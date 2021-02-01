Деанджело полез в драку со своим вратарём Георгиевым. Теперь «Рейнджерс» хотят его выгнать

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил защитника Тони Деанджело на драфт отказов, и за этим тянется очень длинная и крайне запутанная история, в которой есть драка с вратарём «синерубашечников» Александром Георгиевым, поддержка бывшего президента США Дональда Трампа, войны в соцсетях и большие проблемы с контролем эмоций.

Драка с Александром Георгиевым

Последней каплей для клуба стала драка после поражения от «Питтсбурга» в овертайме. Причина, очевидно, была в ошибке, которая привела к голу Сидни Кросби – «Питтсбург» запер соперников в зоне, долго не давал смениться, в какой-то момент Георгиев вышел за ворота, чтобы сыграть в шайбу, туда же покатил Деанджело. Они помешали друг другу, в итоге «Рейнджерс» не вывели шайбу из зоны и через несколько секунд «Питтсбург» забил.



The Athletic сообщил, что между защитником и российским вратарём произошла стычка в подтрибунном помещении (а на следующий день Георгиев отсутствовал на тренировке, ему дали выходной). Ходят слухи, что в драку вмешался Крис Крайдер и врезал Деанджело по лицу.



Осенью Деанджело подписал новый контракт с «Рейнджерс» на два года с зарплатой $ 4,8 млн за сезон, и всё складывалось для него неплохо. Но теперь с ним могут разорвать контракт или сгноить в АХЛ, если никто не заберёт защитника с драфта отказов.

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Плохая репутация на льду

У Деанджело вообще непростая история взаимоотношений с клубами и игроками. Впервые он «отличился» ещё в юниорской лиге, где его не раз дисквалифицировали за стычки с судьями и за оскорбительные комментарии, в том числе в сторону партнёров по команде. Одна такая дисквалификация стоила Деанджело восьми матчей, причём в «Сарнии», где выступал в то время защитник, его отстранение полностью поддержали.



«Тампа» не побоялась неоднозначной репутации защитника и задрафтовала его в 2014 году под общим 19-м номером. «Время покажет, но мы верим в этого парня. Ему 18, у него были ситуации, когда он вёл себя непозволительно, но мы верим, что он хороший парень. Мне тоже когда-то было 18, и я тоже делал вещи, которые сейчас считаются неприемлемыми. Дети растут и меняются, и мы ждём, что он тоже изменится», — говорил тогда генменеджер «Тампы» Стив Айзерман.



Рискнуть стоило – Деанджело был топ-проспектом (в «Тампе» выше него ставили только, пожалуй, Василевского), в 2014-м он стал лучшим бомбардиром-защитником в OHL, в 2015-м – лучшим защитником OHL и CHL.

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Однако Деанджело и на профессиональном уровне приносил клубам больше головной боли, чем пользы. В фарм-клубе «молний» в АХЛ Деанджело часто сажали в запас не только из-за плохой игры в обороне (она никогда не была его сильной стороной), но и за недисциплинированность на площадке и неправильное отношение к делу. Прошёл год, и «Тампа», поставив крест на защитнике, обменяла его в «Аризону», где он дебютировал в НХЛ и схватил очередную дисквалификацию на три матча за рукоприкладство в отношении судьи. На самом деле, рукоприкладства не было, но Деанджело пытался вырваться из рук судьи и кричал ему «отвали», этого оказалось достаточно.



Несдержанность и слишком горячий темперамент защитника не раз проявлялись на льду. Например, в первом матче этого сезона он, недовольный своим удалением, стал орать на судей, за что получил ещё один штраф за неспортивное поведение и привёл в бешенство своего тренера. «Рейнджерс» тогда сами наказали Деанджело, и следующие два матча он смотрел с трибуны.

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Из любимчика и одного из ключевых защитников – в изгоя

Тем не менее в Нью-Йорке он продержался дольше всего – три с лишним года, и особых претензий к нему до этого не было. Несмотря на то что в сезоне-2018/2019 его не раз сажали в запас за «незрелость», в итоге он стал одним из ключевых защитников команды.



