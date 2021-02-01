Знарка не боятся в «Спартаке», «Сочи» официально стал фармом СКА? Что происходит в КХЛ

В новом выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярки КХЛ.

Пелино — секрет успеха «Металлурга», но он силён только в тандеме с Воробьёвым

«Металлург» — безусловно лучшая команда КХЛ в январе. В первом месяце 2021 года уральцы одержали девять побед в десяти встречах, причём все они были добыты в основное время. Подопечные Ильи Воробьёва набрали впечатляющий ход, и в теории они ещё даже могут побороться с «Ак Барсом» за лидерство в Восточной конференции. Да, 11 очков — это большой разрыв, но у казанцев и магнитогорцев ещё есть две личные встречи до конца регулярки. Если в феврале «Металлург» продолжит не замечать соперников на своём пути, а казанцы будут терять очки, то всё возможно. Впрочем, вряд ли в «Магнитке» сейчас ставят перед собой такую цель. Для уральской команды куда важнее подойти к плей-офф в той форме, которая есть сейчас, а продолжение победной серии, которая сейчас уже насчитывает 7 матчей — приятный, но совсем не обязательный бонус.



Но в чём же секрет прорыва «Магнитки» во второй половине гладкого чемпионата? Мы помним, как команду потрясывало осенью, иногда возникали проблемы с результативностью, со стилем игры, были вопросы к хоккеистам и главному тренеру. А потом всё как-то наладилось. Что случилось? Конечно, важно, что в «Металлурге» произошла притирка игроков и тренерского штаба. Всё-таки команда летом собралась значительно обновлённая, нужно было сыграться, привыкнуть друг к другу, отработать разного рода взаимодействия на льду и в раздевалке. Это нормальный процесс для любого коллектива.

«Магнитка» добилась уникального достижения. Она не пропускала плей-офф на высшем уровне Команда Ильи Воробьёва встала на победные рельсы и выдала впечатляющую серию. Похоже, уральцы даже не думают останавливаться.

Кроме того, в «Магнитке» пережили спад, связанный с коронавирусными проблемами, опустел лазарет, плюс по ходу сезона произошла небольшая кадровая чистка, которая очень помогла команде. Ушли бесполезные Ламмикко и Песонен, пришёл знакомый Расмуссен — в «Металлурге» походя сумели поправить некоторые ошибки летней селекции.



Но важные изменения произошли в игровой модели команды. Осенью я писал о том, что «Магнитка» играет в слишком аккуратный и терпеливый хоккей для своего ростера и не может раскрыть весь атакующий потенциал команды. На мой взгляд, добавить мысли уральскому нападению, вытащить из форвардов креатив и комбинационный хоккей сумел Майк Пелино. Канадский специалист вернулся в Магнитогорск в конце ноября, и, убеждён, без него расцвет «Металлурга» вряд ли бы случился.

«С Воробьёвым у нас синергия – вместе мы лучше, чем по отдельности». Разговор с Пелино Канадский тренер уже выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина и надеется сделать это в третий раз.

В «Магнитке» Пелино отвечает за большинство и за работу с форвардами, он сильный тактик атакующих действий. И вот результат его работы: до прихода канадца «Металлург» забросил 71 шайбу в 29-и матчах (2,4 гола в среднем за игру), после возвращения Майка — 69 шайб в 21 матче (средний показатель 3,3). Почти на целый гол больше в каждом матче — это существенная разница. Статистика не врёт, но и визуально игра «Магнитки» в атаке значительно изменилась. Она стала смелее, легче, веселее, размашистее, «Металлург» как будто почувствовал свою созидательную мощь, у команды стала видна поставленная игра в пас.

Кстати, именно при Пелино раскрылся Андрей Чибисов. 11 из 16 голов главное открытие «Магнитки» этого сезона забило после того, как в тренерский штаб вошёл канадец. При Майке существенно добавили также Сергей Плотников и Тейлор Бек — ключевые игроки «Магнитки» во время январского спурта.



Пелино — один из важнейших факторов прорыва «Металлурга». Точнее сказать, не прорыва, а перехода к соответствию предсезонным ожиданиям, ведь летом «Магнитка» котировалась очень высоко. Однако принижать роль Ильи Воробьёва в успехе уральцев нельзя. Именно Илья Петрович — главный тренер (Пелино с этой ролью бы вряд ли справился, доказано «Локомотивом»), он ставит команде базис системы и игру в обороне. Потому что ожившая атака — это хорошо, но без организации действий у своих ворот результата бы никакого не было. Кроме того, само возвращение Пелино в Магнитогорск — это если не инициатива Воробьёва, то уж точно шаг, одобренный Ильёй Петровичем, ведь без него в нынешнем «Металлурге» никаких серьёзных решений не принимается.



