пропустили три. Считаю, такое начало встречи нельзя считать хорошим, но наша игра улучшается по ходу сезона. Мы ищем пути улучшения игры в защите, а при реализации численного преимущества уже удалось найти нужный ритм», — скромно заметил Макдэвид после игры.

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Удивительно, но из 11 очков, которые набрала феноменальная связка форвардов «Эдмонтона», лишь один балл был забитым голом. Его автором стал Макдэвид, который мастерски реализовал большинство в начале второго периода — эта шайба стала уже восьмой для Коннора в нынешнем сезоне и оказалась победной.

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У «Оттавы» в этом матче дебютировал в НХЛ российский защитник Артём Зуб, который заменил в составе травмированного Томаса Шабо. Зуб отыграл 13 минут и 32 секунды, отметился голевой передачей в эпизоде с голом Брэди Ткачука и смог избежать минуса по показателю полезности, что по такой игре уже было неплохо.



Ещё одним дебютантом стал 22-летний голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер, чей первый матч в НХЛ вышел неоднозначным. С одной стороны, его команда сыграла великолепно в атаке и одержала яркую победу, с другой — сам Скиннер пропусти 5 шайб и в некоторых эпизодах сыграл не слишком уверенно.

«Хороший матч для молодого Скиннера. Мы дали отдохнуть Коскинену, реализовали много большинства», — сказал довольный наставник «Ойлерз» Дэйв Типпетт.

«Драйзатль мог бы замахнуться и на «вечный» рекорд Дэрилла Ситтлера, который набрал 10 очков в одном матче», — сказал в эфире Sportsnet известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман, когда к середине игры немец набрал 5 результативных баллов. Но от таких сравнений Фридмана быстро отговорили болельщики, утверждая, что рекорд форварда «Торонто» в 1976 году находится на совершенно другом уровне, и издевательства над слабой «Оттавой» несравнимы с прежней эпохой.

Как форвард «Торонто» набрал 10 очков в одном матче. Этот рекорд не побит до сих пор К достижению Дэрилла Ситтлера никто даже не подобрался.

«Мы пропустили пять голов. В большинстве матчей это бы означало, что мы проиграли. Конечно, приятно, что мы забили так много и одержали итоговую победу, но я надеюсь, что следующий матч будет более скупым на голы в наши ворота. У нас 5 побед в 11 матчах, нам необходимы очки, потому что сейчас мы играем в догонялки в турнирной таблице. Нужно продолжать набирать обороты», — заметил Драйзайтль, у которого не было и тени эйфории от своей результативности.



Так или иначе, но Макдэвид и Драйзайтль уже намного оторвались от преследователей в списке лучших бомбардиров сезона. У канадца на счету 22 очка, у немца — 21, а ближайшие преследователи Марнер и Маккиннон добрались только до отметки в 14 баллов.