Когда ему в пару поставили защитника-домоседа, Деанджело наконец-то смог начать реализовывать свой высокий атакующий потенциал. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром команды среди защитников, а в прошлом сезоне задвинул Джейкоба Трубу, которого «Рейнджерс» брали на роль ведущего игрока обороны, выходил в первой бригаде большинства и с 53 очками стал четвёртым среди защитников во всей лиге, уступив только Джону Карлсону, Роману Йози и Виктору Хедману.



И с партнёрами по команде сложились вроде бы отличные отношения. О Деанджело в «Рейнджерс» отзывались не иначе, как о весёлом балагуре, который всегда может рассмешить, поднять настроение, скрасить серый день своими шутками-прибаутками. «Тони – уморительный парень, он постоянно смешит меня по любому поводу», — рассказывал прошлой осенью Георгиев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

И хотя на льду всё было в порядке, Деанджело привлекал внимание активной гражданской позицией и выражал мнения, которые ныне в Америке не в почёте. Он высмеивал СМИ за то, что они после выборов президента вдруг перестали нагнетать истерию вокруг пандемии. «Что случилось с ковидом в последние два дня?» — написал он в «Твиттере» в день выборов, после чего временно закрыл свой аккаунт.



В начале января, когда в «Твиттере» удалили аккаунт Дональда Трампа, Деанджело снова выступил, назвав социальную сеть позором и удалив свой аккаунт с концами. Позже он удалился и из «Инстаграма», призвав своих фанатов переходить на «Парлер» — соцсеть, которую в США обвиняли в помощи в организации беспорядков и нападении на Капитолий.



«Рейнджерс» тогда ограничились воспитательной беседой с Деанджело, но понятно, что это только первый звоночек. Защитник продолжил воевать в соцсетях – летом, например, он вызывал какого-то болельщика на бой, а недавно въедливые фанаты обнаружили странного безымянного персонажа в «Твиттере», который в яростно защищал Деанджело и оскорблял его критиков, а затем выследили его и идентифицировали его как защитника «Рейнджерс».

Перед дракой с Георгиевым, по слухам, был и ещё один инцидент – когда молодой защитник К’Андре Миллер забросил свой первый гол в НХЛ, Деанджело якобы спрятал эту шайбу, чтобы она не досталась партнёру. Позже агент Миллера, а также источник в клубе опровергли эти слухи. Говорят, что в команде даже разделились на два лагеря – кто-то поддерживал Деанджело, кто-то наоборот, хотел, чтобы он ушёл. Если это правда, то второй лагерь победил.



Теперь остаётся только гадать, что на самом деле послужило причиной драки. Это Деанджело сам по себе перестал сдерживаться и начал психовать, как раньше, по любому поводу, или в «Рейнджерс» намеренно выводили его из себя и со старта сезона стали выдавливать его из команды, потому что клуб из-за взглядов защитника нёс большие репутационные потери?



Просто ли так в СМИ появились все эти истории с дракой, отобранной шайбой, непонятным аккаунтом в «Твиттере» и т.д.? Деанджело, конечно, провалил старт сезона, да ещё и разгневал Дэвида Куинна, который после первого матча начал закручивать гайки и полоскать его в прессе. О какой хорошей игре в такой ситуации может идти речь? Понятно, что у Деанджело пропала вся уверенность в себе, в атаке не клеилось, в обороне – подавно.



Или всё-таки дело в скверном характере, и Деанджело сам испортил отношения с партнёрами по команде и тренером, накрутил себя, что вокруг одни враги, и, как следствие, стал отвратительно играть? И если раньше с Деанджело нянчились, то теперь он «Рейнджерс» не особо и нужен – есть Фокс, есть Труба, мощно ворвался в НХЛ Миллер. Зачем возиться с проблемным игроком, который отравляет раздевалку?



Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что послужило причиной этого расставания, а пока есть более актуальный вопрос — есть ли у Деанджело будущее в НХЛ с такой репутацией?