В результате сейчас на тренерском мостике «Магнитки» работает тандем, сильный именно своей синергией. Как подметил сам Пелино, «вместе с Воробьёвым они лучше, чем по отдельности», и события второй половины регулярки для «Магнитки» только подтверждают это высказывание.

Зюзин подтвердил, что «Сочи» — просто фарм-клуб СКА. И всех всё устраивает

На прошлой неделе спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин выступил со своеобразным подведением итогов сезона для команды. Напомним, что «леопарды» с треском провалили чемпионат, да ещё и окончательно трансформировались по его ходу в практически не скрываемый фарм-клуб СКА, но Зюзин сумел найти плюсы.

Зюзин — о предпоследнем месте «Сочи» на Западе: работа идёт, результаты появляются

Омоложение, возвращение игроков из-за рубежа, формирование костяка команды на вырост, ещё раз омоложение (как будто это какое-то значимое достижение) и личный статистический прорыв некоторых игроков — вот чем бравирует Зюзин. При этом спортивный директор «леопардов» выводит цель для команды на ближайшее будущее. «Надеемся, через какое-то время игроков «Сочи» будут регулярно вызывать во всю линейку сборных России. Это будет одним из показателей качества работы всей клубной вертикали», — мечтает Зюзин.



Кажется, это было практически официальное подтверждение зависимого статуса ХК «Сочи». Эта команда не собирается преследовать какие-то спортивные цели, ставить задачи по выходу в плей-офф, а планирует растить игроков для сборной России. То есть для СКА. При чём здесь петербургский клуб? Да просто посмотрите, кого из «Сочи» вызвали на ближайший турнир олимпийской сборной.

Стал известен состав олимпийской сборной России на Kazakhstan Hockey Open

Из восьми «сборников» «Сочи» шестеро имеют непосредственное отношение к системе СКА, говоря прямо — находятся в скрытой аренде на берегах Чёрного моря. Если бы не тесная связь руководства «леопардов» с Санкт-Петербургом, то у «Сочи» ни за что бы не было такого большого представительства даже в олимпийской сборной.



Поэтому, когда Зюзин говорит, что главная задача «Сочи» на будущее — это подпитка кадрами сборные России, он соглашается с тем, что «леопарды» и дальше будут не самостоятельным клубом, а лишь полигоном СКА для обкатки молодёжи на уровне КХЛ.

Конечно, неформальные отношения «Сочи» и СКА — давно не новость. Обидно только, что КХЛ никак не реагирует на то, что в её чемпионате участвует клуб без спортивных целей и задач. «Сочи» самое место в ВХЛ, где спокойно можно стать открытым фарм-клубом петербуржцев. Но южане остаются в элите по двум причинам. Во-первых, олимпийский объект (стадион «Большой») несолидно задействовать в Высшей лиге. А во-вторых, СКА заинтересован, чтобы хоккеисты из его системы, отправляемые в аренду в «Сочи», получали практику в матчах с сильнейшими клубами страны. Так что мы и дальше будем терпеть в лиге безликий южный клуб.

Знарок растерян. У него никогда не было такого бесхребетного коллектива

На «Спартак» больно смотреть. В последнее время команда не играет, а лишь борется со своей собственной безалаберностью, бесконечными ошибками, и, чаще всего, проигрывает в этом неравном бою. Олег Знарок — один из лучших тренеров-мотиваторов нашего хоккея, ничего не может изменить. Он грозно смотрит со скамейки на подопечных, пытается достучаться до них, наверняка устраивает разносы в раздевалке, но беда в том, что в «Спартаке» его никто не боится.



И проблема здесь не в Знарке, а в хоккеистах, которым на всё стало пофиг. Деньги по контракту поступают, на остальное — наплевать. На того мужика на лавке, который что-то там орёт, призывает биться — всё равно. И даже Алексей Жамнов, спустившийся из VIP-ложи в качестве привета от руководства, никак не мотивирует. Про ответственность перед болельщиками в такой ситуации даже и говорить не приходится.



Олега Валерьевича даже жалко. Он пришёл в «Спартак», чтобы поднять клуб на новый уровень, вывести его из тени «Динамо» и ЦСКА в столице, получил полный карт-бланш на формирование состава, пригласил проверенных людей, а на выходе получил самую безвольную и бесхребетную команду в своей карьере. Абсолютно неуправляемую. В ней игроки на постоянной основе допускают детские ошибки в ситуации, когда маячит натуральный позор — пролёт мимо плей-офф. Но, кажется, большинство игроков в команде это мало заботит.

«Биться будем или расходимся?». Знарок устроил взбучку, но «Спартаку» это не помогло СКА разгромил соперника в принципиальном матче и обеспечил себе выход в плей-офф, а у красно-белых всё сложно.

Может быть, где-то сдал и сам Знарок. Но с чего бы вдруг? В это мне верится гораздо меньше, чем в тихую диверсию хоккеистов, растерявших совесть. Кстати, поражение от СКА 0:5 в глобальном смысле ничего ещё не значит для красно-белых. У них впереди полно матчей с соперниками попроще, и все шансы обойти «Витязь» в борьбе за последнее место в плей-офф, так что игру с петербуржцами нужно просто выбросить из головы. Но что там делать «Спартаку», с таким отношением хоккеистов к делу? Ещё несколько месяцев назад мне казалось, что подопечные Знарка смогут навести шорох в серии с ЦСКА или СКА, но сейчас есть ощущение, что этим парням хочется только одного — поскорее уйти в отпуск. Финиш регулярки покажет, что есть на самом деле.

Зогорна досрочно покинул Хабаровск. А если бы «Амур» боролся за плей-офф?

На прошлой неделе Томаш Зогорна провёл свой последний матч за «Амур». Чешский форвард, отыгравший в Хабаровске шесть сезонов, досрочно закончил нынешний чемпионат по семейным обстоятельствам. Дело в том, что в феврале супруга Зогорны должна родить, и Томаш пожелал в это время быть рядом с ней.

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна досрочно завершит сезон КХЛ по семейным причинам

Понятная ситуация, и, наверное, очень правильно, что «Амур» пошёл навстречу своему хоккеисту, позволив не доигрывать до конца контракта. Но всё-таки меня мучает один вопрос: а как бы поступили в Хабаровске, если бы «тигры» сейчас вели борьбу за плей-офф, а ведущий легионер команды захотел уехать по семейным причинам? Завёл ли бы Зогорна вообще такой разговор при других турнирных обстоятельствах? И отпустили бы тогда его так легко в «Амуре»?



На самом деле это довольно неоднозначная ситуация, причём повторяющаяся уже во второй раз за сезон с клубами КХЛ. Помните ведь внезапное расставание «Ак Барса» с Азеведу?

Азеведо неожиданно (депрессия) уезжает из КХЛ. Он должен был стать легендой «Ак Барса» Один из лучших легионеров в истории лиги покидает Россию после шести сезонов в Казани. Всё из-за семейных проблем.

Понятно, что у человека нет ничего важнее семьи. С другой стороны, все хоккеисты должны быть профессионалами и отрабатывать подписанный контракт до конца. Рождение ребёнка или другой личный мотив — серьёзный повод, чтобы скорректировать трудовой договор, но как в таких ситуациях себя чувствуют руководители клубов? Они ведь теряют деньги и хоккеиста, который мог помочь решить определённую задачу на сезон.



Думаю, что в случае с Зогорной «Амур» пошёл на встречу хоккеисту именно из-за того, что клуб уже точно не попадает в плей-офф, а у игрока в апреле и так заканчивается контракт. При других бы обстоятельствах чеха не отпустили, потому что присутствие рядом с женой во время родов — это желание Зогорны, но никак не необходимость.

Но это мне так кажется, кто-то думает по-другому. А кто сможет разобраться в подобной ситуации объективно? Видимо, клубам КХЛ стоит подумать о том, чтобы прорабатывать эти моменты при заключении контрактов с легионерами. Особенно в нынешнее время, когда свободные перелёты из одной точки мира в другую, видимо, ещё долго будут достаточно непростым мероприятием. Мне кажется, будет не лишним указать в договоре причины, по которым этот самый договор может быть расторгнут досрочно, и ответственность хоккеистов за расторжение в одностороннем порядке по личным причинам.



Семья — это святое, но официальные документы тоже необходимо уважать и в любой ситуации оставаться профессионалом.